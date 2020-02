And the Oscar goes to…

2019 pasará a la historia como uno de los años más importantes del cine en cuanto a calidad desde hace bastante tiempo. Este escenario de tanta calidad al final de una década recuerda a 1999 año de estreno de películas como American Beauty, Matrix o El Club de la Lucha, que marcaron un antes y un después en la industria. En una época donde Marvel y Disney ocupan el espacio, con Netflix en las sombras, el cine se ha revindicado dejando auténticas obras de arte que muchas de ellas entran en el podio de las mejores de lo que llevamos de siglo.

Muchas de las categorías parecen ya cantadas, salvo sorpresas de última hora, como son las actorales donde Joaquin Phoenix (Joker), Renee Zellweger (Judy), Brad Pitt (Érase una vez en Hollywood) y Laura Dern (Historia de un Matrimonio) han conseguido ganar todos los premios importantes desde el Globo de Oro hasta el BAFTA pasando por el SAG.

Aun así la ganadora a mejor película sigue siendo un misterio sobre todo teniendo en cuenta el sistema de voto preferencial que se utiliza para elegir a la ganadora. Los votantes ordenan las películas del 1 al 8 (de mejor a peor), y se van eliminando las que tengan menos número 1, hasta que una cinta consiga reunir más del 50%. Cuando una película es eliminada, la película colocada en 2º posición pasa a ser la primera y así hasta conseguir el quórum.

Este método de ordenar las películas de mejor a peor, favorece a películas medianas que más que gustar no desagrada a la mayor parte del público. Este sistema explica victorias como el año pasado de Green Book frente a Roma y La Favorita o de La Forma del Agua frente a Call Me by Your Name y Tres Anuncios en las Afueras o la famosa derrota de LaLaLand.

Este sistema no favorece a los fenómenos si no a las películas que logran un cierto consenso, es por eso que películas como 1917 o Jojo Rabbit parecen tener más opciones que Joker y El Irlandés debido a que estas últimas son películas que polarizan el voto.

Sin más vamos a analizar las películas nominadas a mejor película y conocer sus opciones para el premio grande y el resto de categorías:

1917 (10 nominaciones)

Victoria 1917=Victoria del cine en salas frente a las plataformas y Marvel

En estos momentos la película de Sam Mendes (American Beauty y Camino a la Perdición) es la favorita al obtener el BAFTA, el Globo de Oro y el DGA (Gremio de directores). En un impresionante alarde técnico filmando casi todo en un único plano secuencia, 1917 consigue sumergirnos en el horror de la I Guerra Mundial con un ritmo trepidante y enérgico que ha deslumbrado a crítica y a público.

La cinta además está consiguiendo unos muy buenos números en taquilla recaudando más de 250 millones de dólares desde su estreno en diciembre. El reencuentro de Sam Mendes con los premios (una película suya no es nominada a mejor película desde 1999 con American Beauty) ha llegado en el momento justo y tiene todo de cara para ganar mejor película, mejor dirección, mejor fotografía (Roger Deakins) y diversos premios técnicos que podrían dejarla con hasta 7 u 8 galardones, siendo la ganadora con más premios desde Slumdong Millionaire en 2008.

Narrativa a favor: En una época donde el streaming y Disney copan el mercado, 1917 se convierte en una experiencia cinematográfica como las de antes, atrayendo al público de vuelta a las salas de cine con un drama adulto. Su victoria se convertiría en una victoria del desgastado cine de gran pantalla y estudio, algo abandonado por la crisis del negocio. Además la película presume de un alarde técnico sin igual, lo que la convierte en valedora de muchos galardones en áreas como sonido o fotografía. Trabajos técnicos deslumbrantes como La vida de Pi, Gravity o Roma consiguieron multitud de premios, aunque se quedaron a las puertas del premio gordo de la noche.

1917 seguramente obtenga muchos números 1, pero sobre todo puede tener un gran apoyo al ser colocada en puesto 2 o 3, lo que le garantizaría votos en las rondas de votación y más opciones para ganar el premio.

En contra: Qué para los académicos sea considerada como un gran alarde técnico pero sin una fuerza narrativa a la altura y que repita el patrón de dividir los galardones entre mejor película y mejor dirección y solo premiar la brillante dirección de Sam Mendes y aprovechar para revindicar otra película más austera, fórmula que se viene repitiendo desde hace unos años.

