Gala 2 Operación Triunfo 2020: Una expulsada, dos nuevos nominados y un nuevo comienzo

La vida en la Academia tuvo un mal comienzo.

La segunda semana de los triunfitos en Operación Triunfo 2020 resultó ser un tanto caótica. El comportamiento de alguno de los concursantes para con otros de sus compañeros ante las cámaras del 24 horas comenzaron dando una imagen nada agradable de cómo pintaba esta edición.

La ‘crisis’ comenzaba días antes de la gala 1. Malas palabras, malos gestos y malas caras entre algunos compañeros daban un previo aviso de lo que se avecinaba en una segunda semana que comenzaba con, para ironía y paradoja de la vida, el anuncio de un homenaje grupal a la serie Friends con el tema “I’ll be there for you” de The Rembrandts en la Gala 2.

En la academia parecía que había de todo menos Friends, y Noemí Galera tuvo que cortar por la sano durante la semana tras dar un pequeño aviso en el repaso de gala. Esa misma en la que Galera o la profesora de Imagen, Andrea Vilallonga, tuvieron que recordar lo “feo” que había quedado ese “ivo, ivo, ivo abrazo colectivo” sin todo el colectivo de Operación Triunfo 2020.

La semana de las reprimendas y las charlas de la directora de la Academia con algunos de los concursantes sirvió para que la Gala 2 tuviera un nuevo aire, para que se respirara un nuevo comienzo. Pero, para algunos, como Ariadna, empezaba a ser tarde.

La Gala 2 de Operación Triunfo se saldó con Ariadna como primera expulsada de la edición en una actuación que quedó totalmente impecable. Digna despedida de la Ariadna que había sido escogida en los 'castings' y no de la Ariadna de la primera semana. A diferencia de su actuación con el tema de Ariana Grande la semana anterior, el escenario se le quedó pequeño a una artistaza que sentenciaba su despedida con una interpretación a la altura de su gran voz.

Anteriormente había sido la grupal de Friends. Difícil arranque, forzado pero con un progreso adecuado a medida avanzaba el tema. Quedó algo impostado, de difícil credibilidad, pero, sin duda, mucho mejor que el medley de Marisol de la semana anterior. A los triunfitos de esta edición aún se les resisten las grupales.

Al que no se le resistió su actuación fue a un joven Nick mucho más a gusto con su participación en el concurso. El primer día de nominación fue duro para alguien que no se sentía parte del grupo. Lloraba desconsolado ante Manu Guix y Noemí Galera al tomar los tonos del tema “Jealous” de Labrinth que interpretó con los pies tremendamente anclados al escenario y con la mirada fija en la salvación que vio más tarde. «Este programa es evolución, y tú lo que has hecho es evolucionar» le comentaba la directora en el Repaso de Gala el día de después.

Javy y Bruno abrían la tanda de dúos que no se encontraban en la cuerda floja. El buen rollo traspasaba la pantalla con el tema “Mucho Mejor” de Los Rodríguez. Ambos concursantes dieron ejemplo de amistad y compenetración en un tema que, como luego se vio en el Repaso de Gala, Javy se inventó la letra pero no tuvo problema en rimar la nueva estrofa. «Es que es compositor» explicaba Noemí. Y tan compositor. Javy será el primer concursante de OT en producir su primera composición que se ha vuelto viral en Twitter esta semana: “Qué sabrá Neruda” o “Tú misma”, como quiso él en un principio llamarla.

Después de ellos, por fin el vasco se colaba entre las actuaciones de Operación Triunfo. Maialen, con guitarra en mano, y Anne, desafinando en los primeros tonos, comenzaban cantando “Ilargia” de Ken Zazpi en una noche que pasaba bastante desapercibido un tema que iba a ser “revelación”. No estuvo mal. Pero pasó de largo.

Los que no pasaron de largo y se quedaron en la Gala 2 nominados fueron Rafa y Eli. La interpretación del tema “Bonita” de Juanes y Sebastián Yatra mejoró notablemente con respecto al primer pase de micros, pero, seguía siendo, como se dice en redes sociales, “un cuadro” de actuación. A Rafa le había poseído el Cangrejo de la Sirenita y la desafinación y para Eli, el buen rollo de la canción, había pasado de pillarle. Todo sonaba descompensado, descoordinado y falto de emoción. “Bonita” pasó a ser un poco “Feíta”. Y la nominación lo supo.

Otro dúo que parecía ir de cabeza a la nominación y se salvaron contra todo pronóstico fueron Eva y Flavio. Ambos favoritos en la primera gala, decidieron unir fuerzas para la segunda. Y flaquearon enormemente. La voz tan gravemente desafinada del “Flaviorito” de la noche se quedaba enormemente pequeña haciéndole los coros a una Eva con una voz tremendamente aniñada y desafinada en el tema “Copenhague” de Vetusta Morla. Y terminaron empatándolo con una interpretación impostada. «Podría haber estado peor, pero podría haber estado mejor», valoraba Manu Guix. Pero se salvaron de la nominación. Por los pelos.

Por los pelos de Gèrard, que cayó nominado en contra de la opinión del incluso el mismísimo Manu Guix. El dúo suyo junto a Hugo en el tema “Sucker” de Jonas Brothers no estuvo falto de afinación, de sensualidad (algo más de Hugo que de Gèrard) y gritos de un público que bebía los vientos de los rubios de la Academia. Lo que parecía en un principio juntar el agua y el aceite, terminó siendo una gran combinación.

Jesús y Samantha defendían la mejor canción jamás cantada. El “Mediterráneo” de Serrat les mojó y ahogó un poco en un tema que a ratos se fusionaba en una sola voz y a ratos se iba para cada lado. «Hemos vendido bien el pescado» admitía Jesús en el repaso. Es indiscutible que estaba salvado, pero es indiscutible que seguían intentando subir a la superficie.

La gala la cerraban las “latinas” de la noche. Anaju, que salvaba a Flavio o a Eva siendo ella nominada, y Nia demostraban sus dotes de baile latino y sus voces que intentaban mezclarse pero se iban «de vez en cuando para Cuenca», como admitía la turolense. Dieron un toque de luz y color a una noche que se cerraba y daba paso a las nominaciones.

La Gala 3 de Operación Triunfo 2020 se saldará con Eli o Rafa como expulsados, tras las salvaciones de Gèrard y Anaju, y con un nuevo favorito que será escogido por el público durante la semana. Los temas y dúos nuevos serán los siguientes:

Canción grupal: "Besos", de El Canto del Loco

Eli: "Mama Do (Uh Oh, Uh Oh) Acoustic", de Pixie Lott

Rafa: "Sentimiento de caoba", de El Canijo de Jerez

Flavio: "Shotgun", de George Ezra

Jesús y Javy: "Tu frialdad", de Triana

Bruno y Anne: "Podría ser peor", de La Casa Azul

Nia y Gèrard: "La despedida", de Cami

Maialen y Nick: "Semilla negra", de Radio Futura

Anajú y Hugo: "Señorita", de Shawn Mendes y Camila Cabello

Eva y Samantha: "Maniac", de Michael Sembello