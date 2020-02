 El Drogas: "Considero que el rock donde debe estar es bajo tierra"

Tuvimos la oportunidad de hablar con El Drogas durante la gira de su último disco sobre su gran proyecto de 42 temas, de la industria musical y su progresión.

A todo el mundo le sorprende cuando se enteran de que El Drogas ha lanzado un disco con 42 temas, un proyecto bastante largo que rompe con la estructura actual de los proyectos musicales. La duda de todos es ¿cuánto tiempo le llevó prepararlo? “Fueron tres años y medio desde la composición de la primera parte a que saliera el trabajo, entre medio una gira, pero bastante denso el trabajo en sí”, afirma El Drogas.

Con un proyecto tan largo, es difícil quedarse con un tema, con una porción de esa grandísima tarta que el artista ha hecho con delicadeza, “para mi todas acaban haciendo un proyecto que es lo importante para mí, todas tienen su sitio para que esto sea como lo que ha salido”, nos comenta el artista. Indeciso por no poder elegir añade: "es jodido que pueda elegir una, podría, pero hoy una, mañana otra”.

Le volvemos a poner en la misma tesitura, esta vez sobre las tres decenas de proyectos que lleva a sus espaldas: “cada trabajo para mi representa un montoncito de recuerdos que son inevitablemente parte de mi vida. Unas veces son recuerdos para bien y otras igual para mal. Me he quedado a veces con algún disco más a gusto que con otro, pero con ese que me he quedado más a disgusto me ha enseñado para el siguiente”, nos explica a cerca de sus discos en los varios grupos en los que ha estado.

Cientos de letras ha escrito El Drogas a lo largo de su carrera musical, miles de horas delante del boli y el papel escribiendo los temas que luego escucharían miles de personas. Nos preguntábamos como lo hace: “desde que entré en un grupo como letrista en el 78 hasta hoy me trabajo las letras de todos los grupos en los que he estado. Es un acto solitario, es casi como una masturbación”, a lo que añade que no le gusta que cada uno vaya añadiendo una frase a la canción, sobre en que se basa para escribirlas: “he hecho todo tipo de historias. Desde hechos biográficos que me suceden a mí, a historias que me ha contado otra gente, o cosas inventadas”.

Le preguntamos sobre las cifras. Con Barricada ya obtuvo 2 discos de oro y otros 2 de platino, el sueño de cualquier artista. Nos afirma que él ahora va a otro ritmo “no necesito llegar el primero a ningún tipo de meta”, las cifras no son algo importante para un artista que fue, es y será siempre uno de los mejores del rock hispano. “Preparo proyectos que me convenzan a mí”. Escribe por él, no para ganar audiencia.

Sobre el estado de la industria musical y siguiendo con el tema de las cifras afirma lo siguiente: “espero que quien apoye mis proyectos les salga económicamente bien para que siga apoyándolos, pero no es algo que a mí me preocupe”. Hablando de las listas de reproducciones, de los mejores discos, de los top de streaming nos dice “no es algo que me importe”, reiterando una vez más cuál es su propósito en la música y que es lo que él verdaderamente disfruta.

En sus cinco discos podemos encontrar diversas ambientaciones musicales, pero ¿cuántas llega a haber? “El título genérico «Solo quiero brujas en esta noche sin compañía» es un verso de Leopoldo María Panero. Brujas hace referencia a lo que son las palabras, en referencia a la inspiración. A partir de ahí, yo me planteo en un primer momento hacer una ambientación acústica con instrumentos acústicos, cambiar el bajo eléctrico por un contrabajo, con guitarras acústica, piano, armónica, arreglos de voces que vayan de acuerdo con esta ambientación y así fuimos creando el primer «Timbre Acústico». Rompiendo con eso, el siguiente fue todo lo contrario, «Europa, Timbre Oxidado», composiciones más nerviosas, alguna rozando el hardcore, una historia mas incómoda ya que las letras tratan sobre las historias de los inmigrantes. El tercero me apetecía jugar con expresiones del lunfardo, del idioma del tango de la pampa, de argentina. Tengo especial atracción por los escritores latinoamericanos. Los acordes tienen un punto de tanguera y al pasarlo por la banda pillaron un ritmo de rhythm and blues, en el cual también nos sentimos muy a gusto. Es un compendio donde se junta el tango con el rhythm and blues, que esto se escucha en los clubs locales llenos de humo y de alcohol de alta graduación. Por ello, se llama «Timbre Canalla y de Bullanga», que hace referencia a la noche. Luego viene «Timbre Fundido», que hace referencia a un circo con sus personajes, basado en un cuento de Julio Ramón Riveyro, cuentista peruano. Este está ambientado de una forma mas industrial. Estos cuatro timbres son los que yo tenía claro que quería hacer, y el quinto que se llama «El Equivocado» es porque acaba siendo una cesta donde he colocado las manzanas que me he ido comiendo, es decir, mientras estaba metido en estos timbres, en algunos momentos me bloqueaba y me cogía el piano o la guitarra y me hacia una canción independiente. Esas son las que componen este ultimo disco”.