1917. Fuente: IMDB.com

Parásitos (6 nominaciones)

Victoria de Parásitos=Victoria histórica y rompedora apoyada por crítica y público.

La otra gran favorita al gran premios es la sensación del año, venida desde Corea del Sur, Parásitos desde su victoria con la Palma de Oro ha cautivado a crítica y pública (es una de las películas asiáticas con mayor recaudación fuera de su país), el boca oreja la ha convertido en un fenómeno y son pocos quienes no se resisten a este drama con tintes de humor negro sobre el capitalismo a través de dos familias de clases sociales opuestas.

La cinta de Bong Joon-ho es además favorita a ganar el premio a mejor guión original (compite con Tarantino) y mejor película internacional (contra Almodovar). Además no es descartable que consiga mejor dirección y mejor diseño de producción, es decir la cinta coreana podría tener entre 2 y 5 premios. De conseguir el premio a mejor película sería la primera cinta de habla no inglesa que lo gana algo que ya intentaron Roma (el pasado año) o La Vida es Bella (en 1998), entre otras.

Narrativa a favor: Es sin duda la película preferida por la crítica, ganando casi todos los premios de los círculos de críticos (algo que hizo que Moonlight ganará a LaLaLand) y sin duda estará en el top 3 de muchos de los votantes lo que la convierte de forma inesperada en una cinta que puede aspirar al codiciado consenso. Además es una cinta que trata una problemática social y fiel a su tiempo, sin duda permanecerá en la historia del cine y puede quedar como un premio innovador y rompedor como lo fueron en su tiempo American Beauty (1999) o Cowboy de Medianoche (1969).

En contra: Su condición de película extranjera puede penalizarla debido a que estamos hablando del cine norteamericano, pese a la apertura de estos años este listón aún es complicado de derribar. Además, que gane mejor película internacional puede suponer como un consuelo y podría existir recelo en que ganase dos premios a mejor película en la misma edición, algo que en caso de romperse podría beneficiar a Almodóvar. Por último señalar que el voto conservador podría no ver con buenos ojos este “cuento” sobre el capitalismo, ya que es una cinta con un mensaje un tanto antisistema.

Parásitos. Fuente: IMDB.com

Érase una vez en Hollywood (10 nominaciones)

Victoria Érase una vez en Hollywood=Tributo al cine de Tarantino

Tarantino es sin duda uno de los directores más influyentes del cine reciente y en ocasiones se ha quedado a las puertas de ganar los Oscars, aunque tiene 2 a mejor guion original (Pulp Fiction y Django Desencadenado). Esta nueva película ha encandilado a la crítica en el retrato que hace del Hollywood de finales de los 60 y ese aroma a nostalgia del cine clásico con su toque más personal (una película de cine dentro del cine). Érase una vez es la película más alabada por la crítica desde Pulp Fiction y podría convertirse en la más reconocida por los académicos que podrían aprovechar para reconocer al director, aunque tenga pendiente su última película tras las cámaras. ¿Es un ahora o nunca para Tarantino?

Un premio que tiene asegurado la cinta es a mejor actor secundario para Brad Pitt, otros con los que puede alzarse es mejor guion original, mejor diseño de producción y mejor diseño de vestuario, o incluso de forma remota se ha insinuado el galardón de mejor dirección. En una buena noche para Tarantino podría obtener entre 2 y 5 premios.

Narrativa a favor: Podría ser la gran oportunidad de premiar a Quentin Tarantino, Pulp Fiction perdió frente a Forrest Gump y Malditos Bastardos perdió ante En Tierra Hostil. Este “premio a la carrera” es algo que ya pasó con directores como Scorsese (con Inflitrados) o Spielberg (con La Lista de Schindler), al ser sin duda una de las cintas más personales del afamado cineasta. Además estamos ante una cinta que homenajea al cine clásico y a una época dorada para la industria, dando con una narrativa parecida a la de 1917, premiar al gran cine frente a las plataformas.

En contra: Podría dar la sensación de que Tarantino no es premiado por su mejor trabajo, debido a que entre los fanes ha existido algo de división, con todo esto el cineasta americano no es un hombre cuyo cine genere consenso, o te gusta o lo odias, esto a la hora del voto preferencial le puede pasar factura. Además la competencia este año no ayuda y pese al reconocimiento de público y crítica no ha conseguido destacar más que el resto de sus competidoras, si fuera otro año aún tendría más posibilidades.

