Henry Shaw: “Quería publicar el álbum para poner punto y final a esa parte de mi pasado y seguir adelante”

Henry Shaw acaba de publicar su primer EP, “Ghosts”, ya que se puede escuchar y comprar en todas las plataformas de streaming. El álbum consta de cuatro canciones: "Ghosts", "Joyride", "SSR'Eyes" y "Curtain Call". Tuvimos la oportunidad de analizarlas una a una con él. Henry se abrió sobre el significado y las historias detrás de las canciones, entre otras cosas sobre su debut EP en solitario. Sigue leyendo para no perderte esta entrevista exclusiva con el cantante y compositor inglés Henry Shaw.

Pregunta: En primer lugar, ¡enhorabuena! ¿Contento de que su primer EP haya salido finalmente a la luz para que el mundo lo escuche?

Respuesta: ¡¡Sii!! (risas)

P: Ha sido un camino largo, pero ahora que está terminado y lanzado, ¿cuál fue la parte más difícil de hacerlo?

R: Buena pregunta… ¡En general todo fue bastante difícil si soy sincero (risas)! Pero la parte más complicada supongo que fue conseguir que sonara musical y sonoramente como yo lo había escuchado en mi cabeza. Durante la mezcla tuve mucho cuidado de las canciones no se produjeran excesivamente y se pulieran demasiado para que no perdieran autenticidad. Para un disco que tan solo tiene cuatro temas ha llevado demasiado tiempo hacerlo, hubo mucho trabajo hecho por detrás.

P: ¿Y qué fue lo que más disfrutó?

R: Creo que lo que más me gustó fue poder utilizar diferentes instrumentos en las canciones. Originalmente iba a ser un disco muy sencillo sólo con guitarra acústica, piano y voz. Pero luego, como siempre hago, me entusiasmé y empecé a usar todo tipo de instrumentos.

Usar el “pedal steel guitar” en “Joyride” fue un momento muy emocionante porque es un instrumento que siempre me ha encantado, pero nunca tuve la canción adecuada para usarlo. Entonces un día, mientras escuchaba la demo se me ocurrió que podría funcionar muy bien. Me puse en contacto con alguien en América que lo toca y le envié la demo con una grabación vocalizada de las partes que yo tenía en mente. Pensé que sería mucho más interesante darle unos cuantos puntos de salto, pero sobre todo quería dejarle rienda suelta a la canción para ver en que dirección podría llevarla. Desde el primer momento en que lo escuché me quedé impresionado por el trabajo que había hecho, no podía dejar de sonreír. El nombre del tipo es Hamilton McKay y lo que hizo con la canción fue realmente increíble, inmediatamente entendió cómo complementar la canción.

Otro gran momento fue el empezar a trabajar con instrumentos de cuerda por primera vez en SSR’Eyes, aunque esto si que requirió mucho más trabajo. Empecé escribiendo partes usando un ordenador y luego conseguí que alguien las volviera a grabar. Escucharlas de vuelta por primera vez fue un momento muy emocionante también. Me encantó el hecho de que no sonaba como nada que hubiera hecho antes. Una vez más, fue poder usar instrumentos que me encantan, pero para los que nunca tuve las canciones adecuadas.

P: ¿Está contento con los comentarios que está recibiendo del álbum?

R: ¡Sí, hasta ahora! Como ya habíamos comentado es un disco sincero y me sentía muy vulnerable al sacarlo a la luz. Pero he tenido algunos comentarios positivos. Yo personalmente aun no estoy seguro del todo de ello, pero creo que es porque lo he escuchado demasiado. Supongo que es un poco lo que pasa a cualquiera que sea creativo de alguna manera, siempre va a ser capaz de decir que cosas le gustaría haber hecho de manera diferente y que errores hay.

P: ¿Dónde grabó el disco y quien fue el productor?

R: La grabación fue muy esporádica. Hice una demo de casi todas las canciones yo mismo y luego fue mucho trabajo de mezclarlo todo. Nunca tuve la intención de hacerlo de esa manera, la idea original era reunir una banda, ir al estudio y grabarlo todo en vivo, pero por alguna razón no resultó de esa manera y terminó siendo grabado por todo el país. La batería se grabó en Londres, el bajo en Brighton, la guitarra pedal Steel en Colorado (EE.UU.) y las cuerdas en Manchester. La verdad es que es raro, como que no debería funcionar, pero de alguna manera lo hace. En cuanto a la producción, creo que fue más bien trabajo mío.

