James Arthur hace temblar de emoción Madrid, su conexión con el público es mágica

Llegó el momento que tantos seguidores de James Arthur, en España, estaban esperando, el concierto del día 21-01-2020 en la sala Riviera de Madrid.

El directo comenzó con dos teloneros; la joven cantautora Emily Burns y el cantante Jamie Grey.

Tras sus intervenciones y una gran emoción, entró la banda de James Arthur y posteriormente el más esperado, el artista británico, quien rodeado de gritos comenzó, como no podía ser de otra manera, con "YOU". Con la que consiguió un ambiente de gran efusión entre el público.

Rompiendo con el estilo de "You", continuó con un tema más relajado, "I Am". Animados por el artista, los que allí asistían acompañaron toda la canción moviendo los brazos en alto.

A continuación cantó "Rewrite The Stars", uno de sus HIT que no pasó desapercibido ya que lo cantó toda la sala, creando una sensación de unión entre todo el público.

Al terminar de cantar interactuó con los asistentes, haciendo referencia al nuevo álbum y si lo habíamos escuchado (dijo entre risas). Jugando dentro de su repertorio con la alternancia de emociones y estilos, volvió a llenar de relajación el escenario con "Breathe".

Tomándose un respiro antes de empezar la siguiente canción, presentó a uno de sus pianistas y compañeros diciendo que en la próxima canción iba a tener mucha importancia.

Y tanto es así que la siguiente fue "Falling Like the Stars". Y volvió a suceder, James Arthur creó uno de los dos momentos más especiales de la noche. Apoyando su voz sobre una guitarra y un piano, pero sobre todo acompañado de más de mil personas que movían la linterna de su móvil mientras cantaban.

El concierto siguió con "Empty Space", con un gran final de canción en el que intervinieron todos los instrumentos construyendo unos espectaculares ambientales en directo.

Con un pequeño descanso, dio las gracias al público y al apoyo que le dan, cabe recalcar algo que le caracteriza, su unión con los fans, que la consigue mediante las emociones que surgen gracias a su música.

Prosiguió a ritmo de rock, destacando la presencia del guitarrista londinense Rick Ahir que dejó asombrados a los asistentes con su punteo en la guitarra eléctrica.

Notándose ya la gran cantidad de temas interpretados, James Arthur realizó un pequeño parón, en el que ocurrió una anécdota. El cantante intentó afinar una cuerda que saltó y entre risas con el público tuvo que volver a afinar todas.

Saliéndose del último disco cantó "Hold On", del álbum "Sins by the sea". Tema que construyó un clima de silencio, en el que solo se escuchaba su voz.

La siguió "Quite Miss Home" con la que a manos de una guitarra acústica y enfundando un estilo lleno de subidas y bajadas consiguió un ambiente muy cercano con sus fans.

El concierto con un gran ritmo trajo consigo la siguiente canción, "Naked". Como era de esperar la cantaron todos los asistentes, es destacable la presencia del piano en este tema. James Arthur en un momento dado mientras cantaba el tema, le entró la risa, porque el público estaba cantando hasta los coros.

Tras presentar a sus artistas y compañeros de la banda y por fin después de un concierto espectacular, el momento más mágico de la noche alcanzó la cima con "Impossible", no hay palabras para definir el directo que ofrece el artista británico con esta canción.

A continuación empujados sobre “one more song”, “one more song”… cantaron "Sun Comes Up" para crear una auténtica fiesta dentro de la sala Riviera.

Pero aún quedaba el último tema; "Say You Won't Let Go". Con un ambiente de gran emoción cantó una de las mayores joyas de su repertorio musical.

Terminó despidiéndose formando un corazón con sus manos, agradeciendo a todos por haber venido y con una bandera de España al cuello, que le habían lanzado.

James Arthur no canta sus canciones, sino que transmite sus emociones. Consigue llegar al público de una forma muy especial, no se sabe si será por sus grandes letras, por su perfecta voz y afinación o por el magnífico directo que tiene, pero lo que si sabe es que la sala Riviera vivió ayer una gran experiencia musical.