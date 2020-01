Nominados a los premios BAFTA 2020

La Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión acaba de hacer públicos los nominados a los famosos premios BAFTA, que se celebrarán el próximo 2 de febrero en el Royal Albert Hall de Londres en una ceremonia presentada por Graham Norton. De momento la película “Joker” encabeza el puesto número uno en las listas de candidatos favoritos, alcanzando hasta 11 menciones, que incluyen Mejor Película, Mejor Actor (Joaquin Phoenix) y Mejor Director (Todd Phillips).

Muy cerca, con diez candidaturas, le siguen Martin Scorsese, con su admirable relato sobre la mafia estadounidense, "The Irishman" (El Irlandés); y Quentin Tarantino, con su hermosa introspectiva "Once Upon a Time ... in Hollywood" (Había Una Vez en Hollywood), en una carrera de lo más reñida. Del mismo modo el excepcional retrato bélico de Sam Mendes, “1917”, ha sido nominada al máximo honor tras haber sido galardonada con el premio a la mejor cinta de drama en los Globos de Oro.

Por otra parte, la obra maestra de Bong Joon-ho, “Parásitos” tampoco podía faltar en la categoría principal y en la competición por el premio a Mejor Película en lengua no inglesa, después de ganar el Globo de Oro a Mejor película extranjera. En este caso se disputará la victoria con la española Dolor y gloria de Pedro Almodóvar y la francesa Portrait de la jeune fille en feu (Retrato de una mujer en llamas), entre otras.

Además, el premio a la Mejor Actriz se disputará entre Jessie Buckley por Saoirse Ronan en Little Women (Mujercitas), Scarlett Johansson por Marriage Story, Charlize Theron por Bombshell (El escándalo) Wild Rose (Wild Rose: sigue tu propia canción), y Renee Zellweger por Judy.

Por su parte, el honor al premio por Mejor Actor se disputa entre Leonardo DiCaprio, por Once Upon a Time ... in Hollywood; Adam Driver, por Marriage Story (Historia de un matrimonio); Taron Egerton, por Rocketman, y Jonathan Pryce por The Two Popes (Los dos papas).

Johansson compite también como mejor actriz de reparto por Jojo Rabbit, junto con Laura Dern por Marriage Story, Florence Pugh por Mujercitas y Margot Robbie, nominada dos veces por Bombshell y Érase una vez… en Hollywood.

Los candidatos a Mejor Actor de reparto son Tom Hanks por A Beautiful Day in the Neighborhood (Un buen día en el vecindario), Anthony Hopkins por The Two Popes, Al Pacino y Joe Pesci por The Irishman, y Brad Pitt por Once Upon a Time ... In Hollywood.

Entre las mejores películas animadas figuran Frozen 2, la española Klaus y Toy Story 4, mientras que Diego Maradona y Apollo 11 compiten en la categoría de mejor documental.