Netflix vuelve a sacar la artillería para 2020

Desde hace un tiempo, Netflix ha empezado a desear obtener un Óscar y convertir sus películas en los eventos cinematográficos del año. Hace dos años "Roma" estuvo a punto de optener el Óscar a mejor película, este año "El Irlandés" e "Historia de un matrimonio" estarán en la pelea por el preciado galardón.

Además, la compañía ha realizado un año marcado por películas de gran éxito entre el público como “Criminales en el mar” con Adam Sadler y Jennifer Anniston o “6 en la frontera” protagonizada por Ryan Reynolds.

Hace unos días, la plataforma de streaming publicó el calendario de las películas que se estrenarán en el presente año. Entre los numerosos títulos destacan los siguientes:

Mank

David Fincher es uno de los directores más importantes del siglo XXI con cintas como “La red social” o “Pérdida”, además es uno de los autores detrás de series de la plataforma como “House of Cards” y “Mindhunter”. En el presente año, dirige una película sobre la escritura del guión de una de las películas más importantes de la historia: “Ciudadano Keane”. Gary Oldman (Ganador de un Óscar) encarnará a Herman J.Mankiewicz, junto a él contaremos con Lily Colins (Blancanieves) y Amanda Seyfried (Mamma Mía).

Hillbilly Elegy

Ron Howard (Apolo XIII y Una mente maravillosa) dirige a Glenn Close (Amistades peligrosas) y Amy Adams (Vice, La gran estafa americana) en la historia de un hombre que rememora su infancia siguiendo las tradiciones de los apalaches junto a su familia.

Rebecca

El director Ben Wheatley (High-Rise) se atreve a realizar el remake de la cinta homónima dirigida por Alfred Hitchcock en 1940. Lily James (Yesterday y Mamma Mía 2) se pone en la piel de la joven protagonista, cuyo marido en la ficción será Armie Hammer (Call me by your name).

DA 5 Bloods

Spike Lee regresa tras su éxito “Inflitrados en el KKKlan” para contarnos la historia de cuatro veteranos que regresan a Vietnam para recuperar los restos de su líder. En su reparto contara con Paul Walter Hauser (Richard Jewell), Chadwick Boseman (Black Panther) y Jean Reno (León) entre otros.

Eurovisión

Tras varios años en el tintero, por fin llegará la comedia musical sobre el festival de música más importante de Europa. Will Ferrell (Elf) y Rachel McAdams (El diario de Noa) encarnaran a dos cantantes que tienen la oportunidad de representar a su país en Eurovisión. Contará con estrellas como Demi Lovato.

The Devil all the time

Robert Pattinson (The Batman), Tom Holland (Spiderman) y Bill Skarsgard (It) son algunos de los protagonistas de esta película ambientada en los años 60 sobre un grupo de personas que aún sufren las consecuencias de la II Guerra Mundial.

Su último deseo

Una periodista se convierte en la protagonista de una historia que está cubriendo. La directora de la reconocida “Mudbound”, Dee Rees, regresa con esta historia de la mano de Anne Hathaway (Los miserables), Ben Affleck (Argo) y Willem Dafoe (El faro).

Ryan Murphy por partida doble

El creador de series como “Glee”, “American Crime Story” o “Pose”, nos traerá dos películas que estamos seguros que conquistaran a la audiencia.

The boys in the band trata la historia de un grupo de amigos homosexuales que se reúnen para un cumpleaños y un compañero aparece sin ser invitado, las cosas se pondrán agitadas. En el reparto contará con Matt Bomer (Ladrón de guante blanco), Jim Parsons (Big Bang Theory) y Zachary Quinto (Star Trek).

The Prom, la historia de una adolescente lesbiana que tiene prohibida la entrada al baile con su novia. Un elenco de estrellas de Broadway llegaran a Indiana para apoyarla. Entre su reparto: Meryl Streep (La dama de hierro), James Corden (Into the woods) y Nicole Kidman (Moulin Rouge).