El Boom del nuevo disco de James Arthur: "YOU"

Este nuevo camino del cantante británico, ha revolucionado a toda Europa, teniendo sold out en muchas de las salas en las que ha cantado o va a cantar. Claro ejemplo lo tenemos en España el dia 21 y 22 de enero de 2020. Dos conciertos del "The YOU Tour" que esperan los fans con ganas, tras haber escuchado el espectacular álbum con el que ha cautivado a todos los seguidores del pop inglés.

Este nuevo disco, su tercero, está compuesto por 17 canciones. Canciones en las que se pueden ver reflejados varios estilos musicales y unas letras de gran profundidad, cantadas en el momento más maduro del artista desde que comenzó su popularidad en X Factor.

"YOU" marca un antes y un después en su carrera ya que es un álbum con el que busca consolidarse en la cima a la que ha conseguido llegar desde aquel 2012. Según el propio cantante no es un álbum introspectivo, sino todo lo contrario es un disco en el que se cantan “historias de otros”.

Hemos podido ver que las letras dejan atrás el aspecto autobiográfico y dan paso a un ejercicio empático en el que vemos a James Arthur cantando desde el punto de vista de otras personas. Este elemento cambiante en sus letras lo deja claro en el nombre del disco; "YOU".

El artista no ha hecho este cambio porque sí, sino que el tema de su último álbum "Say You Won´t Let Go" el cual ha revolucionado en números, rompiendo todo tipo de expectativas, era justo el que no trataba sobre James Arthur, sino una historia de amor que estaba inspirada en otra persona. Esto le dio la idea de trabajar en un disco inspirado en historias de otros.

A todo ello se le suma la participación de grandes colaboraciones como la de, entre otros: Adam Lazarra, Ty Dolla Sign o Shotty Horrow. Destacar su trabajo en conjunto con Adam Lazarra, que según el propio artista ha sido un sueño hecho realidad.

"YOU" se compone de:

1. You (Ft. Travis Barker)

2. Finally Feel Good

3. Marine Parade (2013)

4. If We Can Get Through This We Can Get Through Anything

5. Car’s Outside

6. Quite Miss Home

7. Treehouse (Ft. Shotty Horroh y Ty Dolla $ign)

8. Sad Eyes

9. Unconditionally (Ft. Adam Lazzara)

10. Homicide Love

11. Breathe

12. Maybe

13. Fall

14. Falling like the Stars

15. Empty Space

16. Naked

17. From Me to You I Hate Everybody