Érase una vez en Hollywood. Fuente: IMDB.com

Jojo Rabbit (6 nominaciones)

Victoria Jojo Rabbit=Victoria de las buenas intenciones (al estilo Green Book)

Aunque parezca mentira la cinta de Taika Waititi podría dar la campanada y alzarse con el premio gordo de la noche. La película ha conseguido algunos reconocimientos como mejor guion adoptado y su aire optimista podría convertirla en la cinta que logra conseguir el famoso consenso. La victoria el pasado año de Green Book y en otras ocasiones de Crash o Gente Ordinaria convierte al cine de “buenas intenciones” en algo nada descartable para el gran premio.

La sátira contra el odio podría además de obtener el premio a mejor guion adaptado (compite contra Gerwig y su Mujercitas), el premio a mejor diseño de vestuario o incluso montaje. Su horquilla parece estar entre 1 y 3 galardones.

Narrativa a favor: Es una cinta optimista y llena de buenas intenciones, como si fuera una versión americana de La Vida es Bella, además su colorido y humor satírico podría arrastrar algunos votos “hipster” (que encumbraron hace unos años a El gran hotel Budapest de Wes Anderson). Además los premios del gremio de guionistas la han colocado en una posición bastante favorable, al ser una de las categorías que más acierta en quién se lleva el premio gordo.

En contra: La victoria de Green Book fue bastante criticada el pasado año y la calidad de la cinta es inferior a sus competidoras. Una victoria de Jojo Rabbit podría hacer perder credibilidad a la Academia, además pese a su buena aceptación entre el público no está siendo un gran éxito de taquilla como se preveía. Además, con el paso del tiempo ¿de verdad la mejor película de 2019 es Jojo Rabbit?, puede que se convierta en la gran oveja negra de ganadoras del premio a mejor película.

Jojo Rabbit. Fuente: IMDB.com

Joker (11 nominaciones)

Victoria Joker=Victoria del fenómeno cinematográfico del año

Si se preguntará a los espectadores de cine de nuestro país, la gran mayoría de ellos dirían que Joker es la mejor película en mucho tiempo y parece ser que para los académicos podría serlo tras 11 nominaciones. Sin duda tiene una interpretación inolvidable de Joaquin Phoenix, el favorito absoluto a la categoría de mejor actor y ha conseguido unir al público habitual de superhéroes con el espectador medio y parte de la crítica. Pese a su enorme éxito y a su pronta impronta en la cultura popular, muchos medios americanos criticaron la película por su “mensaje peligroso” en un país violento como EEUU. El mérito del Joker es brutal desde el cine de superhéroes (el cine de éxito actualmente) hace una crítica a la sociedad neoliberal americana con tintes del cine de cine clásico y setentero. Una victoria de Joker sería todo un hito y sin duda sería el Óscar más aplaudido por el gran público en años.

Junto con el casi seguro Óscar de Joaquin Phoenix (ganador de Globo de Oro, SAG y BAFTA), podría obtener el premio a mejor banda sonora para Hildur Guðnadóttir y el premio a mejor maquillaje. Si las cosas salen bastante bien para la cinta podría obtener entre 2 y 4 premios.

Narrativa a favor: Es el fenómeno cinematográfico del año, no solo ha funcionado en taquilla sino que ha ganado galardones como el León de oro de Venecia. Podría suponer el gran reencuentro entre los Oscars y el gran público, pese a que pueda servir para “contentar” al público de superhéroes, Joker va más allá y consigue atraer a un público que no le gustan las películas de Marvel. Sin duda Joker es de esas películas que pasará a la historia, no solo por ella misma, sino por lo que ha supuesto a la cultura popular de nuestra época, además de tener una interpretación que pasará a la historia, Joaquin Phoenix puede arrastrar el voto a la película.

En contra: Pese a su éxito, Joker es una película polarizante y que en EEUU tiene bastantes críticas negativas y que puede alejar a los “votantes clásicos”, que quieren blindar el cine frente a los fenómenos de Marvel. Estos ingredientes que pueden parecer simple son vitales para saber si vas a ganar el premio, con todo esto el apoyo de la crítica a Parásitos y la cercanía en la memoria 1917 ha dejado a esta película en mitad de todo, además muchos académicos pueden pensar que otorgando solo el premio a Joaquin Phoenix está satisfecha y prefieran votar a otra película que tiene menos opciones en las categorías interpretativas.

