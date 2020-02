LA NUEVA ERA HORAN: “No Judgement” y su nuevo disco

Niall Horan, el excantante de One Direction, ha ido dejando pistas por sus redes sociales de lo que será su nuevo álbum, “Heartbreak Weather” donde el gran tentempié ha sido su nuevo single “No Judgement”, dejando a su público una gran moraleja.

En algún momento de nuestra vida, todos «hemos juzgado sin conocer solo por las apariencias» pero estas siempre engañan, para bien o para mal. Esto es lo que explica Niall en su nuevo single, “No Judgement”.

Horan canta, "When you're with me, no judgement / You can get that from anyone else / You don't have to prove nothin' / You can just be yourself." “No Judgement” es esa canción que refleja a la perfección lo que una relación debe de ser: Aceptar a la otra persona tal y como es, sin prejuicio alguno.

“Flicker”, el primer álbum en solitario de Niall, hizo que se le conociera como el irlandés de las baladas tristes. Con el primer sencillo de lo que será su próximo álbum, “Nice To Meet Ya”, tuvo un estilo más rockero de lo que ya conocíamos de este artista. Esta vez, “No Judgement” es una canción más animada, con su marca personal incluida en una pegadiza melodía de guitarra, acompañada de un mensaje positivo.





Como vemos, al principio el artista invita a que seamos nosotros mismos en general, pero a lo largo del vídeo podemos ver cómo ese mensaje es dirigido hacia una relación. Si escuchamos bien la letra, esta dice que si están juntos no hay por qué fingir nada, que pueden hacer lo que quieran que nunca se van a juzgar el uno al otro. También habla de confianza y del deseo de que todo siga igual.

A lo largo del vídeo, se ve a Niall observando a una pareja anciana haciendo diferentes locuras que se le pueden ocurrir a cada uno. Se les ve haciendo mil y una aventuras a cada cual más extraña que la anterior, que hacen que él se extrañe con alguna de estas escenas, pero al final se ve como él sonríe con ellos, siendo esta la moraleja de la canción.

Si el pasado viernes las fans acogieron con gran estupor este nuevo single, cuando Niall anunció el estreno de su segundo álbum en solitario, estos seguidores enloquecieron. El próximo 13 de marzo pondrá fin a casi tres años de silencio discográfico con “Heartbreak Weather”.

Según ha explicado, en su anterior disco fue algo más introspectivo; su guitarra acústica y las baladas son las que definieron “Flicker”. Por otro lado dice, que ya son 4 años los que han pasado desde ese primer debut, por lo que hay cosas que no son iguales, ni él mismo sigue igual. Y eso es lo que ha querido mostrar en este nuevo proyecto, cómo ha crecido tanto como persona y como artista, sintiéndose más enérgico y con más confianza.

Además, ha ido desvelando el nombre de algunas de las canciones que formaran este disco: “Small Talk”, “Still”, “Heartbreak Weather” y “No Judgement”, junto a las ya conocidas, “Nice to meet ya’” y “Put a little love on me”.

Así es, Niall Horan ha vuelto al panorama musical y esta vez para quedarse, abriéndose en canal a todo aquel que quiera escuchar su nuevo proyecto.