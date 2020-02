Entrevista. Life of a Busker: "Hemos aprendido que si se es lo suficientemente apasionado, se trabaja duro y se encuentra la manera correcta de hacer algo, se hará realidad"

Patrick y Sarah son los creadores de 'Life of a Busker'. Su dúo nace a pie de calle (nunca mejor dicho) a la vez que su historia: dos amigos que se enamoran por culpa de la música. Entre guitarras, pianos, aviones y caravanas en carretera, estos dos daneses han creado su proyecto de vida y con él, quieren llenar el mundo de música.

Sarah y Patrick | Imagen: Carpeta propia de Life of a Busker

Patrick (Patrick Folmer Thomsen) nació en 1995. Vivió y estudió en el campo, a las afueras de un pequeño pueblo llamado Brenderup en Dinamarca.

Patrick Thomsen | Imagen: Carpeta propia Life of a Busker

Patrick admite que «La escuela nunca fue una gran inspiración cuando se trataba de música. No fue hasta los 14 años que empecé a tocar la guitarra. Tan pronto como pude tocar, supe que era algo con lo que quería ganarme la vida. Pasaron los años y había tratado de desarrollar mis capacidades musicales cantando, tocando la guitarra, escribiendo canciones y produciendo un poco, pero no vivía de la música e incluso consideré estudiar otra cosa en la universidad, pero estudiar nunca había sido lo mío». Gracias a su pasión por la música, conoció a Sarah, su compañera de viajes, música y pareja y, gracias a ella, nació Life of a Busker.

Imagen: Carpeta propia de Life of a Busker

Patrick admite que no quiere que las cosas vuelvan a ser como eran antes. «Ahora se trata de la música, de viajar, del busking y sólo de nosotros.»

Sarah (Sarah Welitzka Johansen) nació en 1997. Creció y estudió en el pequeño pueblo de Almind, en Dinamarca.

Sarah Johansen | Imagen: Carpeta propia de Life of a Busker

Para Sarah, «La música siempre ha sido una gran parte de mi vida, y siempre que me sentía deprimida, buscaba refugio en ella. Empecé a cantar en el coro de una iglesia cuando tenía diez años y luego empecé a tocar el piano cuando tenía 14. Desde que empecé a cantar lo he tenido claro: quiero ser una artista que se gana la vida con su propia música» Después de terminar sus estudios, trabajó en un jardín de infancia durante un año y medio para ahorrar algo de dinero y pensó en su próximo paso: ir a Copenhague para probar suerte en la industria musical danesa. Allí fue donde conoció a Patrick, su actual compañero de viajes, música y pareja.

Sarah admite que Patrick «rápidamente se convirtió en una gran parte de mi vida. Fuimos juntos a los Estados Unidos para abrirnos camino en el país, y ese fue el comienzo de una nueva vida para ambos.»

Sarah y Patrick de Life of a Busker | Imagen: Carpeta propia del dúo

Tuve la suerte de conocerles en Sevilla una cálida mañana. Paseando cerca de la catedral, la voz de Patrick cantando "Lego House" de Ed Sheeran hizo que me quedara a escucharle. Resulto ser que él no era el único cantante del grupo. Sarah y Patrick compartieron juntos el famoso tema "Shallow" de la película "A star is born", y el público se enamoró de ellos. Actualmente, el grupo prepara su gira por las calles de países de Asia que comenzará en una semanas.

Vía teléfono, estando ellos ya en Madrid, realizamos esta entrevista para presentar al mundo 'Life of a Busker':

Pregunta: Cuéntenos la historia de Life of a Busker y de dónde viene el nombre del grupo

Patrick: Bueno, Life of a Busker... 'Busker' significa 'artista callejero' y nació alrededor de un año y medio atrás, en abril del año pasado. Sí. Estábamos en América y queríamos un nombre para Instagram para que la gente pudiera seguir el viaje y todo eso. Así que decidimos llamarnos "Life of a Busker", porque estábamos viviendo la vida de un músico callejero. Tenía sentido y el nombre estaba disponible en Instagram y, desde entonces, hemos sido "Life of a Busker".

P: ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo comenzó este proyecto?

Sarah: Nos conocimos en un curso de música en Aarhus, la segunda ciudad más grande de Dinamarca. Justo antes de conocernos, estuve un mes de gira por Europa. Había estado en España e Italia para tocar el piano y cantar. Quería intentar viajar y tocar música, así que, me lancé a ello. Pero entonces pensé "Realmente podría vivir de esto". Terminé todo el viaje y luego volví a casa. Conocí a Patrick como un mes después y luego empezamos a tocar música y todo esto (risas) Decidimos ir a América y tocar música y ver cómo iba a ir. Estuvimos allí durante tres meses. Alquilamos una caravana para cruzar desde Los Ángeles hasta Nueva York y luego tocamos en un montón de ciudades a las que llegamos.

