Entrevista. Funambulista: "Este trabajo es un oficio que poco tiene que ver con la fama o con la riqueza, más bien con levantarte cada día sintiéndote músico."

Funambulista es un artista sencillo. No sencillo de estilo, de carácter o de composición; es sencillo de ambición. Y eso es, tal vez, como nos ha aventurado él en su entrevista, es lo que le ha llevado a disfrutar de su carrera más que sufrir sus frustraciones.

El artista murciano, después de más de 12 años de carrera, dará un gran concierto en el WiZink Center dentro del Inverfest que allí tendrá lugar, con gran cantidad de sorpresas y artistas invitados. Es por eso que el pasado martes nos concedió el honor de pasarse por VAVEL Música para hablarnos un poquito sobre él y su música.

Cartel de su concierto // Image: Inverfest

Pregunta: En primer lugar, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista.

Respueta: Nada, un gustazo.

P: Es un honor hablar con alguien que va a, ni más ni menos, revolucionar un WiZink Center en el Inverfest. Y es que el próximo 8 de febrero, la gira El Observatorio aterrizará en Madrid, ¿nervioso?

R: Ansioso; ansioso por que llegue la cita, por encontrarme con el público y por poner en escena todo lo que llevamos preparando un montón de meses. La verdad que feliz y, sobre todo, con muchas ganas de que llegue. Los nervios… supongo que llegarán esa misma noche.

P: ¿Qué tal los preparativos del concierto? ¿Muchos dolores de cabeza?

R: No, la verdad es que es un concierto especial, es un concierto en el cual estamos atendiendo mucho a la iluminación, a aspectos técnicos, a la escenografía, a varias sorpresas que habrá durante el concierto… Así que, entretenidos con toda la preparación, pero con la sensación de estar haciendo algo con lo que realmente ni contaba cuando empecé en esto de la música, así que me lo tomo como un regalo.

P: ¿Esperan más sorpresas y colaboraciones que aún no estén anunciadas?

R: Bueno, no sabemos; estamos viéndolo, la verdad. Pero bueno, al final las sorpresas son sorpresas y será una noche especial seguro, seguro, seguro.

Image: funambulista.es

P: Has pasado, en relativamente poco tiempo, de tocar en salas a hacer una gira tremenda por España que va a pasar por el WiZink. ¿Cómo ha sido el salto, ese cambio?

R: Bueno, yo lo veo de otra manera. Yo lo veo que ha sido todo mucho más asumible. Digamos que son 20 años ya en la música, y he ido dando cada pasito, cada peldaño, con un paso creo que firme. Sí que es cierto que en estos últimos 3 / 4 años esos peldaños tenían mayor tamaño; pero, como te digo, con agradecimiento a la gente que escucha la música, que la usa y le acompaña en ocasiones de su vida, y feliz de que vaya así de bien. Como te digo, más de lo soñado, sin lugar a dudas.

P: Entonces, ¿cuando empezaste en la música llegaste a imaginar una evolución, un crecimiento así?

R: No. Mis referentes eran los cantautores de los 90, y tocaban en teatros, en salas. Yo siempre pensé que ese era el objetivo, ¿no? Y bueno, últimamente la vida te sorprende, la música te sorprende y te lleva a lugares más grandes, a sitios en los que no esperaba tocar; y creo que se disfruta mucho más incluso que cuando lo estás deseando todo el tiempo. Me lo tomo más como un regalo y así lo celebro en cada canción.

P: ¿Llevarás a países extranjeros la gira de El Observatorio? A Latinoamérica, por ejemplo.

R: Estamos ahora mismo viendo la opción de ir a México, sabemos que tenemos mucho público por allí. Terminando de cerrar un montón de hilos para poder ir y poder empezar por fin a presentar mi música allí, que tengo muchísimas ganas.

P: Bueno, estoy seguro de que muchos de tus seguidores se llevarán una alegría con esta noticia. ¿Se nota mucho el cambio de formato de una sala pequeña a un teatro un sitio más grande? No sé, menos intimidad pero mayor público…

R: Bueno, pues, por suerte, no hay que elegir. Al final, al cabo del año tocamos en teatros donde podemos hacer un ambiente mucho más íntimo, y luego hacemos conciertos más multitudinarios. Yo creo que, por un lado, en los acústicos está la emoción y en los eléctricos está más la energía. Y me gusta jugar con esto, sobre todo con vestir a las canciones de diferente manera dependiendo del sitio donde las voy a hacer o van a ser presentadas. Es una manera de entretenerme, de no cansarme de las canciones, de reinventarnos y de tener una excusa para quedar con los músicos y ensayar un rato.