Joker. Fuente: IMDB.com

El irlandés (10 nominaciones)

Victoria El Irlandés=Victoria del cine clásico

El pasado año Netflix estuvo a punto de ganar el Óscar a mejor película con Roma, pero Green Book se lo arrebató. La compañía de streaming ha invertido muchísimo en cine, colocando a 3 películas en los premios: El irlandés, Historia de un matrimonio y Los dos papas.

Martin Scorsese es uno de los directores más importantes de la historia del cine y para muchos críticos ha filmado la mejor película de su carrera, una obra que sirve como broche final al clásico género de gánsteres y mafia que ha dado peliculones como El Padrino, Uno de los Nuestros o Camino a la Perdición. Con un reparto de lujo, rejuvenecido digitalmente, con Robert de Niro, Al Pacino y Joe Pesci (estos dos últimos nominados a mejor actor de reparto) narra una historia de lealtad, el crimen y el paso del tiempo. Todo un monumento y eso puede haber jugado más a su contra que a su favor, la extensa duración y el gran “high” ha hecho que la cinta haya perdido fuerza e influencia en la carrera de premios, además pese a que es un género súper reconocido y famoso, parece algo fuera de su tiempo y ha quedado completamente sepultada por el resto de competidoras. Además la Academia sigue sin estar del todo contenta con Netflix y prefieren revindicar el cine de salas y no terminan de “confiar” en la gestión de cine por parte de la compañía.

Pero los Oscars pueden rescatar a Scorsese, aunque solo una película suya ha ganado el Óscar, Infiltrados, por una especie de reivindicación del cine del ayer, del cine clásico. La cinta tiene opciones en mejor guion adaptado, mejor montaje o mejor director. Sin consigue dar la sorpresa podría conseguir entre 2 y 5 galardones.

Narrativa a favor: Puede ser una nueva oportunidad para rendir homenaje a Scorsese y a toda una generación que ha marcado la historia del cine, así como a un género que ha dejado cintas para la historia.

En contra: El factor Netflix ha influido mucho a los académicos y pese a que ha invertido en muchas películas gran calidad, no consigue entrar en ese círculo cinematográfico selecto. Además la opción de revindicar a Scorsese puede verse frustrada porque si buscan una reivindicación se optaría por la vía Tarantino. De forma adicional, los efectos visuales, pese a que podrían hacerse con el premio, han sido criticados como herramienta narrativa al rejuvenecer demasiado a los actores.

El Irlandés. Fuente: IMDB.com

Mujercitas (6 nominaciones)

Victoria de Mujercitas=Victoria feminista y un soplo de aire fresco al clasicismo

Greta Gerwig deslumbró a la Academia con Lady Bird consiguiendo una nominación a mejor dirección. Este año ha reinventando todo un clásico de la literatura americana como Mujercitas junto con un reparto lleno de jóvenes promesas como Saoirse Ronan y Florence Pugh (ambas nominadas a mejor actriz y actriz de reparto respectivamente) y siendo un éxito considerable de taquilla.

Pese a que la película puede ser vista como clasicista o menospreciada por ser la enésima adaptación de esta famosa novela, Gerwig consigue hacer suya la historia, modernizarla y darle un giro muy interesante. El aplauso de la crítica ha sido prácticamente unánime y ha sido respaldada por el público, pero pese a este excepcional recorrido ha pasado desapercibida por los premios (apenas tuvo nominaciones en los Globos de Oro). Los Oscars pueden servir para revindicar esta gran película dentro de un contexto donde se quiere hacer valer las películas con personajes femeninos y con directoras tras las cámaras.

Greta Gerwig parece la favorita a ganar mejor guion adaptado aunque competirá con Taika Waititi, junto a esto podría ganar en mejor vestuario y dar la campana en algunas de las categorías actorales. En una buena noche podría obtener entre 2 y 3 estatuillas.

Narrativa a favor: En un año de películas muy masculinas, Mujercitas podría ser un soplo de aire fresco y femenino en la era del MeToo, además el giro modernizador de la cinta puede atraer el público joven y mantener el voto clásico que siempre ha visto con buenos ojos las adaptaciones de novelas en los Premios de la Academia.

