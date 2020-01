Gala 1 Operación Triunfo 2020: Un comienzo de alto nivel con momentos tensos

Operación Triunfo 2020 inauguraba sus galas.

La gala 1 del concurso musical más famoso de nuestro país comenzaba a las diez de la noche en Televisión Española. Roberto Leal, presentador ya consagrado con esta tercera edición del programa en esta segunda etapa, abría las puertas a una gala que dio mucho de qué hablar. Sobre todo en redes. Trending Topic Internacional.

Los 16 aspirantes a ganar el concurso comenzaban la gala con una de las grupales más ‘flojas’ que se han visto hasta el momento en esta nueva generación de Operación Triunfo. Un medley de canciones de la famosa Marisol intentaban rendirle homenaje con motivo del Goya de Honor que recibirá esta sábado 25. Intentaba. Noemí Galera, directora del programa, no dudó en valorar la actuación minutos más tarde: “Si Marisol os ha visto…”. Una de las nuevas reglas es que las grupales serán motivo de nominación. Y, de no haber sido porque no contaba la de esta gala, quizás hubieran sido nominados todos.

Hubo que esperar veinticinco minutos de programa para ver al primer dueto de la noche. Nick y Eva. Nominado y favorita de la gala compartían escenario versionando el tema Little Talks del grupo islandés Of Monsters and Men. Eva encandiló a una Natalia Jiménez que no dudó en decirle que “se salía”, y, visto lo visto, enamoró a un público que la votó como favorita. Nick, por su parte, no consiguió lo mismo que su compañera visto que al final de la gala, quedó nominado.

Entre actuación y actuación se iban sucediendo recopilaciones de vídeos de la vida en la academia durante la primera semana de los alumnos y Roberto Leal amenizaba la noche preguntándoles sobre los momentos. Sin duda, el momento de risa de la noche lo protagonizó Anne, la más callada de todos. Leal no pudo evitar preguntarle por una anécdota y Anne, nerviosa y sorprendida por la ‘encerrona’, soltó un “Qué cabrón”, que provocó la risa del propio Roberto. “Primeras palabras que cruzamos Anne y yo”, admitió entre risas el presentador.

Tras Eva y Nick, el orden de actuaciones siguió corriendo en una gala que contó con Vanesa Martín y Danny Ocean como invitados. Bruno y Maialen cantaron su tan conectada actuación del tema Sinmigo; Eli y Jesús defendieron su fiestera y (demasiado) colorida actuación del tema Atrévete te te… Tras ellos llegaron Ariadna y Nia. Tras una semana difícil para ambas, el tema Good as Hell de Lizzo y Ariana Grande parece que se les quedó un tanto grande a ambas. Sus voces potentes no terminaron de llenar un escenario que por momento se iba haciendo cada vez más grande. Finalmente, el escenario y las nominaciones no pudieron con Nia, pero sí con Ariadna, que se juega esta semana su permanencia.

Entre problemas ya típicos de sonido del programa musical, otra nueva balada se sucedió en el running order. Samantha y Javy defendieron Te espero aquí de Pablo López y Georgina de forma casi perfecta, porque Samantha fue propuesta para abandonar la academia por el jurado y la propia academia le salvó en el último momento.

Los ‘cuquis’ y adorables Gèrard y Anaju dieron el toque de buen rollo a la noche con el tema Up, para, minutos después, desaparecer toda esa emoción. OT es un programa de emociones. Y sabe jugar con ellas a la perfección. Y sus alumnos de la academia, también.

Flavio y Anne dieron el toque de seriedad y tristeza de la noche. Un dúo que en sus comienzos estaba falto de emoción pero que, durante la semana, fue in crescendo hasta conseguir una actuación casi casi sublime del tema Another Love del británico Tom Odell. El único fallo lo tuvo el que más arriesgaba: Flavio. Su primer reto llevaba, no sólo voz e interpretación, si no también piano. Y comenzó con algunos fallos, y tuvo alguno que otro más en el estribillo, pero, las voces e interpretación de ambos pudieron tapar todo ello.

Lo que no se pudo tapar fue el final del programa. El orden de actuaciones pretendía dejar en un listón muy alto y lleno de alegría a la gala con el tema Tu Calorro de Estopa que interpretaban Hugo y Rafa. Pretendía. Pero las nominaciones bajaron la emoción. Y el momento de ‘salvar’ no terminó de mejorarlo. Tras ser Rafa salvado por sus compañeros en un histórico pleno, los catorce salvados se fundieron en un ya conocido ivo, ivo, ivo, abrazo colectivo que dio una muy mala imagen al exterior: los nominados a un lado del plató y al otro lado la fiesta de la salvación. Numerosas fueron las críticas en Twitter.

La gala 1 se saldó con un gran nivel de actuaciones que en la gala 2 se pretenderá mejorar, al igual que los fallos. Estos son los temas y los nuevos dúos para la próxima cita el domingo 26 de enero:

Canción grupal: homenaje a Friends. I'll be there for you de The Rembrandts.

Ariadna: You Know I'm no good de Amy Winehouse.

Nick: Jealous de Labrinth.

Eva y Flavio: Copenhague de Vetusta Morla.

Rafa y Eli: Bonita de Juanes y Sebastián Yatra.

Anne y Maialen. Ilargia de Ken Zazpi. Es la primera vez que se va a a cantar en OT en euskera.

Gèrard y Hugo: Sucker de Jonas Brothers.

Jesús y Samantha: Mediterráneo de Joan Manuel Serrat.

Anaju y Nia: Guantanamera, la versión de Celia Cruz

Bruno y Javy: Mucho Mejor de Los Rodríguez