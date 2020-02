BATFA 2020: 1917 arrasa como la favorita en los galardones británicos

La 73ª edición de los Premios de Cine de la Academia Británica tuvo lugar este domingo en Reino Unido. El gran ganador de la noche fue el director inglés Sam Mendes, que con su drama bélico 1917, acumuló más de siete máscaras doradas (Mejor Película, Mejor Película Británica, Mejor Dirección, Mejor Fotografía, Mejor Diseño de Producción, Mejor Sonido y Mejores Efectos Visuales), situándose como una de las favoritas en la carrera por los Oscars 2020.

Por su parte, Joker se llevó tres galardones, entre ellos al mejor actor para Joaquin Phoenix. En tanto, Renee Zellweger ganó como mejor actriz, mientras que Brad Pitt ganó el premio al mejor actor secundario por Once Upon a Time in Hollywood y Laura Dern a la mejor actriz secundaria por Marriage Story.

También merece la pena destacar el triunfo de la película surcoreana Parásitos de Bong Joon-ho que recogió los galardones a Mejor Guión Original y Mejor Película de Habla no Inglesa, quedando por encima de la española Dolor y gloria de Pedro Almodóvar o Retrato de una mujer en llamas de Céline Sciamma.

Bong Joon-ho and translator Sharon Choi return to the stage as @ParasiteMovie wins the award for Film Not In the English Language 🌍🎥 #EEBAFTAs #BAFTAs pic.twitter.com/sS2K1AR2Sy — BAFTA (@BAFTA) February 3, 2020

Pero ante todo la gran sorpresa de la noche fue la victoria de la película española de Sergio Pablos, Klaus, que obtuvo el premio a la Mejor Película de Animación, desbancando del título a otras películas como Frozen II o Toy Story 4.

Como Mejor Película Documental está la aclamada obra de Waad al-Kateab, Edward Watts, For Sama, que también se presenta como una candidata potencial a los Oscars.

A huge congratulations to For Sama's Waad al-Kateab who made a special dedication on receiving her award for Documentary #EEBAFTAs #BAFTAs pic.twitter.com/GgvQUkDdgC — BAFTA (@BAFTA) February 3, 2020

Finalmente destacar el discurso que pronunció el presidente del BAFTA, el príncipe William, en el que reparaba en la reciente crisis de diversidad en la entidad, en un año en el que no se nominó a ningún talento de raza negra en las principales categorías de actuación: "Nos encontramos hablando de la necesidad de hacer más para abordar la diversidad en este sector", dijo el duque de Cambridge: "Esto no puede ser correcto hoy en día."

Joaquin Phoenix también abordó el asunto en un apasionado discurso de aceptación al buscar su premio por su gran actuación en Joker: "Me siento en conflicto porque muchos de mis compañeros actores que lo merecen no tienen este mismo privilegio. Creo que enviamos un mensaje muy claro a las personas de color: no son bienvenidos aquí", afirmó el actor sobre el escenario: "No creo que nadie quiera un trato preferencial, la gente solo quiere ser reconocida, apreciada y respetada por su trabajo."