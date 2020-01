‘Miss Americana’: la Taylor Swift más personal se sincera en un documental inédito

‘Miss Americana’. Así se titula el flamante y esperado documental que engloba a la persona de Taylor Swift, grabado entre 2018 y 2019. Se trata de una oportunidad única para conocer de una manera exclusiva a la artista norteamericana, la cual se abre en canal sobre muchos temas, incluyendo su lado más personal, su posición política contra Donald Trump o la presión social a la que se ha visto sometida desde sus comienzos como artista.

Para los que no conozcan a Taylor, es una artista que desde sus comienzos en la industria musical, se caracterizó por saber componer buenas canciones y “intentar caer bien a todo el mundo”. Esto es algo que la propia artista explica con sus palabras: “Todo mi código moral, siendo niña y ahora, es la necesidad de que me consideren buena", explica la artista al comienzo de la cinta. "Me han enseñado a ser feliz cuando me elogian mucho”. No obstante, esto cambió cuando sufrió el famoso incidente en los Video Music Awards 2009, cuando la cantante estaba recibiendo un premio a “Mejor videoclip” y repentinamente el rapero Kanye West la interrumpió para decir que “Beyoncé merecía el premio”. El verse rodeada de una audiencia que no paraba de abuchearla, provocó un cambio en Taylor para optar por una mirada más crítica hacia sí misma: "Si vives para que te quieran unos desconocidos, que es de donde obtienes tus alegrías y satisfacciones, una sola cosa mala puede hacer que todo se venga abajo", cuenta Swift en 'Miss Americana'.

'1989': el estrellato musical

El documental continúa mencionando los logros musicales de Taylor, hasta llegar al álbum que más alegría ha dado a la estadounidense: ‘1989’. Este disco es el mejor valorado de la carrera de la artista e incluso ganó varios Grammys por él, incluyendo el de ‘Album del Año’. Pese a las alegrías que le dio este trabajo, incluyendo no sólo gran cantidad de ventas o una exitosa gira, esta época coincidió con un nuevo percance con Kanye West, quien insultó a Taylor en su tema ‘Famous’. Pese a que Swift afirmó públicamente el no haber dado el consentimiento de ser mencionada en la canción, Kanye publicó un video donde supuestamente Taylor daba la aprobación de verse incluida en el tema, lo que tuvo como consecuencia que internet se pusiera del lado de Kanye West y hundieran a Swift por completo, cuya reputación quedó por los suelos entre la opinión pública. Es por ello que cuando se acabó la etapa de 1989, Swift se vió envuelta en un futuro incierto: “Después de recibir el Grammy a Album del Año por 1989, recuerdo pensar: he llegado a la cima, pero, ¿qué va a pasar ahora?”

Haters, asalto sexual y 'Reputation'

El momento más duro de Taylor como artista y persona, pasó por 2016 y 2017. Tras dar por acabada su etapa con el disco ‘1989’, la artista, en medio de un odio generalizado, desapareció por completo del foco público. Y es que Swift se vió consumida mentalmente por las críticas: “Nadie me ha visto físicamente en un año, supongo que era lo que todos querían”. A lo que añade después: “He pasado por esto los últimos 15 años. Es algo más que música y es ya demasiado fuerte. Cuando alguien te odia, no puedes hacer nada para cambiar su opinión, ya no te quieren y ya está. Por eso quería desaparecer”.

También relacionado con la presión social, Taylor se abre en canal para hablar de los problemas alimenticios que ha sufrido provocados por las críticas, ya que la artista, en varias ocasiones, cuando leía comentarios en fotos suyas donde le decían que parecía que estaba embarazada por el aspecto de su barriga, provocaban que se empeñara en bajar de peso: “Eso sólo me provocaba que me muera de hambre, dejaba de comer. A veces creía que me iba a desmayar en medio de un concierto. Decía que estaba muy delgada porque comía bien y hacía mucho ejercicio, pero la realidad es que no comía. Hasta que me dí cuenta de que prefiero comer porque me hace verme más sana y fuerte”.

En medio de esta etapa, Taylor se enfrentó al juicio contra un DJ, que varios años atrás había sido denunciado por la artista por acosarla sexualmente: “Él me demandó por millones de dólares y yo le demandé por un dólar”. Aunque consiguió ganar el juicio, es algo que afectó profundamente a la artista.

No obstante, Taylor consiguió despojarse de todos los que la criticaron sacando su álbum ‘Reputation’, que, aunque cosechó tremendo éxito en ventas y en su gira mundial, fue un fracaso, tal y como se refleja en ‘Miss Americana’, ya que este trabajo ni si quiera fue nominado a los Grammy. Esto llevó a Taylor a marcarse un reto personal, el de “escribir un álbum mejor”, que acabó siendo el ya publicado “Lover”, cuyo proceso de grabación se aprecia a lo largo de la cinta.

'Only The Young', nuevo tema

El estreno de ‘Miss Americana’ es ha estrenado de la mano de un tema exclusivo producido para la cinta ‘Only The Young’, un tema cuyo sonido y estilo se asemeja al de los temas de su disco más reciente, ‘Lover’.