El último disco cuenta con 42 temas, que, si lo ves desde fuera, parece difícil a la hora de tratar los directos. Nos preguntábamos cómo lo hace: “Pues de una forma muy fácil. A mi, personalmente, me gusta tocar todas las canciones que saco en un disco, pero claro es que solo con lo nuevo se pondría en tres horas. Decidí en una primera tanda de conciertos presentar los tres primeros discos que son 25 canciones, más 20 de otras épocas, pero he quitado dos; una de «La noche de la lechuza» que es del «Timbre Acústico» y otra del «Timbre Oxidado» que es «Hoy me esperan las sonrisas». Porque no sabía al hacer el repertorio donde colocarlas”, nos explica El Drogas.

El panorama musical ha cambiado mucho desde que El Drogas empezó a tocar. Ahora la industria es muy diferente y es posible que a los artistas más longevos esto le afecte “puede ser, pero es que yo centro más en mi interés, en que el objeto físico que presento me guste, es decir, que la textura, el olor y la estética sean perfectas”, nos comenta, a lo que añade: “este último proyecto contiene un libro que se compone de las 42 letras junto con grandes ilustraciones de distintos artistas, cada disco un artista, con ello diferenciamos cada disco ya que tienen estéticas diferentes”.

El Drogas ha tenido la oportunidad de hacer canciones y compartir escenario con los más grandes, porque cuando eres uno de ellos, tocas con ellos, pero seguro que le falta alguno con el que le gustaría tocar, “con todos los que he estado, repetir evidentemente, pero uno que me llama la atención últimamente es Coque Malla, le veo una gran madurez como músico y como letrista, es decir, un gran compositor. Le voy siguiendo la pista y me alegra que esté llenando a cada sitio donde va y que esté tan a gusto con lo que hace. También me gustaría con Enrique Bunbury”, nos afirma el cantante.

El rock antiguamente llevaba consigo una finalidad de reivindicación, de reacción o respuesta ¿se ha perdido esta finalidad? “Por desgracia ahora es mas de factorías Disney, un rock con guitarras y producciones de la ostia, nunca una guitarra que grabe en un disco mío va a sonar así, y con ello el mensaje también ha cambiado. Pero hay de todo, el otro día tocamos en un festival contra la censura y nos encontramos grupos desde El Ultimo Ke Zierre o Los de Marras, que siguen revindicando y haciendo rock más urbano. Considero que el rock donde debe estar es bajo tierra, no por muerto, sino funcionando por debajo, como el trabajo de un topo”, tras esto añade: “Creo en el rock como transgresión, estoy cansado de colectivos que se ofendan y en parte porque se ha perdido también mucho el humor. También de la gente que se cree que tiene alas blancas, pero si se mirase de verdad, vería que son alas de pollo”.

El Drogas lleva más de 30 años cantando ¿cómo enfocará su futuro? “Mi futuro es lo más próximo posible, si pensase las historias a largo plazo me deprimiría, creo que hay que disfrutar de lo que se hace en cada momento y ahora estamos metidos en este proyecto del último disco. Pero seguirán surgiendo cosas mientras no dejes a la cabeza quieta”, nos cuenta finalizando así nuestra entrevista.