"Dragon Quest: Your Story": una película llena de fallos pero entretenida

Uno de los últimos estrenos animados en la gigantesca plataforma de streaming, Netflix, es Dragon Quest: Your Story, una película basada en Dragon Quest V. La película que está dirigida por tres directores, Takashi Yamazaki (Eien no Zero (2013) Parásito. Parte 1 y Parásito. Parte 2 (2014-15)), Ryûichi Yagi (Stand By Me Doraemon (2014)) y Makoto Hanafusa, y se estrenó en Japón el pasado mes de agosto, no tuvo demasiado éxito con el público ni con la crítica de ese país y, siendo sinceros no es difícil ver el porqué.

La sinopsis de la cinta es la siguiente: Ruka, hijo del poderoso guerrero Pankraz, viaja acompañando a su padre con el objetivo de rescatar a su madre de las garras del malvado Obispo Ladja y poner fin a sus malvados planes. Sin embargo, en un enfrentamiento con los secuaces de este Pankraz es derrotado, y Ruka es esclavizado. El joven tendrá que esperar varios años para poder lograr su objetivo, y para lograrlo tendrá que buscar, con la ayuda de sus amigos, a un legendario guerrero capaz de usar la Espada de Zenithia.

Lo primero que se tiene que decir sobre esta historia es que no es aburrida y en ocasiones logra sorprender al espectador, por ejemplo, con un giro final que es (involuntariamente) divertido. Una vez dicho eso, también se tiene que decir que es una historia con multitud de problemas. El principal es que Dragon Quest V no tiene una historia que se pueda contar bien en una película de esta duración, y por eso la que se ve en parece incompleta como si fuese un resumen bastante regular de la historia del videojuego.

Una consecuencia de esto es que los personajes son bastante planos. La poca personalidad que tienen es bastante cliché, y no se puede apreciar demasiado desarrollo en ninguno de ellos a lo largo de la cinta. Las actuaciones de voz tampoco son nada del otro mundo, pero son de un nivel decente.

La animación es quizás la mayor decepción para los fans del anime, y muy en especial de esta saga de videojuegos. Esta afirmación no se debe tanto a la calidad de la animación que en general es bastante buena, sino al estilo. Los personajes que se ven en pantalla no son los personajes que uno veía cuando jugaba a Dragon Quest V, a los personajes hechos por Akira Toriyama (autor del conocidísimo manga Dragon Ball). Se parecen más a los personajes de las películas de Dreamworks y Pixar que a ningún personaje de anime. La película pierde un poco su identidad por esto y los directores pierden la oportunidad de producir un sentimiento de nostalgia en el espectador (algo que claramente querían hacer).

Pese a todos estos problemas, es difícil ponerle un suspenso a Dragon Quest: Your Story. No es una película para ver en repetidas ocasiones, probablemente no sea una que sea imprescindible ver, sin embargo, está lejos de poder considerarse una pérdida de tiempo, y se pasa un rato bastante entretenido viéndola. Por todo esto se lleva una nota de 5/10.

Ficha de la Película

Directores: Takashi Yamazaki; Ryûichi Yagi; Makoto Hanafusa.

Guionista: Takashi Yamazaki.

Reparto: Takeruh Sato; Kasumi Arimura; Haru; Kentaro Sakaguchi; Kendo Kobayashi; Takayuki Yamada; Kotaro Yoshida.

Duración: 103 minutos.

País: Japón.

Fecha de estreno: dos de agosto de 2019.

Tráiler