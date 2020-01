Entrevista. Ketama: "La música es de las cosas más importantes que hay en la vida"

Hemos tenido la suerte de que Ketama nos muestre las novedades de su gran vuelta a los escenarios. Ha sido una auténtica oportunidad entrevistar a Juan Carmona, el mismo que ha compartido escenario con Paco de Lucía, Enrique Morente y Camarón de la Isla o ha sido telonero de Prince, The Rolling Stones o incluso del mismísimo Frank Sinatra. Tras 14 años separados han vuelto a unirse y ofrecen la oportunidad de volver a escuchar a un Ketama lleno de fuerza, como aquel que revolucionó España con "Aki a Ketama".

Pregunta: Su trayectoria es impresionante, lleva más de 20 años dedicándose a la música ¿cuándo se dio cuenta de que este mundo era en lo que usted quería trabajar?

Respuesta: Desde de que tenía 13-14 años, ya sabía que quería ser músico. Hay que tener en cuenta que yo he estado oyendo música en mi casa toda la vida, no solo flamenco sino diversos estilos.



P: ¿Qué significa la música para usted?

R: Es de las cosas más importantes que hay en la vida, por ejemplo tú ves una película sin música y no es lo mismo. También cuando te sientes alegre sabes que música te hace sentir así o cuando te sientes más triste tiendes a buscar música mas triste. Yo creo que la música va ligada a la vida del ser humano.



P: Usted lleva el flamenco impregnado en la sangre, como ya ha dicho es parte de su vida desde pequeño, desde su punto de vista como gran seguidor y ya como parte de este género ¿el flamenco puede transmitir todo tipo de emociones?

R: El flamenco transmite todo tipo de emociones. Puedes llegar a enamorarte de una canción, porque a nosotros nos ha pasado, puedes escuchar flamenco y llenarte de energía y felicidad, pero también puedes escuchar una soleá cuando estés en un momento de tristeza. El flamenco tiene algo que te hace poder subir a lo alto como hacerte sentir hundido.



P: ¿Como tomaron la decisión de volver a unirse?

R: A raíz de lo de Antonio, que lo tuvieron en coma inducido, momento en el que llegó a estar muy malo y nos hizo volver a hablar y terminar decidiendo que queríamos estar juntos, hacer música, volver a oír nuestras guitarras, el componer, el cantar… queríamos volver a lo que hacíamos hace 14 años.



P: ¿Veis que esta vuelta sea duradera?

R: Nosotros vemos el futuro como la teoría de Simeone “concierto a concierto”. Hay que vivir el momento porque no sabes lo que puede pasar, no puedes mirar el futuro. Cuando vas cumpliendo años el futuro yo creo que deja de ser futuro y empieza a ser presente. Pero lo que venimos es con muchas ganas y fuerzas para dar lo mejor de nosotros mismos.

P: Las vueltas al escenario muchas veces son difíciles ¿Esperan tener la misma repercusión tras volverse a unir?

R: Yo creo que la gente de nuestra época nos conoce y eso es un punto a favor, pero es verdad que con los jóvenes partimos de cero. Y lo tenemos más difícil, porque ahora lo que suena no tiene nada que ver con la música que hacemos nosotros, y en un principio tampoco queremos que sea así. La música que ahora mismo está recorriendo el mundo entero, es una música que no nos atrae, pero a la juventud ahora mismo les atrae eso.

La juventud ha perdido la cara de oír flamenco y de ver lo que es. Y esto es también porque no se lo han dado ni ofrecido. Antiguamente en la televisión había programas de flamenco, había programas de música, en los que estaban Serrat, Sabina… estaban todos los grandes. Ahora esos no salen en la televisión, lo tienen todo cogido las grandes discográficas, con la Voz, OT… pero todo es igual. Esto deja de crear artistas, por ejemplo yo creo que artistas como Antonio Vega es difícil que saliesen ahora.

P: ¿La gira ha sido apoyada como ustedes esperabais?

