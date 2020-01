Kodaline comienza 2020 con un nuevo single: "Wherever you are"

Kodaline abre 2020 con un nuevo tema.

El grupo irlandés liderado por Steve Garrigan ha vuelto a las andadas con el tema "Wherever you are". La primera publicación de 2020 en sus redes sociales fue el anuncio del que parece que va a ser el tema que marque el inicio de una nueva etapa:

Tras un año y medio de silencio, Kodaline ha vuelto con un tema que no se aleja en absoluto de su línea. La letra habla sobre el apoyo y cariño hacia esa persona especial 'se esté donde esté'. Steve, aclaró en redes que estaba inspirada en su actual pareja, a la que echaba de menos en cada gira. Es muy parecida a la de "Love Will Set You Free", que cuenta con un videoclip dirigido por Courteney Cox, la actriz de 'Friends'.

"Wherever you are" es una canción con la temática alegre de temas como "Head Held High" o "Follow Your Fire" pero que contiene ese toque cercano y emocionante propio del grupo. Comienza con unos coros muy parecidos a los "I Wouldn't Be", su tema más 'folk' irlandés. La voz clásica susurrante de Garrigan se mezcla con la guitarra acústica, que poco a poco, se va fusionando con diferentes instrumentos como la guitarra eléctrica o la batería para romper en el último minuto.

Aunque aún no hay nada claro, puede ser que "Wherever you are" sea el primer preludio de un cuarto disco que esté en gestación. Si es así, parece ser que Kodaline aún sigue fiel a su estilo, al que, como ha podido verse en los últimos años, se ha ido acercando un poco más al 'pop', pero que, sin duda, sigue sonando a Kodaline.

QUINCE AÑOS DE MÚSICA

Kodaline, que se mueve entre el estilo 'indie' mezclado de 'pop', 'rock' o 'folk', es un grupo irlandés que nació en Dublín bajo el nombre de '21 Demands'. Cuando empezaron en 2005 eran mucho más rockeros, más parecidos a grupos como 'Tokio Hotel' o 'Green Day'. Con el tema "Give Me a Minute" se dieron a conocer en Irlanda.

Sus andaduras como "21 Demands" durarían hasta 2012, cuando el grupo se rebautiza como "Kodaline" con el EP "The Kodaline EP". Con tan sólo cuatro canciones, Steve Garrigan, Mark Prendergast, Jason Boland y Vinny May tenían la mejor puesta de largo que pudieran esperar. El EP era escogido como el disco de la semana para la BBC, y de él se extrae la que es la canción del grupo: "All I Want".

"All I want" es el tema estrella de Kodaline. Series como The Vampire Diaries o Anatomía de Grey (dónde fue presentado) han utilizado este tema por su componente extremadamente emocional y sincero. Y es que, Kodaline saltó a la fama mundial gracias a que fueron escogidos, junto a cantantes como Birdy o Ed Sheeran, para poner voz a la BSO de "Bajo la misma estrella".

Kodaline cuenta con tres álbumes de estudio en su historial. "In a Perfect World", del que se extraen temas como "High Hopes" (que se encuentra en la BSO de "Love, Rosie") o "Pray"; "Coming up for air", con temas como "The One" o "Honest"; y el último, "Politics of Living", que estrenaron en 2018. Temas como "Follow Your Fire" (grabado en Barcelona) o "Shed a Tear" cuentan ya con más de diez millones de visualizaciones.

La gran baza con la que juega Kodaline es con su estilo y sus letras que enganchan al oyente desde el minuto uno. Sus letras no dejan de ser acerca del día a día, de la vida, de las relaciones con las personas y el mundo... Kodaline convierte la vida en música. Y junto con su sonido tan liviano pero enérgico, termina de enamorar a los casi siete millones de oyentes fieles en Spotify.



El grupo irlandés, que ha estado en numerosas ocasiones en el festival de Glastonbury, cuenta con un gran grupo de fans en nuestro país. Visitaron España en dos citas en la pasada gira, y su última fecha se sitúa en el Festival de Benicàssim de 2019.

Kodaline ha vuelto con "Wherever you are", y parece ser, que es el principio de nueva música que está por llegar.