Foto: Henry Shaw

P: ¿Le ayudó alguien en el proceso de composición de las canciones?

R: Las letras y la música fueron escritas enteramente por mí, pero como dijo, hubo una buena colaboración con la guitarra pedal steel y los instrumentos de cuerda.

P: ¿Cuál fue la primera canción que escribió? Y, ¿fue el catalizador del tema para el resto de canciones?

R: Tenía “Joyride” desde hace un tiempo ya pero el catalizador del EP y la primera canción que escribí fue “Ghosts”. Me senté al piano y la compuse, y fue definitivamente la canción que me ayudo a escribir el resto del disco. Hubo un montón de otras canciones que se escribieron y se hicieron demos, pero no llegar a la versión final del EP porque no estaba seguro de si añadían algo más. Creo que alguna de ellas son buenas canciones, así que podrían terminar saliendo en la versión “demo” del disco.

P: Entonces, ¿va a publicar una versión de “demos” también?

R: Sí, como dije, comenzó como un disco mucho más acústico y gradualmente se convirtió en algo más con una banda completa. Así que se me ocurrió que sería divertido sacar una versión alternativa. Lo que podría haber sido…

P: ¿Cuántas canciones escribió antes de elegir las cuatro que llegaron al EP?

R: Escribí como ocho o nueve temas, creo.

P: ¿Tienes planes para tocar las canciones en vivo en algún momento?

R: Sí, me gustaría. Si lo hiciera, estarían mucho más cerca de las versiones de las demos, solamente yo y algún instrumento. Tal vez cuando reúna una banda en una etapa posterior podría ser interesante tocarlas en vivo como están en el EP.

P: Como dijo anteriormente, se trata de un disco muy personal… ¿Fue un alivio escribir las canciones y ponerlas en el álbum?

R: Si, por supuesto. Cuando publiqué el EP el otro día, las canciones y el álbum se sentía como fantasmas en sí mismos. Para un disco de solamente cuatro canciones me llevó mucho más tiempo del que nunca hubiera pensado. Sabía que tenía que terminarlos y lanzar el álbum, más que nada para poner punto y final a esta parte de mi pasado y seguir adelante.

P: Ahora me gustaría analizar un poco canción a canción

“Ghosts”

Pasé por una rutura con una chica que terminó muy repentinamente y bastante mal… Un momento estábamos viviendo juntos y al siguiente no. Supongo que fue esa sensación de ver a alguien todo el tiempo y luego de repente desaparece. Alguien que está ahí y en un momento se ha ido, pero que todos los recuerdos siguen rodeándote y puedes sentir su presencia en todas partes. Ese es un poco más el panorama general de la canción más que directamente la relación… se trata de tener a alguien cerca que de repente se va.

P: Es una canción tan conmovedora…

R: ¡Sí! Eso era lo que pretendía al escribirla.

P: ¿Cuánto tiempo tardó en escribirla?

R: La verdad es que fue bastante rápido. Creo que escribí “Ghosts” en una tarde. Es posible que haya habido pequeños cambios en la letra después, pero la base de la canción salió rápidamente. Un momento de inspiración musical y se abrieron las puertas…

P: Una amiga me sugirió que en “Ghosts” se puede escuchar un poco de “Afraid of Ghosts” de Butch Walker. ¿Tuvo algo que ver en la inspiración detrás de la canción?

R: Curiosamente la escribe más o menos en la misma época en la que empecé a escuchar ese disco. Me gusta el sonido de ese álbum, las canciones son geniales. Creo que en “Afraid of Ghosts”, que si no me equivoco fue producido por Ryan Adams, todas las canciones fueron grabadas en tan solo tres tomas porque quería capturarlas de la forma más pura posible. Definitivamente hubo cierta inspiración con eso, no necesariamente musicalmente. Sin embargo, hay algunas canciones que he dejado fuera del EP que si están muy influenciadas por ese disco.

