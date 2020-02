Klaus arrasa allá por donde va

Klaus es una película coproducida por Spa Studios y Atresmedia. Actualmente está disponible en Netflix. Cuenta la historia de un cartero llamado Jesper (Jason Schwartzman), al que su padre echa de su palacio para montar una oficina de correos en un remoto pueblo, donde conoce a un ex-fabricante de juguetes de madera llamado Klaus (J. K. Simmons). Es una película que intenta revitalizar el verdadero significado de la Navidad, llevándola por un camino que no había sido explotado por las grandes producciones navideñas todavía.

Klaus fue exhibida por primera vez en el Festival Internacional de Annecy de 2019 y se acordó su estreno en algunas salas de cine el 8 de noviembre de 2019, con el objetivo de que pudiera ser preseleccionada a los Premios Óscar. El 15 de noviembre del mismo año fue estrenada a nivel mundial en Netflix. Finalmente, el 13 de enero de 2020 recibieron la nominación a los premios Oscar a mejor película de animación.

En nuestros premios del cine español, los Goya, no pudo llevarse el galardón, pues fue superada por 'Buñuel en el laberinto de las tortugas', filme sobre cómo Luís Buñuel, acompañado por Ramón Acín rueda sobre Las Hurdes, una de las regiones más pobres y olvidadas de España. Un galardón que, personalmente, fue bien merecido. El nivel de animación esta temporada ha sido muy alta.

Además, en nuestros premios, estuvo nominada a mejor canción original por 'invisible', escrita por Justin Tranter, interpretada por Zara Larsson y producida por Sony Music. Por desgracia, tampoco se llevó este premio.

Sin embargo, en el caso de los premios Annie, considerados los "Oscars de la animación", en su 47ª edición, celebrada en Los Ángeles, Klaus fue coronado con 7 galardones, un pleno total. El caso de estos premios es el que más muestra la relevancia que el filme de Sergio Pablos ha superado a los peces gordos de Disney y Pixar con 'Frozen II' y 'Toy Story 4' respectivamente.

En total, el filme consiguió los premios de:

"Gracias a Netflix por haber apostado por ello. Esto es un orgullo increíble para nosotros" decía Sergio Pablos al subir a recoger su merecido galardón. El filme es la primera producción de animación que la distribuidora presenta como original, la cual obtuvo otros premios Annie con BoJack Horseman y Perdí mi cuerpo.

El pasado domingo tuvo lugar la gala de los premios BAFTA, los premios otorgados por la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión. Klaus estaba nominada a mejor película de animación, galardón que Pablos también tuvo el honor de traer a España. En este caso, Klaus volvió a superar a 'Frozen II', 'Toy Story 4' y 'La oveja Shaun, la película: Granjaguedón'.

A #BAFTA prize! This isn’t something you have in your hands everyday! Well Marisa Roman and Sergio Pablos couldn’t help but taking a selfie! We are so proud of #Klaus! pic.twitter.com/39lZgB4wB8