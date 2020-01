Cine y, ¿nación?

España, el país de los toros, la paella, el olé y las playas, en donde todo santo inocente peca de prejuicios y los otros quedan de lado se ha visto reducida a una simple amalgama de tópicos y clichés que cualquier Míster Marshall de turno conoce más que de sobra. Sin embargo, ¿nos reconocemos a nosotros mismos? Dejemos el mar de lado y sumerjámonos tierra adentro: ¿somos lo que somos o quienes que dicen que somos?

Y es que es aquí donde el brazo tonto del cine se hace fuerte, configurando la visión de un país que si de por sí cojea, ahora vaga sin rumbo y dándose de bruces contra sí mismo. Tanto si tus apellidos son vascos, catalanes o de los llanos de La Mancha, por poner un ejemplo, quieras o no, estás tú y lo que el cine español ha hecho de ti. Un cine con un potencial artístico por el que muchos otros países harían lo imposible, pero que solo sabe cavar hacia abajo explotando una mina de tópicos que mucho hace ya que dejó de sorprender.

El cine español, perdido en un viaje hacia ninguna parte, es vago, conformista. Vive encerrado en una cabina de teléfono de la que no quiere salir porque en ella encuentra ese reducto de satisfacción que hace años nos resultaba atractivo, pero en el que hoy vivimos por simple inercia. Un cine inmerso en una industria que como el perro del hortelano ni come, ni deja de comer, impidiendo que producciones nuevas, arriesgadas y que cruzan las líneas de lo, parafraseando a esos “españoles de bien”, “cinematográficamente correcto”, sobrevivan en esta jungla de tópicos. Como los lunes al sol, cualquier rayo de esperanza que caiga sobre nosotros es cortado de raíz: si no vendes no vales.

Desesperada y al borde de un ataque de nervios, la industria exprime hasta la saciedad cualquier recurso que consigue mínimamente calar en el público, haciéndole perder cualquier sentido y valor que un día pudo llegar a tener.

España podrá caer y con ella la colmena formada por los españoles, pero su cine no. Este permanecerá en la memoria nacional e internacional de por vida, con sus luces y sus sombras. La tarea es muy simple, que esas sombras no se lleven todo el recuerdo. ¿Hay esperanzas? No lo sé. Por ahora recemos por que la industria ponga pies en pared y conformémonos con que amanece, que no es poco.