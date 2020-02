Las películas de Estudio Ghibli en Netflix

Studio Ghibli es uno de los estudios de animación japonesa más queridos por los fans del anime. Sus películas han llevado a diversos mundos (algunos fantásticos y otros realistas), siempre han tenido pegados a la pantalla a los espectadores y han hecho esperar con impaciencia su siguiente producción. Por este motivo, el acuerdo al que llegaron con Netflix para poner a disposición de los usuarios de la plataforma sus cintas, en todos los países excepto Japón, Estados Unidos y Canadá, fue recibido con gran ilusión y la espera a que hasta que se pudiesen ver se le hizo larga a mucha gente.

La espera terminó este mes cuando, el día uno, Netflix "estrenó" en su plataforma un grupo de siete películas de Ghibli (el resto se estrenarán a lo largo de los próximos meses). Estás son las obras del estudio de animación que se estrenaron en febrero.

1. Porco Rosso

Director: Hayao Miyazaki.

Año de estreno: 1992.

Sinopsis: un antiguo piloto de combate italiano transformado en cerdo, conocido como "Porco Rosso", realiza misiones como mercenario sobre el Mar Adriático. Sus misiones son principalmente repeler a los piratas del aire cuando estos atacan embarcaciones, cosa que se le da bastante bien. Sin embargo, cuando los piratas contratan a un piloto americano para que se encargue de él, "Porco Rosso" se enfrentará su mayor desafío desde que pilotase en la gran guerra.

Opinión: sin duda una de las películas que sería muy fácil juzgar como solo para niños si solo se ve su póster, Porco Rosso con una historia más trabajada y más madura que las de muchas otras que son consideradas "para adultos", y que gustará mucho tanto a niños como a adultos.

El personaje principal es un personaje muy carismático y no será difícil para el público establecer una conexión con él. La animación, como la de la inmensa mayoría de las obras procedentes de este estudio es fantástica. Una cinta muy recomendable.

2. Nicky, la Aprendiz de Bruja

Director: Hayao Miyazaki.

Año de estreno: 1989.

Sinopsis: Nicky (en japonés Kiki) es una aprendiz de bruja que, como es costumbre entre los miembros de su comunidad, decide independizarse de sus padres a los 13 años. Tras partir de su casa una noche de luna llena, la muchacha emprende la búsqueda de su nuevo hogar, y finalmente se decide por una gran ciudad costera. Sin embargo, la mayoría de la gente de la ciudad no la recibe precisamente con los brazos abiertos, y Nicky descubre que quedarse en ella no será fácil. Sin embargo, esto no impedirá que la joven bruja lo intente y abra un servicio de reparto en el que hace uso de su mejor habilidad, su dominio de la escoba voladora.

Opinión: lo cierto es que está película cuenta con una historia simple pero muy entretenida. La protagonista es alguien que caerá muy bien al público, y su situación hará que sea muy fácil empatizar con ella (a muchas personas sin poderes mágicos les cuesta encajar y hacer amigos cuando llegan a un sitio nuevo, y también muchas han perdido la confianza en sí mismos en algún momento). Además, la cinta cuenta con unos mensajes muy positivos.

Está claramente hecha para niños, pero los adultos no se aburrirán en absoluto. Una muy buena cinta que sería una pena no ver cuando se tiene la oportunidad.

3. Recuerdos del Ayer

Director: Isao Takahata.

Año de estreno: 1991.

Sinopsis: durante un viaje al pueblo de su cuñado, la joven Taeko Okajima empieza a recordar sucesos que tuvieron lugar cuando ella estaba en quinto de primaria, mientras se replantea varias cosas de su vida actual.

Opinión: la película cuenta una historia más realista que las anteriores y está hecha más para adultos, como pasa con muchas otras obras de este director (como por ejemplo La Tumba de las Luciérnagas (1988), película que también está disponible en Netflix).

La protagonista no es más que una persona normal que recuerda su pasado y se replantea su futuro, alguien como podría ser cualquiera de los miembros del público, y es muy fácil empatizar con ella. No es la mejor película de este director, pero no se puede dejar de recomendar su visionado.

4. Mi Vecino Totoro

Director: Hayao Miyazaki.

