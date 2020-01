"RARE", el nuevo disco de Selena Gomez

Cinco años han pasado desde que Selena Gomez publicase su segundo álbum en solitario (el primero de la mano de Interscope) y por fin ha llegado su esperadísimo nuevo disco. Bajo el título de Rare, Gomez nos regala 13 nuevos temas que son la evolución natural de Revival. El minimalismo que caracterizó Revival sigue estando presente en Rare, siendo éste uno de los hilos conductores de este nuevo trabajo.

La ex estrella de Disney Channel ha vuelto a formar equipo con Julia Michaels y Justin Tranter para crear este nuevo trabajo, que se aleja del EDM y los estribillos grandilocuentes. Por este motivo, los éxitos que ha ido recogiendo Gomez durante los últimos años solo forman parte de la edición deluxe de Rare. Wolves o Back To You no tienen cabida en un disco que celebra el menos es más de forma muy acertada.

No hay ningún tema que resulte recargado en este trabajo. Michaels y Tranter, con la ayuda de Finneas, (hermano y productor de Billie Eilish) logran este minimalismo en Lose You To Love Me, la power ballad del álbum. Esta balada ha sido el primer sencillo del disco y el primer tema con el que Gomez ha logrado llegar al número uno de la Billboard Hot 100. Este primer sencillo dio pistas sobre las letras que íbamos a encontrar en Rare.

Para comprender las letras de Rare hay que contextualizar los últimos cinco años de Selena Gomez. Este lustro se ha caracterizado por las múltiples idas y venidas de Gomez y su ex novio Justin Bieber, con un último reencuentro a finales de 2018. Por otra parte en 2016, Gomez tuvo que someterse a un complicado trasplante de riñón. Más complicado fue el post operatorio y por el cual la cantante terminó en un centro de rehabilitación.

Todas estas vivencias se plasman en Rare, con temas que le cantan al desamor y otros a la aceptación y superación de los problemas personales. Rare no es un disco conceptual, pero si cuenta una historia, cuenta la historia de superación de Selena Gomez, co-compositora de todos los temas. Una historia que empieza con Lose You To Love Me, el tema más oscuro del álbum y que podría terminar (por el momento) con Look At Her Now. Es por esto que a lo mejor la cantante decidió publicar Look At Her Now como segundo sencillo.

Una narración que empieza con los versos “You promissed the world and I fell for it / I put you first and you adore it” en Lose You To Love Me y que podría continuar con temas como Vulnerable o Ring, con versos como “If the only others option’s letting go I’ll stay vulnerable”. La aceptación del cambio podría llegar con People You Know con el verso “People can go from peolpe you know to people you don’t”. Y la superación llega con temas com Dance Again, donde Gomez canta “feels so good to dance again” que enlaza con uno de los versos de la balada del disco “this dancing was killing me softly”.

No hay un estilo que domine el disco (aunque el público vaya a catalogarlo como pop), pero hay algo que hace que el disco no sea un batiburrillo. Hay la esencia de Selena Gomez, que después de tanto tiempo no la ha perdido y ha sabido adaptarla a un sinfín de estilos. La esencia de Gomez es su voz casi hablada, casi susurrada y esa estética que ha logrado crear de la mano de Julia Michaels.