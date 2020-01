"La Maldición": ¿Es la nueva película una nueva decepción?

La primera película de La Maldición fue considerada como un bastante buen remake de una cinta de J-Horror, y cine de terror asiático en general. Dirigida por el Director original de la saga japonesa, Takashi Shimizu, y habiendo tenido bastante éxito entre el público, la película estrenada en 2004 tuvo dos secuelas estrenadas en 2006 (también dirigida por Shimizu) y 2009 (dirigida por Toby Wilkins), que no tuvieron tanto éxito como su predecesora. De hecho tras las horribles críticas recibidas por la tercera parte, parecía que el público no volvería a ver una nueva cinta americana de La Maldición pese a que el estudio parecían interesados en hacer una secuela.

Sin embargo, en 2017 se conoció la información de que se había contratado a Nicolas Pesce, que con su película The Eyes of My Mother (2016) había demostrado tener bastante talento, para reescribir el guión en el que hasta entonces había estado trabajando Jeff Buhler y en 2018 se empezaron a oír los nombres de los actores que participarían en ella. El proyecto sería definitivamente una realidad.

La sinopsis es la siguiente: Tras experimentar un terrible fenómeno sobrenatural en Japón, la enfermera Fiona Landers volvió a Estados Unidos y, bajo la influencia de un espíritu maligno japonés, mató a su marido y su hija antes de suicidarse. Sin embargo, debido a los sentimientos negativos que sintieron al morir, sus espíritus no pasaron al más allá sino que se quedaron en la casa, atormentando y conduciendo a la muerte a todos los que entran en ella.

La gran mayoría de críticas que ha recibido este filme han sido negativas y no es difícil ver porqué. Carece de identidad propia, no se pueden ver en ella ideas originales, casi todas las ideas que se pueden ver en pantalla, son ideas que se pueden ver antes en otras entregas de las saga (la americana y la japonesa), eso sí, es la más gore de todas. En el caso de los espíritus parecen sacados de otras películas de terror (los espíritus no son ni Kayako ni Toshio, Kayako aparece brevemente al principio y Toshio no aparece).

Además tiene una tendencia a intentar sobresaltar a la audiencia que se vuelve bastante predecibles y aburridos. Y lo peor es que en una franca minoría de escenas se demuestra al público que el equipo sabe hacer buenas escenas de terror, escenas sutiles en las que la incomodidad del público vaya en aumento poco a poco solo con la música y la atmósfera sin necesidad de que el monstruo aparezca y haga "Bu!" detrás de cada esquina.

Los personajes principales de la película no son los más tridimensionales, pero por suerte tampoco son unos personajes absolutamente planos y se nota que hay por lo menos algo de trabajo puesto en ellos.

Las actuaciones de los miembros del reparto son probablemente el punto fuerte de la cinta. No se puede decir que todas sean estelares pero en general hacen lo que pueden con el material que se les ha dado. En particular se tiene que destacar la actuación de Lin Shaye, quien se esfuerza al máximo y consigue hacer que alguna de sus escenas se quede grabada en la mente del espectador.

Es por todo esto que La Maldición (2020) se lleva una nota de 4/10. No es una cinta tan mala como dicen algunas críticas pero no es desde luego no es buena. Teniendo en cuenta que recuerda bastante a otras partes de las sagas, el espectador haría bien en volver a ver, o ver por primera vez, alguna de esas películas en lugar de esta.

Ficha de la Película

Director: Nicolas Pesce

Guionistas: Jeff Buhler; Nicolas Pesce

Reparto: Andrea Riseborough; Demián Bichir; John Cho; Betty Gilpin; Lin Shaye; Lorna Weaver; William Sadler; Frankie Faison; John J Hansen; Tara Westwood; David Lawrence; Zoe Fish; Junko Bailey

Duración: 94 minutos

País: Estados Unidos

Fecha de Estreno: 3 de enero de 2020.

Tráiler