P: Cuéntanos un poquito de ti, ¿qué convirtió a Diego Cantero en Funambulista y lo llevó a donde está ahora?

R: Bueno, el cambio de nombre se debió a… No sé. Hubo un momento en el que un nombre propio llevaba mucho a la imagen de un cantautor y era un momento en que, y sigo haciéndolo, prestaba mucha atención a las letras, pero también a la parte musical. Entonces, quería ponerle un nombre que no fuera ni el de una banda ni el de un solista. Y en Funambulista encontré esa marca. Pero, como te digo, solo cambió esa etiqueta. Luego todo lo demás... son los mismos músicos, somos los mismos desde hace muchos años. Sí que es cierto que, una vez cambiamos el nombre, acercó a muchísimo más público a mis canciones.

P: ¿Cómo ha sido el progreso? ¿Ha sido muy duro llegar hasta dónde estás ahora?

R: Bueno… Es que nunca tuve grandes metas, entonces… Hace muchos años que, por suerte, puedo vivir de la música, tocando en pequeños bares, en salas. Y hace muchos años que me conformé con el hecho de que este trabajo es un oficio, como el de un artesano, y que poco tiene que ver con la fama o con la riqueza; más bien con levantarte cada día sintiéndote músico y haciendo lo que te nace. Así que, desde hace bastantes años, tengo cubierta esa expectativa, y creo que para mí era la más importante. Así que no he sufrido tanto el camino como lo he disfrutado.

P: Me alegro, la verdad. Más de uno debería aplicarse el cuento. (Risas)

R: (Risas) La verdad que sí, pero yo creo que cada uno se toma la vida y el camino como quiere. Es cierto, no lo voy a negar, obviamente ha habido momentos más duros; pues bueno, estás empezando y demás… Pero este es un oficio en que después de cada canción te aplauden, ¿no? Y hay muchos otros oficios que requieren el mismo esfuerzo y que no hay un premio tan grande como el que tenemos nosotros. Así que, de alguna manera, procuro quejarme lo menos posible.

¿Qué es lo que se siente, encima del escenario, al recibir el feedback del público? Y más, conforme dices, enfocando tu carrera como un oficio con esa recompensa tan elevada.

Bueno, es difícil de describir. Pero la sensación es de sentirse en comunión con la gente, sentir que tienes algo en común con todos los que han venido a verte. Es como si mucha gente te conociera, tú conocieras a mucha gente y fueran casi amigos por el hecho de que compartimos las historias que cuentan esas canciones. Siento esa comunión, siento que estamos en un grupo de amigos que nos sentamos a escuchar algo que nos gusta.

Image: Twitter @esfunambulista

P: Has hecho un disco completo con colaboraciones, "Dual", de canciones que cantabas en solitario. ¿Cómo surgió esa idea y cómo llegaste a cantar con los artistas que aparecen en el álbum? Antonio Orozco, Maldita Nerea, Rozalén…

R: Bueno, de alguna manera es algo que llevo haciendo desde el principio. Somos una generación que hemos crecido invitándonos a tocar a nuestras ciudades, y así he conocido a gran parte de mis compañeros de oficio a día de hoy. Entonces, de alguna manera quería hacerlo en un disco; quería ver cómo sonaban mis canciones, las que yo canto en mis discos, en voces de otros; y me atreví. Me atreví a llamar a muchos de los amigos que ya conocía y a otros que admiraba su música y que tuve el atrevimiento de llamar, y la suerte de que me dijeran que sí… (Risas) O sea que, al final, me regalaron un disco que a día de hoy todavía me sorprende, ¿no? Mirar la contraportada y ver la de gente que cantó allí es un regalo que ellos me hicieron, mis compañeros de profesión. Aprendí muchísimo a lo largo de ese camino, viví experiencias con todos ellos en el estudio, y es realmente lo que llevo: el aprendizaje, el feedback y, sobre todo, el cariño de un montón de gente a la que admiro; ese es, para mí, el mayor de los premios y el mayor de los regalos.

P: Pues supongo que de ahí habrán surgido nuevas amistades, aunque antes ya conocieras a algunos amigos en la industria. ¿Cómo es eso de que gente a la que admirabas se hayan convertido en amigos ahora, gracias a la música?