P: Entonces, Life of a Busker está formado por Sarah Johansen, la pianista del grupo y Patrick Thomsen, el guitarrista. Los dos no sólo son socios en este proyecto, sino también una pareja. ¿Cómo es compartir este proyecto creativo y lleno de música con alguien a quien quieres?

Imagen: Carpeta propia de Life of a Busker

Patrick: Bueno, en primer lugar, Sarah y yo, somos muy apasionados de la música. Nos encanta la música y tocar música, así que cuando empezamos éramos sólo amigos. Cuando fuimos a América también éramos amigos, pero luego, en América, empezamos a ser más como una pareja. Pasábamos mucho tiempo juntos y nos conocíamos muy bien. Es como... no sé... Siento que cuando hacemos esto juntos, es fácil seguir haciéndolo, porque es como si tuviéramos alguien con quien hablar o que estuviera ahí. Simplemente funciona, supongo.

Sarah: Estoy de acuerdo con lo de Patrick. No creo que pueda hacer esto con alguien que no sea mi novio. No lo sé. Pasamos tanto tiempo juntos... Es como si estuviéramos pasando casi 24/7 juntos y creo que sería difícil si no fuéramos una pareja. Pero por otro lado, a veces también puede ser difícil pasar tanto juntos y no tomarse un tiempo para hacer "cosas de pareja" (risas).

Imagen: Carpeta propia de Life of a Busker

Patrick: Por ejemplo, cada vez que estamos juntos hablamos de "Life of a Busker", o de cómo conseguir más seguidores de Instagram, o de cómo tocar de la manera correcta y ser perfectos... Hay un punto en el que empezamos a sentirlo como un trabajo, lo cual es genial, porque nuestro trabajo es también lo que amamos, pero, al mismo tiempo, también tenemos que trabajar en nuestra relación. Hemos tenido días en los que no hemos hablado de "Life of a Busker" y nos sentimos bien al hacerlo de vez en cuando. Nos queremos más y mejor y hablamos de ello. Y también, de vez en cuando tomamos citas del día cuando nos gusta tener todo el día. En algunos países hemos estado como como "okey, vamos a dejar de tocar por ahora" y luego, nos invitamos a salir para hacer cosas diferentes. Así que no se trata sólo de trabajo, sino también de disfrutar de que estamos viajando.

P: ¿Cómo os sentís cuando cantáis en la calle y veis el 'feedback' que recibís de la gente que os da unos minutos de su tiempo para escuchar vuestra música?

Sarah: Es una muy buena sensación. El 95% de las veces, la gente es muy agradable. Realmente aprecio cuando la gente se para y escucha y pasa tiempo con nuestras canciones. Creo que la gente es muy buena para detenerse y escuchar. También es muy agradable cuando... Por ejemplo en Dinamarca, es una respuesta diferente la que obtenemos con respecto a España. Los daneses son un poco más introvertidos, como si fueran más tímidos. No es algo común tocar en la calle en Dinamarca. La costumbre de hacer esto no es normal, así que es un poco difícil tener una gran multitud con muchas personas que se paran y miran. Pero aún así la gente disfruta. Es diferente en España. La gente realmente se toma su tiempo para detenerse, para escuchar durante mucho tiempo, así que... La gente es muy agradable. Realmente aprecian que estemos tocando. Eso hace que esto sea mucho más fácil.

Patrick: Y también, la gente a la que no le gusta la música, simplemente se va. No se quedan, porque, ¿por qué deberían quedarse? No recibimos ninguna reacción negativa en absoluto.

Sarah: No. Tal vez si estamos tocando frente a una tienda, o por la policía. Estos son nuestros tipos de "problemas". Por supuesto, a veces hace frío. Ahora estamos en Madrid. Hace más frío que en Sevilla (risas). La gente no se queda a vernos mucho tiempo.

P: ¿Pueden contarnos alguna historia divertida que quieran compartir sobre esta experiencia?

Patrick: ¡Oh! ¿historias divertidas? Um... Nunca antes nos habían hecho esa pregunta. (Risas) Um... Tal vez, a veces, no sé si es divertido o incómodo pero, muchas veces, la gente, se acerca a nosotros y nos preguntan si pueden cantar una canción. El 90% de las veces, no saben cantar (risas) Así que, Sarah o yo tenemos que tocar el piano o la guitarra toda la canción cuando alguien intenta cantar pero sin saber cantar. Es tan incómodo (risas). Pero sucede a menudo. Así que empezamos a decir "no" a la gente cuando quieren cantar (risas), o, al menos, a los que quieren cantar que toquen ellos mismos la guitarra o el piano, para así no tener que formar parte de ello (risas).