“Joyride”

Tenía “Joyride” hace bastante tiempo ya pero nunca había encontrado el lugar adecuada para ponerla. Mientras escribía y armada este EP me vino a la mente y pensé que en cierto modo era similar a las canciones que estaba componiendo. El tema es básicamente una meditación y una conversación contigo mismo. El cantante se enfrenta a su propia moral, tentado por otra persona le lleva a cuestionarse quien es como persona. El hecho de conocer a alguien nuevo ha provocado que se cuestione la relación en la que se encuentra…

Hay una línea de la canción “Sit Down” de James que siempre me ha gustado y dice: “If i hadn’t seen such riches, i could live with being poor” (“si no hubiera visto tanta riqueza, podría vivir con ser pobre”). En “Joyride” el cantante tiene un poco esa misma visión, desearía no haber visto lo que hay al otro lado de la valla.

“SSR’Eyes”

Tenía el título de esta canción desde hacía tiempo, pero la canción en realidad pasó por diferentes encarnaciones. Musicalmente era muy diferente al principio, tenía una introducción de batería y guitarra eléctrica en solitario… hay una versión completamente diferente de ella, pero no estaba capturando el sentimiento correcto. Una noche me senté al piano y empecé a tocar unos acordes y empezó a funcionar. Fue un momento totalmente eureka después de haber dado tantas vueltas para hacer que la otra versión funcionara durante mucho tiempo. Cuando estoy escribiendo o trabajando en una canción tiendo a dejar encendida la grabadora del teléfono porque a veces consigues de repente una melodía o una voz que te gusta y si no tienes cuidado puedes olvidar como la tocaste o como la cantaste. Cuando me senté a escuchar lo que había grabado, ¡me hizo llorar! Probablemente porque finalmente había sido capaz de capturar la canción y el sentimiento que había estado buscando exactamente.

P: ¿Hay una metáfora en el título sobre antidepresivos o medicamentos para la ansiedad?

R: Si, probablemente no sea tan obvia, pero es un juego de palabras con los SSRI (iniciales en inglés de los ISRS, Inhibidores selectivos de la receptación de serotonina) que son antidepresivos. Como mucha gente ahora, tomo antidepresivos. Se está convirtiendo en algo cada día más habitual y es verdad que a veces pueden hacer maravillas para la gente, pero, por otro lado, si no tienes cuidado, pueden ir completamente en sentido contrario… Es algo que realmente asusta. La canción es sobre estar con alguien que empieza a tomarlos y va en el otro sentido, solo los ves desaparecer…

“Curtain Call”

Fui a ver una obra de teatro en Londres llamada “La Chica del País del Norte”, es un musical ambientado en América durante la gran depresión y la historia está unida por canciones de Bob Dylan. Son canciones re-elaboradas y tocadas en vivo en el escenario por el elenco. Viéndolo en directo influyó en el sentimiento de cómo quería que sonara la canción, aunque realmente no terminó sonando así, pero era lo que tenía en mente. Estar en el teatro me dio el título… y el título me dio el final que estaba buscando…

P: La letra me suena a una pareja que poco a poco se va separando…

R: Si, tienes razón. El darse cuenta de que está llegando a su fin y luego tener esa última conversación… y tener que volver a empezar después. Siempre es una situación difícil de la que nadie sale ileso. Extrañamente, el final de una relación tiene muchas similitudes con ver una obra de teatro. Todo puede ser muy dramático y a veces se siente como si el momento estuviera pasando delante de ti…

P: Hay una línea de la canción que dice “it wasn’t losing you, it was losing me” (“no te estaba perdiendo a ti, me estaba perdiendo a mí”) …

R: Sí, creo que conseguí realmente capturar lo que sentía en esa línea… Cuando entras en una relación seria inviertes mucho de ti mismo y pones mucha confianza y fe en esa otra persona… y si por alguna razón sale mal, no solo la pierdes, sino que pierdes la parte de ti mismo que creía en ella y más allá.

Hay una línea en el estribillo que dice “you take a part of me and leave the world we knew behind” (“te llevas una parte de mí y dejas atrás el mundo que conocíamos”), porque cuando termina, a veces puede sentirse como si todo el mundo que crearon juntos desapareciera. Los chistes internos que teníais, como os llamabais entre vosotros, se convierten en recuerdos que empiezas a olvidar…

Pero la línea que creo que realmente tiene mayor significado para mi es la última, “I Just watched you drive away, like some off-Broadway play, such a F*cking Cliché” (“te vi alejarte, como una obra de teatro, un jodido cliché”). Ese era yo burlándome de mi mismo por escribir un disco tan genuino… la verdad es que nunca tuve la intención de escribir este EP, pero ya sabes, la vida pasa y para mi propio bien y el de mi cordura tuve que hacerlo…