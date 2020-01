La Reina del Soul en cines: Aretha Franklin

La increíble estrella musical conocida mundialmente como Aretha Franklin, viene a profundizar la huella que ha dejado gracias una película sobre el recorrido de su vida, desde su infancia en Detroit, donde ya mostraba indicios de ser una niña prodigio, su ascenso al mundo de la música tras haber sido una destacada cantante de gospel en el coro de una iglesia, hasta el fin de su historia.

Es dirigida por la realizadora Liesl Tommy, estadounidense que ha liderado teatros de todo Estados Unidos. Ha logrado diversos premios por sus obras, entre ellos, Eclipsed (2016), ganador del Premio Lucille Lortel, como director destacado, o el Premio Obie en 2004 por la obra Apropiado. Además, se la conoce gracias a la película de Jessica Jones (2015), y la serie The Walking Dead. Por otra parte, la protagonista será Jennifer Hudson, actriz y cantante estadounidense que ha participado en musicales como Dreamgirls (2006), Cats (2019), y Sing (2016). También ha formado parte de programas de televisión como The Voice UK y American Idol. La actriz debe sentirse privilegiada por interpretar un papel tan emocionante, una mujer que ha sido inspiración para muchos artistas musicales, y que ha cautivado a niveles incalculables a miles de persona a través de sus canciones.

Tras los éxitos de Bohemian Rhapsody (2018) y Rocketman (2019), ambas películas biográficas que describen el recorrido real de la banda Queen y la del cantante Elton John respectivamente, han ido un paso más allá para hacer homenaje a La Reina del Soul en los años 60. Esta espectacular artista consiguió un total de 18 Premios Grammy, además de que 17 de sus temas fueron etiquetados como lo mejor del momento, entre otros grandes éxitos personales.

El tráiler a pesar de no tener ni un minuto de duración, parece no haber dejado a nadie indiferente, pues arranca con What you want y Baby, I got It, una de sus frases más icónicas. El nombre que la llevará a los cines será Respect, haciendo alusión al himno feminista de Otis Redding, reinventado por ella misma con la finalidad de convertirla en un icono por los movimientos de las mujeres y la lucha por los derechos civiles.



Se adelanta que se escucharán otros clásicos atemporales como A Natural Woman, Do Right Woman - Do Right Man' y 'Think. Pero habrá que esperar al 9 de octubre, fecha de estreno en EEUU para conocer más sobre esta entrañable historia.