En contra: Ha pasado totalmente desapercibida por los premios tanto de la crítica como los académicos y ni siquiera ha podido rascar en los gremios. Parece que el tardío estreno la ha perjudicado más que beneficiado y su apariencia de simple adaptación ha podido dejar atrás al votante más moderno y actual.

Mujercitas. Fuente: IMDB.com

Historia de un matrimonio (6 nominaciones)

Victoria Historia de un Matrimonio=Victoria intimista e intelectual

Una historia sobre un divorcio con unas interpretaciones arrolladoras y un guion exquisito, la película de Noah Bumbarch lo tenía todo para ser tenida en cuenta y colocarse como una de las nominadas, pero ha quedado sepultada por la competencia, la falta de apoyo de los críticos y ha sido lastrada por la influencia de Netflix.

Este drama intimista y que sirve como una autentica demostración de arte interpretativo debería de a ver sido más tenida en cuenta por parte de los críticos, que se decantaron por un apoyo unánime a Parásitos. Pese a tiene un premio casi asegurado, el de mejor actriz secundaria a Laura Dern y podría dar la sorpresa en la categoría de mejor actriz con Scarlett Jonhansson (también nominada a actriz de reparto por Jojo Rabbit), e incluso podría dar la sorpresa en guion original. Es decir en una buena noche podría obtener hasta 4 galardones, sería demasiado pensar que Adam Driver puede arrebatar el galardón a Joaquin Phoenix.

Narrativa a favor: Es una película intimista y emocionante con unas interpretaciones inolvidables, de no ser por Joker, el gremio de actores, podría haberla apoyado más y ser una seria candidata. Además tiene un aroma fresco y clásico al mismo tiempo y es muy querida por el público que se ha acercado a disfrutarla. Podría haber sido la pequeña película emotiva e intelectual que ya aupó la crítica en diferentes años.

En contra: La competencia la ha dejado prácticamente fuera y solo puede obtener premios actorales, no ha sido totalmente apoyada por la crítica destinado a defenderla de cara a la temporada de premios.

Historia de un Matrimonio. Fuente: IMDB.com

Le Mans 66 (4 nominaciones)

Victoria Le Mans 66=Victoria del blockbuster clásico

La película sobre el circuito de carreras más famoso del mundo protagonizada por Christian Bale y Matt Damon se ha colado en el último momento en la lista de 9 nominadas, arrebatando el puesto a Puñales por la espalda, Los dos papas y The Farewell.

La cinta ha recaudado 221 millones de dólares, convirtiéndola en una de las películas nominadas con más dinero recaudado y este es sin duda uno de los motivos de la nominación, recuperar un “blockbuster clásico” en la que es la última película producida por Fox fuera de Disney. Además del apoyo del público, ha tenido buenas críticas y se suma a la lista de películas que puede ser votada por el votante masculino tradicional, el cual es el principal target de la película.

Es la cinta con menos opciones en ganar el premio gordo, sería la mayor de las sorpresas (y de las decepciones) si finalmente se produjera, pero podría tener el consuelo de ganar los dos premios de sonido, aunque tiene de competencia a 1917. Podemos decir que podría obtener entre 1 y 2 galardones como mucho.

Narrativa a favor: Es una película que en décadas anteriores habría sido más considerada debido a su target y a su temática, aunque sea la candidata con menos opciones, una sorpresiva victoria podría servir como revindiciación del cine de acción clásico de décadas anteriores.

En contra: Es la película con menos opciones de cara a ganar, su calidad es inferior al resto de competidoras y su mensaje y temática parece algo añejo para gran parte del público, pese a su éxito de taquilla. La Academia ha ido avanzando con el tiempo y ha dejado a películas como Le Mans 66 fuera de la verdadera batalla, su nominación es el mejor premio posible.

Le Mans 66. Fuente: El País.com

En resumen:

Ganará: 1917 o Parásitos.

Podría ganar: Érase una vez en Hollywood o Jojo Rabbit.

Ganadora sorpresa: Joker o El Irlandés.

Deberían ser tenidas más en cuenta: Mujercitas e Historia de un matrimonio.

Debería estar nominadas: Puñales por la espalda.