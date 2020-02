El Arenal Sound apuesta por variedad musical nacional e internacional 

Quién diría que el año pasado fue el décimo aniversario del Arenal Sound comparándolo con el cartel que llevan confirmado por el momento. Año tras año, este festival se supera, contando ya con 33 artistas confirmados.

El último de los confirmados ha sido el puertorriqueño Bryant Myers. Una confirmación inesperada por los asistentes, ya que la organización no había advertido de ella, pero convincente y esperada con bastantes ganas, ya que ha sido unos de los artistas más demandados para el festival.

Pero su primera bomba fue de electrónica: Dimitri Vegas & Like Mike. Los hermanos belgas ya acudieron al festival en 2018, pero no cabía duda en que volverían a él como cabeza de cartel. Este dúo de DJ’s es altamente reconocido internacionalmente, y a ellos se les suman las confirmaciones de otros como son Timmy Trumpet y DVBBS.

Dentro del panorama internacional también tenemos la confirmación de Zara Larsson, artista sueca que saltó a la fama con su single Uncover y que no ha parado de crecer en la industria musical, destacando su colaboración con David Guetta en This One’s for You, canción oficial de la Eurocopa 2016. Así como la confirmación del grupo estadounidense Black Eyed Peas, formado por Will.i.am, Apl.de.ap, Taboo y Jessica Reynoso, quienes pondrán mucho RITMO en el escenario, como dice su canción en colaboración con J Balvin. Otros míticos temas que sonarán del grupo serán I Gotta Feeling, Where is The Love? y Pump It, entre otros.

Pero no queda ahí lo internacional, ya que una de las confirmaciones que más revuelo ha causado en las redes ha sido la de Daddy Yankee. El artista de reggaetón fue confirmado el Día de Reyes por la influencer española Dulceida. El público esperaba ansiosamente la confirmación, ya que en la propia cuenta de Instagram del festival se fueron dando pistas en las respuestas a los mensajes de las publicaciones, donde era muy solicitado.

Pasando a la parte nacional, está claro que el Arenal Sound apuesta muy alto, ya que hay confirmaciones de todo tipo de género. Durante los cuatro días de festival irán pasando por los escenarios artistas como Leiva, Amaral, Nil Moliner, Despistaos, Miss Caffeina, Juancho Marqués, Fernandocosta, Walls, Green Valley y Bad Gyal, entre otros muchos otros.

Para conocer a los demás artistas, no hay más que meterse en las cuentas principales del festival o en su página web, donde encontraremos el line-up con todos ellos.

Recordemos que este año, el Arenal Sound transcurrirá durante los días 30 de julio y 1,2 y 3 de agosto. Aunque desde el 28 de julio se habilitarán las zonas de descanso para que los asistentes dejen todo listo y así disfrutar al cien por cien del festival.

Los abonos de las zonas de descanso rondan entre 45 y 60€ y podrán comprarse desde el domingo 9 de febrero a partir de las 12:00 en www.arenalsound.com. Ese mismo día también estará disponible la compra del glamping – servicio de alquiler de tiendas ya montadas –, sounder bus, kit ahorro de bebida, consignas y powerbanks, a partir de las 18:00.

Los abonos generales llevan agotados desde su salida en octubre, pero a partir del 13 de febrero, todo aquel que se quedó sin él podrá conseguir entradas de día (desde 50€ más gastos), también en la página web del festival.