P: ¿Cuál es el sueño a corto plazo de Life of a Busker? ¿Cuál es la primera meta que quieren alcanzar?

Imagen: Carpeta propia de Life of a Busker

Patrick: Para responder a esa pregunta tenemos que decir que Sarah y yo tenemos mucha familia y amigos a nuestro alrededor que siempre nos preguntan qué queremos hacer con nuestras vidas. Sarah y yo siempre quisimos tocar música y la vida de un músico. Así que, ser un 'busker' ya nos ayudó a lograr nuestro sueño, que en realidad es sólo vivir de tocar música. Y, otra cosa que siempre quisimos hacer fue viajar, así que, estamos viviendo de tocar música y también podemos vivir en cualquier parte del mundo. Así que, eso siempre es un sueño. Pero, por supuesto, también tenemos planes más grandes. ¿Quieres hablar de ellos? (A Sarah)

Sarah: ¡Sí! No sé si es algo a corto plazo pero ahora, intentamos construir esta plataforma, en Instagram y también hemos empezado en Youtube ahora. Intentamos construirla para que la gente tenga los ojos puestos en nosotros. Y queremos lanzar nuestra propia música y tal vez, firmar con alguna compañía de música, alguien que nos pueda ayudar. Tratamos de construir algo que también nos pueda ayudar en el futuro, pero que también nos ayude ahora. Queremos seguir siendo 'buskers', pero a lo grande.

P: Hablando de vuestra propia música... A finales de octubre, comenzasteis "The Original Corner". Está planeado como un proyecto paralelo en el que publicáis en Youtube vuestras canciones originales, que todavía están en proceso de creación o en fase de finalización. Como Gabriella y Troy solían cantar en HSM, ¿es este el comienzo de algo nuevo?

Ambos: (Risas)

Patrick: Muy buena pregunta. Me gustó esa. Cuanto más tocamos música en la calle, menos escribimos música, nuestras canciones. Sólo pasamos mucho tiempo trabajando en mejorar nuestras covers. Y tratamos de trabajar en nuestro Instagram. Nos gusta escribir canciones, así que tenemos este "rincón original" (The Original Corner), y tratamos de subir una vez a la semana, una vez cada dos semanas. Nos recuerda que tenemos que tocar nuestras canciones también. Porque... No podemos ser Ed Sheeran, Adele o Rihanna o Shawn Mendes ni nada de eso. Tenemos que ser Sarah y Patrick, y tenemos que tocar nuestras canciones porque de otra manera no tenemos la misma personalidad que otros grandes cantantes.

Sarah: Sí. También queremos tener música propia. No sólo covers. Que vean a los artistas de detrás de los covers.

Patrick: Es mucho más satisfactorio.

P: Ahora, voy a preguntarles sobre vuestras propias canciones. Primero, Sarah, ¿qué puede contarnos de "Stand In Stand Out"?

Sarah: Escribí eso porque... pensé en los viajes juntos, con mi novio... Siento que... Muchas veces me comparo mucho con otras personas y, por supuesto, me comparo con Patrick, porque él está conmigo todo el tiempo. Y ese sentimiento no es nada bueno. No puedes compararte con los demás porque no eres ellos. Y se trata de esto... Que no puedo compararme, por ejemplo, con Patrick y esperar que lo que él hace, lo que obtiene de ello, que yo obtendría lo mismo de ello... Si tiene sentido lo que digo. Y también como... No sólo yo. Pero mucha gente es como yo... Siempre hacemos mucho para ser parte de todo. Por ejemplo, en Instagram, siento que la gente, a veces, muestra sus cuerpos perfectos; sólo para ser reconocidos... Así que, así. Se trata de lo tóxico que puede ser compararse tanto con los demás.

P: Y Patrick, ¿puede explicarnos "The Hardest Word"?

Patrick: Oh... Me siento un poco incómodo porque la canción de Sarah es tan profunda cuando la mía es más como... De vez en cuando me gusta escribir algunas canciones de amor y me he dado cuenta de que puedes ver que amas a alguien y lo importante que es esa persona en realidad. En realidad es sólo una canción de amor sobre Sarah. Y siempre pensé que cuando escribes una canción de amor puede ser bastante cliché y traté de no ser demasiado cliché. Sólo quería probar una canción de amor que no fuera igual a las otras canciones de amor. El mensaje de la canción es lo importante que es para mí tener a Sarah en mi vida, por ejemplo. No es realmente una gran historia.

P: ¿Qué artistas y grupos han hecho que quisieran dedicar sus vidas a la música?

