Guía VAVEL Festivales 2020: Glastonbury

El Glastonbury Festival of Contemporary Arts, conocido internacionalmente como Glastonbury, es considerado como uno de los eventos más importantes de la cultura británica y celebrará este 2020 su cincuenta aniversario.

Este año Glastonbury se celebrará del miércoles 24 al domingo 28 junio.

El festival tendrá lugar como cada año desde su primera edición en Worthy Farm, entre los pueblos de Pilton y Pylle, en el condado de Somerset al suroeste de Inglaterra; a unos diez kilómetros de la ciudad de Glastonbury.

Poco se sabe hasta la fecha del cartel final del festival para edición del 50 aniversario este 2020. Únicamente se han dado a conocer los cabezas de cartel encargados de cerrar las noches del sábado y el domingo y desde luego que no va a decepcionar.

Paul McCartney estará a cargo de entretener al público el sábado a última hora.

Taylor Swift como principal artista de esta edición será la encargada de la última actuación en Glastonbury 2020 el domingo por la noche.

I’m ecstatic to tell you that I’ll be headlining Glastonbury on its 50th anniversary - See you there! 💋 pic.twitter.com/2gJ40mEiDH