Furious Monkey House: “Vamos a intentar dejar a la gente con los pelos de punta y hacer lo que nos gusta que es tocar”

En estos días previos a su esperado concierto en el Inverfest de Madrid, Irene, del grupo rockero Furious Monkey House, nos ha regalado unos minutos y nos ha contado cómo fueron sus inicios como banda, qué se les aproxima y cuáles son algunos de sus deseos a largo plazo.

Los que grabaran en Abbey Road son unos genios. Desde muy temprana edad empezaron a ir a clases de música y en plena pubertad ya han lanzado dos discos. Nos cuentan que, entre otros, Twenty One Pilots es su grupo favorito y les encantaría colaborar con ellos pero lo ven como una utopía. Aunque, ¿quién sabe? Muchos admiradores del rock ya están impresionados y enamorados de estos chicos y comentan que escuchar canciones del tipo de “Echoes” en estos tiempos en voces tan es una auténtica sorpresa.

Además, según nos cuenta la componente, no tienen ningún ritual antes de un concierto pero siempre intentan dejar al público con los pelos de punta.

Furious Monkey House | Fuente: Twitter @FuriousMonkeyH

Pregunta: Buenas chicos gracias por concedernos esta entrevista, es un placer poder hablar con ustedes.

Respuesta: Gracias a vosotros hombre.

P: En primer lugar, me gustaría conocer sus inicios ¿qué les une y qué les llevó a crear el grupo?

R: A ver, yo comencé a ir a clase de música porque los reyes me regalaron un teclado. Quería aprender a tocarlo y contacté con Gonzalo, el mono. Empecé a ir a clases particulares con él y ahí conocí a Carlota. Ella y yo desde un primer momento nos llevamos super bien, congeniamos genial y nos hicimos muy amigas. Yo tenía como 8 años y ella 7. Surge de ahí que nosotras empezamos a juntar sus clases y las mías para ir las dos juntas, aprender a tocar varios instrumentos, tener más tiempo para las dos y, como además nos llevábamos tan bien, pues pasábamos tiempo juntas y era super guay. A partir de ahí pensamos que era mejor aprender a hacer música pero en vez de versionar cosas, hacer nuestras propias canciones. Hablamos con Mariña, ella se unió a nosotras, vino Amaya, y luego vino otro guitarrista pero al final se quedó Diego y hasta hoy.

P: Si no me equivoco, su primer disco “Run” fue grabado en los estudios de Abbey Road ¿cómo fue la experiencia?

R: Fue una experiencia increíble porque estuvimos en los estudios donde habían estado artistas tan grandes como “The Beatles”. Fue super guay. Éramos muy pequeños y no sabíamos del todo el significado que tenía eso. Realmente, yo lo recuerdo con muchísimo cariño. Estar allí todos como una familia... no sé nos unió un montón y nos requirió muchísimo como músicos y como personas.

P: Cuatro años más tarde lanzan “Love, Scum & Dust”, ¿conservan la misma esencia que en el disco anterior o han experimentado nuevos trucos musicales?

R: Si analizas las canciones de "Run", son muy sencillas, patrones muy repetitivos sobre todo para nosotros, para aprender, porque no teníamos la soltura, y no tocábamos como tocamos ahora, entonces son canciones mucho más sencillas. En “Love Scum and Dust” aparecen canciones mucho más complejas con arreglos distintos y además empezamos a mejorar, a evolucionar, para encontrar cosas nuevas e ir un poco buscando lo que nos gusta y evolucionando, que era nuestro objetivo.

P: ¿Cómo fue la grabación del videoclip de "Echoes"?

R: Fue un día muy divertido. Nos fuimos a una playa y estuvimos allí todo el día grabando. Como todas las grabaciones son duras, al final se hacen cuesta arriba pero es verdad que nosotros lo llevamos super bien, nos lo pasamos genial, disfrutamos un montón, bailamos mucho. Además participaron nuestros amigos, familias, las personas más importantes para nosotros. Entonces fue una experiencia muy bonita y además el resultado fue increíble.

P: Bueno ¿qué pueden contarnos de su concierto en el Inverfest de Madrid el próximo 26 de enero?

R: Este domingo allí estaremos. Vamos a presentar nuestro álbum “Love, Scum and Dust”, vamos a intentar dejar a la gente con los pelos de punta y hacer lo que nos gusta que es tocar. Estuvimos el fin de semana pasado en Mallorca y nos cancelaron el concierto por mal tiempo, entonces tenemos muchísimas más ganas.

P: ¿Cómo se sintieron cuando supieron que participarían en tal evento?

R: La verdad que super emocionados porque ya habíamos tocado en el Circo Price y nos había encantado, habíamos salido maravillados del concierto. Cuando nos dijeron que íbamos a volver a tocar en el Inverfest fue super emocionante, nos alegramos muchísimo y fue genial.

P: Aparte del Inverfest, ¿cuándo podremos volver a disfrutar de su música en directo?

R: Es una buena pregunta, la verdad. El domingo por la mañana, antes del Inverfest, vamos a estar haciendo un acústico en el FNAC en Madrid, en Callao. Vamos a estar en el Ouren Rock en mayo y si no me falla la memoria creo que no hay nada más.

P: ¿Tienen algún ritual antes de subirse a los escenarios?

R: Pues no la verdad es que no. Sería super guay para poder hacerlo siempre y sería increíble pero no lo tenemos.

P: Ahora van a cumplir 17 años pero cuando empezaron solo tenían 10 ¿cómo compaginan la música y los conciertos con los estudios?

R: Yo soy la mayor. Osea, Mariña, Diego y yo somos de un año y, Carlota y Amaya son del siguiente. Nosotros estamos ahora en 1º de bachillerato y yo creo que organizándote, llevando las cosas al día, siendo un poco cuidadoso, haciendo los deberes y esforzándote un mínimo te aprueban . Pero nosotros siempre buscamos sacar buenas notas, hacerlo lo mejor que podemos y organizándote puedes conseguir hacer lo que quieras: tocar, estudiar y lo que te de la gana.

P: Otra pregunta de gran interés es ¿por qué un mono?

R: La persona que se pone la careta le encantan los monos y tiene una obsesión con estos animales. Cuando creamos esto, él quería que el protagonismo fuera más de nosotros y que él estuviera cubierto por una careta y como los monos eran su animal pues, evidentemente, escogió un mono.

Imagen del mono del grupo Furious Monkey House | Fuente: Twitter @FuriousMonkeyH

P: ¿Tienen sorpresas para este año?

R: Pues no jajaja.

P: ¿Con quién les gustaría colaborar en un futuro?

R: A ver, vaya pregunta. Pues con mucha gente. Por ejemplo, Twenty One Pilots es como lo más de lo más, es nuestro grupo favorito. Sería increíble pero es muy, muy utópico, pero por poner un ejemplo.

P: Bueno pues aquí termina nuestra entrevista, muchas gracias una vez más por dejar que desde la redacción de VAVEL podamos conocerles un poco más.

R: Nada gracias a vosotros.