Patrick: Vengo de una familia muy musical. Mi padre toca la guitarra y canta, así que siempre tuve música en casa, pero creo que la primera vez que me interesé por la guitarra fue por la canción de Jason Mraz "I'm Yours". Me di cuenta de que yo también podía cantar. Sólo quería un instrumento para acompañar mi canto, así que probé la guitarra y todo comenzó. Empecé a interesarme por los guitarristas-cantantes: John Mayer, Ed Sheeran y también empezó a gustarme mucho Shawn Mendes... Empecé a escuchar mucha música en esos años en los que empecé a tocar la guitarra. Siempre traté de tocarlas todas, pero siempre quise hacer una canción y encender un día la radio y decir "¡Oh, mierda! Esa es mi canción". Así que, sí. Creo que esa es más o menos mi inspiración.

Imagen: Carpeta propia de Life of a Busker

Sarah: No vengo de una familia musical como Patrick. Por alguna razón siempre amé la música y siempre me gustó cantar. Estuve cantando en el coro de la iglesia durante casi diez años. También quería tocar un instrumento. Empecé con la flauta de pico... la flauta más fácil (risas). Luego aprendí a tocar y a leer las notas, y más tarde, compré una guitarra y empecé a tocarla de forma autodidacta... Pero mi sueño siempre fue tocar el piano. Cuando me hice un poco mayor empecé a tomar clases de piano. Siempre amé a Adele, Celine Dion o Whitney Houston...

Imagen: Carpeta propia de Life of a Busker

P: ¿Han considerado promocionarse de alguna otra manera, como presentar sus canciones a un sello discográfico o a un concurso?

Sarah: ¡Sí! Aún no lo hemos hecho, pero definitivamente nos encantaría hacerlo en algún momento. Queremos presentarnos a las discográficas.

Patrick: Queremos estar en grandes escenarios y hacer que la gente cante con nosotros. Eso sería genial.

P: ¿Se ven compitiendo en el Dansk Melodi Grand Prix para representar a su país en el Festival de Eurovisión?

Sarah: (Risas). ¡Esa es una buena pregunta! Pero creo que no. Creo que los artistas que los fans de Eurovisión apoyan, que la gente recuerda... La música que hicieron no es nuestro tipo de música. Creo que la música tiene que ser más como una especie de fiesta y baile...

Patrick: Siento que Eurovisión es como ultra-pop. No es pop es ultra-pop. Es un poco demasiado para nuestro estilo. Está un poco lejos de donde nos vemos como artistas.

P: Creo que hay canciones y cantantes para momentos específicos del día: algunas son para las mañanas, otras para leer o canciones del atardecer, etc. El día que ustedes dos empiecen a lanzar sus propios álbumes, ¿en qué parte del día les gustaría ser escuchados?

Sarah: ¡Wow! Esa es una buena pregunta! Creo que la mía sería la tarde.

Patrick: Sí. Yo pienso lo mismo.

P: Entonces, son un grupo de la tarde.

Patrick: Sí. No lo sé. Nunca pensé en ello... todavía no lo entiendo.

Sarah: (A Patrick) ¿Cuándo quieres que se escuche tu música? En la noche, en el día...

Patrick: ¡Oh! ¡En un día de lluvia!

P: ¡Es la mejor respuesta que he tenido!

Ambos: (risas)

Patrick: Vi un concierto de James Blunt y empezó a llover. ¡Estaba al aire libre y era perfecto para su concierto!

P: ¿Qué tiene "Life Of a Busker" que cualquier otro dúo no tenga? ¿Qué es lo especial?

Sarah: Una de las cosas de las que hablamos mucho es, tal vez, de lo que trata mi canción como "sé tú misma" y "todo es posible". Vivimos tocando música en la calle. Es un poco raro, pero también es parte de nuestro sueño, un paso importante para nosotros. Es algo que, tal vez, mucha gente no sabe que es posible. Que podemos disfrutar creyendo en nosotros mismos y que sabíamos que una forma de vivir la música es tocando en la calle. De alguna manera, unidos, encuentras la manera de hacer lo que realmente quieres.

Patrick: Pienso más o menos lo mismo que Sarah. Creo que, especialmente, para los jóvenes músicos, es muy difícil ver cómo ganar dinero. También como en Dinamarca. Puedes ganar dinero, pero, tal vez, puedes ganar un viernes o sábado por la noche o una vez a la semana, cada dos semanas o una vez al mes. Tocar música en la calle te da la oportunidad de tocar cuando quieras. No tienes que dejar que los demás te ayuden a hacerlo. Ya eres suficiente. Sólo tienes que descubrir qué es lo que puedes hacer. Es algo sorprendente porque cada vez más gente ama lo que estamos haciendo. Se siente como... Cuanto más hacemos las cosas que amamos, más gente las ama también. Creemos que si eres lo suficientemente apasionado, trabajas duro y encuentras la forma correcta de hacer algo, se hace realidad. Creo que es así.