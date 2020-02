"Unidad, diálogo y legalidad" ha sido la dinámica de este Comité Federal del PSOE

Uno de los temas más importantes tratados en esta reunión ha sido la superación del conflicto catalán. Pedro Sánchez se ha comprometido a que la atención a la crisis catalana no penalice otros problemas. “Cada uno de los ciudadanos de España esperan de nosotros atención a sus demandas. Y la tendrán”. Algunos ejemplos que expresaba el secretario general eran: la necesidad de un tren digno para Extremadura, que el Mar Menor recupere la vida que tuvo o la lucha contra la despoblación en Castilla y León. No se quedan atrás las protestas de los agricultores y ganaderos: “Contad con el Gobierno. Contad con vuestro Gobierno”, sinceraba Sánchez.

Hay que ser conscientes de que la situación en Cataluña no se puede resolver de inmediato ya que este proceso requiere tiempo y esfuerzo, pero el presidente del Gobierno ha recalcado que “debe cambiar de inmediato el rumbo para encontrarle remedio”. Pedro Sánchez también ha aprovechado para tender una mano al líder popular, Pablo Casado, con el que se reunirá este mismo lunes en la Moncloa, con el intento de animarle para que se sume al dialogo. “La solución política es la solución dialogada. El no dialogo es la no política. Es lo que hemos sufrido durante la última década. Aquí no sobra nadie, tampoco la oposición”. Ha recalcado el presidente.

A dicha reunión han asistido ocho de los nueve presidentes autonómicos del PSOE, todos salvo Guillermo Fernández Vara, encargado de Extremadura; y el resto de líderes territoriales salvo Luis Tudanca (Castilla y León) y Diego Conesa (Murcia). El presidente de Aragón, Javier Lambán, uno de los más beligerantes con los independentistas, ha abandonado el Comité Federal nada más terminar Sánchez su discurso. “España afronta muchos retos y el Gobierno no lo va a tener fácil. Como secretario general de Aragón, he venido a testimoniar mi apoyo al secretario general del PSOE”, ha asegurado Lambán una hora después de irse con un mensaje en redes sociales.

Por otra parte, Emiliano García-Page, una de las voces más relevantes que desconfía que un acuerdo con ERC sea adecuado, ha argumentado en su intervención que el debate de fondo de la legislatura es el debate de la igualdad. “Debemos tener claro que hoy, más que nunca, defender la unidad de España es defender la igualdad. Quienes creemos y trabajamos por la igualdad somos los que más tenemos que defender la unidad”.

Varios militantes han mostrado su malestar por que el principal órgano del partido no se haya reunido hasta ahora. Tampoco ha gustado que la única consulta a la militancia fuera del preacuerdo con UP en noviembre. En cambio, no se realizó ninguna consulta sobre el acuerdo programático en la coalición en el Gobierno. Ni sobre el polémico acuerdo de investidura con ERC. "No se puede poner en cuestión lo esencial que son los parámetros constitucionales", ha subrayado al respecto García-Page.

Además, la líder del PSOE andaluz, Susana Díaz, ha insistido en el compromiso por parte del presidente del Gobierno, de garantizar la ley: “Siempre presente la unidad, el diálogo y la legalidad”, repetía la socialista.

Por último, Pedro Sánchez ha informado sobre el próximo encuentro con tres citas autonómicas como son País Vasco, Galicia y Cataluña el próximo 5 de abril. «Tenemos un equipo preparado para ganar porque sabemos lo que de verdad les preocupa a los ciudadanos de esas tres regiones y del resto del país», ha dicho.