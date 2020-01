James Arthur llegará a Madrid y Barcelona con su nuevo álbum "YOU"

James Arthur es el concursante por excelencia de X Factor 2012 de UK, llegando a ser número 1 en Reino Unido con el tema "Impossible", es decir, la canción con mayor éxito televisivo en toda la historia del programa. "Impossible" llegó a más de dos millones y medio de copias vendidas en tan solo 5 semanas.

Durante los años posteriores se ha recorrido los grandes estadios de Reino Unido, destacando la gira "The X Factor Live Tour" en la cual James Arthur era el artista principal. Lo especial de "Impossible" es que consiguió romper las fronteras extendiéndose internacionalmente, en España llegó a situarse en el puesto número 1 de listas de iTunes.

James Arthur ha conseguido alcanzar el billón de streams en Spotify con su tema internacional "Say You Don´t Let Go" y ha llegado a vender más de 25 millones de copias en todo el mundo.

Actualmente el británico es una de las exitosas estrellas en el pop internacional, que llegará a España el 21 de enero de 2020 con su gira europea “The YOU Tour”.

Llenará de energía Madrid y Barcelona con su nuevo álbum "YOU", que trae consigo algunos hit del artista como "Naked", "Falling Like The Stars" y "Empty Space".

Tras un tour con entradas agotadas por EEUU y seguido de otro por Reino Unido, James Arthur ha decidido venir a Europa en 2020 con "The YOU Tour". Los fans españoles del cantante han dejado reflejado con un sold out la ilusión que tienen de que venga a España.

El 21-01-2020 cantará en Madrid en la sala Riviera y un día más tarde el 22-01-2020 en Barcelona en la sala Razzmatazz.

"YOU" no cabe duda de que será bien recibido, como ya se ha visto en los distintos adelantos que ha realizado en 2019 con sus 3 grandes temas; "Naked", "Falling Like The Stars" y "Empty Space". Temas en los que ya no se ve a un concursante de un talent show, sino a un artista internacional con un flamante álbum, "YOU".