Año de estreno: 1988.

Sinopsis: "en los años 50, una familia japonesa se traslada al campo. Las dos hijas, Satsuki y Mei, entablan amistad con Totoro, un espíritu del bosque. El padre es un profesor universitario que estimula la imaginación de sus hijas contándoles fábulas e historias mágicas sobre duendes, fantasmas y espíritus protectores de los hogares, mientras la madre se encuentra enferma en el hospital." (FILMAFFINITY)

Opinión: una cinta con una gran historia que hará que tanto los más grandes como los más pequeños de la casa se lo pasen en grande. Está llena de momentos memorables, y no es de extrañar que la criatura que le da nombre a la película se haya convertido en la mascota de Estudio Ghibli. Los personajes de la película están muy bien escritos. La banda sonora, uno de los puntos fuertes de la mayoría de películas de este estudio, está muy bien, pero conviene advertir que algunas de las canciones no se le irán de la cabeza a uno hasta bastante tiempo después de verla.

Una película que si no se ha visto de pequeño se debe ver de mayor, y si se ha visto se debe de volver a ver.

5. El Castillo en el Cielo

Director: Hayao Miyazaki.

Año de estreno: 1986.

Sinopsis: la joven Sheeta está en posesión de un colgante que ha pasado de una persona a otra durante años. Este colgante no solo tiene poderes mágicos, sino que es la clave para encontrar la antigua fortaleza flotante de Laputa, otrora capital de una civilización del mismo nombre. Esto convierte en el objetivo del gobierno y de piratas. Tras escapar de ambos al caer de una aeronave, su camino se cruza con el de Pazu, un joven huérfano cuyo padre fue tratado de mentiroso cuando afirmó que el castillo que aparecía en una foto que sacó, era la legendaria fortaleza. Juntos se embarcarán en una aventura que les llevará a encontrar Laputa y a impedir que su poder caiga en malas manos.

Opinión: cuenta con una historia de aventuras y fantasía bastante normal, pero la cuenta bastante bien y es muy fácil sumergirse en la película desde el principio. Los personajes no son demasiado complejos, pero están bastante bien escritos y no son para nada planos. Visualmente es sin duda impresionante, y está llena de escenas que se quedarán grabadas en la retina de los espectadores.

En definitiva, es una película absolutamente recomendable y gustará mucho a todos aquellos que decidan verla.

6. Puedo Escuchar el Mar

Director: Tomomi Mochizuki.

Año de estreno: 1993.

Sinopsis: Taku Morisaki recuerda su vida de instituto mientras viaja desde Tokio a una reunión de antiguos alumnos en su ciudad natal, Kochi. Sobre todo recuerda los años en los que pasó junto a Rikako Muto, la chica de la que se enamoraron él y su mejor amigo, Yukata Matsuno.

Opinión: no es una película que carezca de problemas y no sobresale particularmente en ninguna cosa. La historia tenía potencial, hubiese necesitado de más tiempo para estar mejor contada. Dicho esto, aunque no es una cinta imprescindible de ver, no está mal para verla en un rato libre.

7. Cuentos de Terramar

Director: Goro Miyazaki.

Año de estreno: 2006.

Sinopsis: el joven príncipe Arren escapa de su reino tras asesinar a su padre. Tras encontrarlo en un desierto, el Archimago Haitaka invita al joven a acompañarlo en su viaje. Un viaje que unirá sus destinos a los de la bruja Tenar y la joven Therru, y les conducirá a un enfrentamiento con el malvado Cob, un mago y esclavista que ansía alcanzar la vida eterna.

Opinión: aunque la "Opera Prima" de Goro Miyazaki no se merece ningún Óscar, tampoco se merece la paliza que le han dado los críticos. Es una película que lejos de ser perfecta, cuenta con una historia que tendrá entretenido al espectador durante su tiempo de duración. Los personajes no están mal hechos, aunque algunos hubieran necesitado algo más de trabajo. La animación es un poco diferente de la animación a la que Ghibli tiene acostumbrados, pero tampoco es mala.

Si bien no es una de esas cintas que no se puede morir sin ver, es una forma de pasar un rato entretenido.