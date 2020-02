Entrevista. Rusowsky: "Lo que me gusta es hacer mi música, disfrutar con ella y hacer disfrutar a los demás, sin buscar otros intereses"

La revista VAVEL ha tenido la oportunidad de entrevistar a un gran artista emergente, Rusowsky. Un joven que lleva toda su vida al lado de la música clásica y apoyado sobre su gran educación musical ha conseguido superar las 100.000 reproducciones en algunos de sus temas propios como "So So" o en colaboración como "Olas" con Mori.

P: Para quien no le conozca, ¿quién es Rusowsky y cómo surgió el proyecto de consolidarse de una forma más profesional en la música?

R: Todo empezó porque me compré un micrófono dado que me apetecía grabar algo con el piano y con la guitarra. Comencé grabando una canción con la guitarra y metí cosas con el FL studio, me quedó una base muy perfecta y decidí meterle voz. A mis amigos les gustó y a partir de ahí fui probándome. Lo malo era que cuándo empecé tenía muy poco tiempo y los intervalos entre canción y canción eran grandes. Ahora por suerte solo tengo el conservatorio y puedo dedicar mucho más tiempo a esto, que es lo que realmente me gusta.

P: Acaba de sacar un EP que tiene de nombre a/b, ¿cuál es el significado de este título?

El EP tiene dos canciones, una es en inglés la otra en español, pero son dos canciones muy diferentes. Por ello lo quería llamar "/" pero el registro de títulos no te deja subirlo solo así, porque es un carácter especial. Por eso decidí ponerle a/b, pero lo realmente importante es la barra diagonal, que es con lo que estéticamente yo quería jugar.



P: En referencia a tú ultimo EP, ¿cuánto tiempo le llevó hacerlo, desde que lo comenzó a escribir y a componer, hasta ahora?

Si te soy sincero tardé muy poco, 2 o 3 días. Lo que ocurre es que las canciones que más me gustan, en cuanto me sale la idea, las hago enteras y las tengo ya listas, luego ya a la hora de regrabar y masterizar si que tardo un poco más. Pero lo que es la idea del tema de principio a fin, me gusta tardar poco en hacerla.





P: En referencia a las letras, ¿se inspira en su vida, es decir, letras más autobiográficas, o juega más con un ejercicio empático de inspirarse en historias de otros?

Lo que suele nacer rápidamente son las melodías, el trabajo respecto a las letras siempre me suele costar más, pero por lo general expongo lo que en ese momento esté dando vueltas en mi cabeza o algo que me preocupe. Pero a lo que más importancia doy es a las melodías y las armonías.

P: Si tuviera que colocar su último EP, en una lista de recomendación de Spotify que fueran por estilos, ¿qué estilo elegiría?

R: La verdad es que no me encasillo en ninguno, pero es verdad que a la hora de subir las canciones te exigen el género. En la actualidad a lo que yo hago tienden a llamarlo bedroom pop. Pero personalmente no me parece que esté en ese género, igual si que tiene algo de conexión con ese estilo, pero también sé que sacaré temas que no tienen nada que ver.

P: ¿Qué tema es el más especial de los que ha sacado para usted y por qué?

Al final cada uno tiene algo, pero ahora mismo la que más me gusta es la de "bamboo" y la más especial es la de "No se".





P: En la actualidad la industria musical ha cambiado hacia un aumento de velocidad en el consumo de temas musicales, es decir, lo que escuchamos nos dura a veces dos o tres días. ¿Qué opina de esto, cree que tendríamos que disfrutar más de cada canción que escuchamos? ¿y cree que es beneficioso o perjudicial para los artistas emergentes?

Con la gran cantidad de música que hay ahora, es normal, a mi también me pasa. Creo que esto viene por la facilidad de acceso que tenemos a Spotify o a la música en general. Yo de pequeño escuchaba lo que tenía mi padre, porque tenía los discos, ahora se nos abre un inmenso campo de canciones y artistas, por ello ocurre lo que tú dices. Pero es verdad que me da mucha pena.

Y respecto a la segunda pregunta, es posible que me perjudique, pero también es verdad que yo siempre he tenido claro que de un álbum que te guste mucho, solo te encantan 2 o 3 y las demás no las vas a escuchar tanto. Por ello pensé en la idea de hacer 2 o 3 muy buenas que las puedas escuchar sin excluir otras, pero aún así en muchas ocasiones se seguirá seleccionando de esas alguna. Y esto le pasa desde Anuel hasta un artista que esté empezando.

P: ¿Cómo les ha afectado a los artistas más nuevos en la industria musical, la aparición de las nuevas plataformas digitales de reproducción de música?

R: Cuando subes los temas a Spotify, lo subes o desde una plataforma gratuita o desde otra que pagas para que te los suban. Pero una de las opciones que te ofrecen es que en que plataformas digitales quieres que se suba, lo que solemos hacer todos los artistas es dar la opción de a "todas”, aunque haya varias que tienen muy poco uso. Pero por lo general nos ha ayudado bastante en la publicación y distribución de nuestra música.

Irene Cabello Fernández



P: ¿Con que artistas le gustaría llegar a colaborar? respecto a composición o a compartir escenario.

R: Es difícil a veces pensar en esto, yo creo que al final los artistas con los que mejor te vas a sentir colaborando no les vas a buscar. Eso me paso con Mori, con el cual me es súper cómodo hacer música, así que está claro que con él no tendría problema de colaborar.

P: Y por otro lado hemos visto que Natalia Lacunza sigue de cerca su música, ¿vamos a ver una colaboración juntos en un futuro?

Si es verdad que conoce mi música y que hemos hablado, pero por ahora no hay ningún tipo de colaboración musical, solo disfrutamos de la música que hacemos.

Pero si en un futuro coincidimos, no habría ningún problema en trabajar con ella ya que me parece una gran profesional.

P: Como es el pasar de componer en su habitación para usted mismo, para ver si funciona un tema o ver si te gusta, a componer sabiendo que hay un publico escuchando y esperando su música.

La verdad es que de alguna manera aún sigo componiendo para mí, lo que ocurre es que al ser muy perfeccionista, la música que hago sea para mí o vaya a ser escuchada por un público, me gusta que salga muy decente y cometer los mínimos errores posibles. Por ejemplo la calidad del sonido si que es algo que tengo que mejorar, aún me falta recorrer un camino muy grande en ese sentido. Pero lo que es el resultado final lo tengo muy cuidado.

P: ¿Qué ha aprendido durante este tiempo de la industria musical?

Durante este tiempo he conocido lo que ya me esperaba y es que hay mucha gente que se mueve solo por el dinero. Pero por otro lado hay artistas como Mori que hacen su música sin buscar eso. Simplemente es un chico que le dio por meterse en este mundo, creó su propio estilo y gustó al público.

Y esto es lo que me gusta, hacer mi música, disfrutar con ella y hacer disfrutar a los demás, sin buscar otros intereses.