R: En casi todos los sitios donde hemos ido, hemos tenido un recibimiento muy bueno, muy entrañable con el público, pidiéndonos canciones. Por otro lado, se puede ver reflejado en que tenemos 40 quedadas, eso es mucho, ahora mismo 40 bolos lo hacen solo los grandes. Nosotros estamos encantados con como lo están recibiendo. Este año seguimos de gira y vamos a sacar un par de temas que estamos preparando. Pero sobre todo lo importante es que nos apetece, nosotros nunca hemos mirado lo que es buscar algo del publico, nosotros hemos buscado algo que nos sintiésemos cómodos con ello. Y desde “Aki a Ketama” hicimos eso, porque estábamos a gusto y dio la coincidencia de que al publico le gustó. Esto es una lotería, nadie tiene la varita mágica para decirte este es el tema adecuado.



P: Considero que hay canciones y cantantes que son para momentos específicos del día: Algunas son para por las mañanas, otras para leer, otras son canciones de atardecer… ¿En qué momento del día veis que vuestra música encaja más?

R: Hombre si tu te levantas por la mañana y te pones “Vente pa´ Madrid” te da alegría, pero también puedes luego por la noche ponerte el tema de “Problema” o de “Viviré”, pues te lleva a una sensación más de tranquilidad y de disfrutar de la escucha.

P: En referencia a las letras, ¿os inspiráis en vuestras vidas?, es decir, letras mas autobiográficas ¿o jugáis más con un ejercicio empático de inspiraros en historias de otros?

R: Mayormente nos inspiramos en nuestras cosas, en lo que nos pasa. Por ejemplo, el “Vente pa´ Madrid” es la historia de un primo nuestro de Getafe, que se fue a Alicante y le pedíamos que se volviese. No vamos buscando historias, sino más emociones que vivimos. Pero alguna vez lo hemos hecho como el ultimo single que sacamos “Loko de amor”. Lo que pretendemos es que los que nos escuchan se identifiquen con el tema.

Nosotros cuando estábamos separados, que nos hemos tirado 14 años que no hemos estado juntos, me paraba la gente y por ejemplo me decía, déjame hacerme una foto contigo porque yo me he enamoré de mi mujer actual con el tema el “Problema”, llevo 20 años casado, todavía lo oigo y lo recordamos.

Con esto quiero decir que aunque no lo creamos marca la vida de mucha gente. Eso es lo mas gratificante, cuando escuchas este tipo de cosas te da el subidón.

Todos los artistas pasan por subidas y bajadas, por momentos de voy a tirar la toalla y más ahora que la industria ha cambiado mucho, ya nadie vende discos y no hay programas de televisión. Me parece una vergüenza, porque se pueden hacer programas de televisión pero no que siempre aparezcan los mismos. Me gustaría que diese lugar a otra gente, de hecho me encantaría que hubiese un programa de creatividad, un concurso de creatividad y que se pusiesen de jurado Serrat, Sabina, Jorge Drexler… Y que no que todo sea cantar en inglés, se está perdiendo la originalidad, esto no es cosa de los artistas sino de los que les marcan las barreras a los artistas.

P: ¿Cuáles son las similitudes y diferencias de este nuevo disco con respecto a los que realizasteis anteriormente?, en referencia a los medios con los que habéis trabajado, las letras y la producción.

R: Ahora las tecnologías son mucho mas perfectas, tenemos en contra nuestra que ya no se venden discos y las discográficas no se gastan dinero en hacer promoción. Pero sobre todo las canciones las maduramos más, antes éramos como mas salvajes, ahora queremos medirlo demasiado, esa es la gran diferencia, en parte es culpa de la edad.

Ahora se está perdiendo el directo y una de las cosas que lleva Ketama es que vamos con 9 músicos en el escenario y todos los músicos tocan en pleno directo.

P: ¿Tienen pensado hacer más discos?

R: Ahora lo que se llevan son single, quitando a los grandes que sacan discos. Las discográficas no venden discos dado que la gente se baja las cosas sin pagar, a cambiado mucho la industria. Y por ello sacaremos single.

P: ¿Cuál ha sido para ustedes el mejor disco?

R: Eso es muy difícil, son como nuestros hijos, es verdad que “Aki a Ketama” marcó y le tenemos un gran cariño, indudablemente. Pero hay otros como el “Toma Ketama”, el “Dame la mano” o el “Konfusión” que por ejemplo se adelantó a la música años, ahora se está empezando a hacer cosas así y nosotros lo hicimos en 1997.