R: Pues es maravilloso porque podemos charlar, puedo preguntarles sobre esa canción que me encantó hace un montón de años y de la que tenía ganas de saber... Y luego porque me gusta descubrir que hay personas detrás de los artistas. Que, realmente, es con lo que más se gana y con lo que más se aprende; en cómo cada una de esas personas ha gestionado su vida, su carrera y su punto de vista sobre las cosas. Al final es como cualquier amistad, es sumar una persona más a tu vida, lo cual es súper agradable, y si encima comparten tu oficio… Mucho mejor.

P: Hablando ahora de El Observatorio, otra vez, y ya sabiendo un poco más de ti, ¿por qué ese nombre? ¿Por qué El Observatorio?

R: Sinceramente, tenía un grupo de canciones a las cuales tenía que buscar un nexo porque tenía que hacer un disco. A mí siempre me ocurre, yo no soy un artista conceptual que escriba 12 canciones que tienen que ver todas con lo mismo; no. Sin embargo, uno, cuando tiene que encerrar y reunir unas canciones en un disco —por lo menos en mi caso—, trato de buscar cuál es el punto en común. Y al final la historia es tan variopinta, hay estados de ánimo tan distintos, canciones tan diversas y estilos tan diversos que me di cuenta que no era ni más ni menos que el día de cada uno de nosotros. No sé, nadie está contento ni triste todo el rato, a las 2 horas de estar en el sofá hecho polvo está dando saltos, un colega te llama para ir a tomar algo… No sé, creo que este disco trata de encerrar esas sensaciones, esos sentimientos, y el filtro es mi manera de verlo, mi manera de observar esa historia. Muchas veces me imaginaba como alguien que observa desde un edificio la calle que tiene abajo, la realidad… La rutina, ¿no? Y buscar belleza en esa parte de la vida que pasa desapercibida.

P: Dedicas el disco a tu hija, ¿verdad?

R: Sí, claro. (Risas)

P: ¿En qué se ve ella reflejada en el álbum?

R: o lo sé, a mí me ha aportado valentía. Sí que le he escrito una canción en este disco, que se llama “Aquí estaré yo”; es una canción que está hecha para ella. Y es que, claro, ha influido en todos los aspectos de mi vida; entonces entiendo que, desde que ella nació, cada palabra que escribo sería distinta si no estuviera ella. Así que, en todo.

P: Y ya, para acabar… Hace poco estrenaste una versión de Valiente y Libre con Vanesa Martín y, por lo visto, tuvo muy buena aceptación. ¿Cómo ha sido trabajar con ella?

R: Pues trabajar con Vanesa ha sido un honor brutal. De hecho, desde Dual teníamos pendiente colaborar, pero no pudo ser en aquel momento por agendas y demás. Y cuando escribí esta canción, “Valiente y libre”, siempre pensé que Vanesa podría defenderla y darle un sentido y una aceptación por gente que quizás no se acercaría a mis canciones. Vanesa es una artista excelente, una persona que lo pone todo súper fácil, y tiene una magia que desprende que le resulta inevitable de tener.

P: La verdad es que sí se puede sentir esa complicidad entre los dos, esa magia; así que enhorabuena por el dueto. Ahora sí que nos despedimos con una última pregunta para ir haciendo boca para lo que se viene. ¿Es este dueto la puerta de entrada a una reedición de El Observatorio con más canciones y más colaboraciones o es un dueto anecdótico?

R: No sé responderte a esa pregunta. Creo que últimamente me siento muy libre de hacer, me van dando puntazos y voy haciendo cosas. No lo sé, probablemente pronto saque más duetos, probablemente dentro de poco saque música inédita, pero no prometo ni desmiento nada, la verdad. Estoy componiendo canciones, grabando, quedando con gente; y en ese camino seguramente habrá cosas que salgan.

P: Bueno, Diego, muchísimas gracias por habernos atendido esta tarde. Muchísima suerte en el concierto del WiZink, aunque no la necesites, y en la larga carrera musical que aún te espera. Ha sido un placer haber podido escucharte, estaremos atentos a todo lo que vayas haciendo.

R: Si algo ha quedado claro es que el 8 de febrero nadie saldrá ileso del WiZink Center, y que Funambulista tiene guardados aún temazos que no han salido a la luz; pero lo harán. De momento, solo nos queda esperar a ver por dónde nos sorprende este gran artista.