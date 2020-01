Llega el esperado "Walls" de Louis Tomlinson

Han pasado cuatro años desde que el grupo One Direction decidiese poner un punto y aparte en su carrera discográfica. También se acaban de cumplir tres, desde que Louis Tomlinson hizo su debut como solista con Just Hold On, la colaboración con el Dj Steve Aoki. En un principio el álbum debut de Tomlinson estaba planeado para finales de 2017, pero se ha ido retrasando cada vez más. Pero, por fin, después de tanto tiempo ha llegado Walls, el primer álbum solista de Louis Tomlinson.

En Walls no aparecen los dos grandes éxitos que ha cosechado Tomlinson en su carrera como solista (Just Hold On y Back To You). El cantante explicó que realmente no se identificaba con esos temas, ya que simplemente los había hecho con la intención de sonar en radio. Encontrar su sonido como solista es algo que le ha llevado bastante tiempo.

Escuchando Walls se pueden apreciar dos aspectos. El primero, que Louis Tomlinson era la persona que estaba detrás del sonido de One Direction, en los dos últimos discos, el tema Too Young recuerda a Fireproof, en solo sus primeros acordes. El segundo, las influencias del cantante. Cuando escuchas temas como Don’t Let It Break Your Heart, Habit o Walls (tema que da nombre al álbum) es imposible no pensar en los hermanos Gallagher. El cantante británico ya lo ha dicho, Oasis ha sido una de las grandes influencias a la hora de trabajar en este disco.

En este primer trabajo hay canciones para todo, de amor, de desamor, canciones que el de Doncaster dedica a su madre o a sus fans. Walls es un trabajo que permite conocer al artista y todas las experiencias que le ha tocada vivir desde que One Direction se separara. Como todo el mundo sabe no han sido unos años fáciles para el cantante y eso se nota en la vulnerabilidad que desprenden casi todos los temas. Esta vulnerabilidad es conseguida en parte por la voz de Louis Tomlinson, que a pesar de no ser una gran voz es bastante característica, es rasgada pero a la vez dulce.

Durante sus años en One Direction, Louis Tomlisnon se erigió como el principal compositor del grupo, y eso se nota en las letras del disco, que aun tratar temas universales como el amor, son mucho más personales que las que pueden escribir otros excompañeros del grupo. Walls es un gran disco, y uno de los mejores que han sacado los ex One Direction en solitario, por no decir el mejor. No hay nada que parezca pretencioso, es todo orgánico y es la esencia de Louis Tomlinson.

Por ser un gran disco Walls merece mucha más promoción por parte del equipo de comunicación del cantante. Poca gente fuera del fandom de Tomlinson sabía que hoy se publicaba este trabajo. La mayoría de la promoción ha sido dada por el ruido que las fans han hecho en redes sociales durante los últimos meses. Y aun así, con esta poca promoción, el disco ya es número en 47 países.