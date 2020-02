Operación Triunfo 2020 Gala 5: un vestuario en tonos pastel para una gala muy amarga

Esta vez el vestuario ha sorprendido a todos por moverse en una gama de colores muy similar: colores fríos, tonos pastel, mucho blanco, donde a lo mejor sacaba la patita algún color neutro en el caso de los chicos. Hagamos un repaso de todos los “triunfitos”.

ANAJU

La primera nominada escogió “La Sandunguera” de Nathy Peluso para defender su permanencia en la Academia. En vestuario pensaron para ella un conjunto bastante desenfadado: un top de tirantas en color verde, con un pantalón acampanado en color amarillo, y unas deportivas coloridas. Como complementos, llevó una gargantilla multicolor en tonos pastel. Su melena fue recogida en dos moños altos trenzados. Fue uno de los looks más acertados y que más acorde con la canción iba. ¡Nos encantó esta otra faceta de Anaju!

Foto: José Irun

JAVY

El otro nominado a abandonar la academia, debutó con su propio tema “Qué sabrá Neruda”, emocionando a todos los espectadores. Su imagen fue bastante sobria, en tonos neutros, acorde con la línea de su actuación. Llevó una camiseta blanca con un pantalón negro y una americana marrón a juego con sus zapatos. Una actuación preciosa que creó una atmósfera única en el programa, aunque fuese esa la última actuación que viésemos de Javy.

Foto: José Irun

SAMANTHA Y HUGO

El primer dueto de la noche interpretó el tema “Vas a quedarte” de Aitana. Volvemos a los tonos pastel. Samantha parecía una ilusión rosa y violeta. La propia “triunfita” se quejó al salir de vestuario, por no gustarle como la dejaban gala tras gala, ya que ella aspiraba a una imagen más natural y menos recargada de sí misma. Sam salió a escena con un mono en tonos rosa y violeta, el pelo completamente liso, con un pseudo flequillo y un glam glow make up en tonos algo oscuros para lo que era el outfit. Hugo por su parte, llevó un traje de chaqueta azul con una camiseta estampada. “Los hermanos alemanes” rindieron homenaje a la ex concursante Aitana, aunque en cuestiones vestuario, no fuese a su gusto.

Foto: José Irun

EVA

La gallega pisó fuerte el escenario con toda su energía y carisma con el tema “I follow rivers” de Lykke Li. Para esta puesta en escena, escogieron un mono color violeta y unas deportivas plateadas. Como complementos usaron unos pendientes iridiscentes. Su melena, que siempre acostumbraba a estar suelta, fue recogida en una coleta alta. Sin duda, este conjunto tan versátil y desenfadado, fue un acierto para una de las actuaciones más divertidas de la noche.

Foto: José Irun

ANNE Y RAFA

Este dueto, interpretó el tema “Looking for Paradise” de Alejandro Sanz y Alicia Keys. En cuanto al vestuario, fueron uno de los más “sosos” e informales de la gala. Rafa, llevó una camiseta básica con jeans negros, con una chaqueta vaquera, y en los pies unas deportivas. Su compañera, Anne, llevó un top azul verdoso, a juego de unos pantalones abombados y unas deportivas. Sinceramente, esperábamos un look más fresco y tal vez, más elaborado para esta actuación.

Foto: José Irun

BRUNO Y JESÚS

Nos remontaron atrás en el tiempo con el tema “Everybody” de los Back Street Boys. Ambos llevaron un totaldenim en color blanco, que resaltaba mucho con el escenario negro, pero no entre los bailarines, que iban del mismo color. Fue un acierto a medias, pero la verdad es que estuvieron rompedores con esa actuación.

Foto: José Irun

GERARD

Se nos pusieron los pelos como escarpias con Gerard y su “Prometo” de Pablo Alboran, acompañado de Manu Guix al piano. Eligieron para él una camiseta blanca y un traje de chaqueta en un color turquesa claro. Fue un acierto, ya que transmitía mucha seriedad y dulzura, que era lo que nos llegó al corazón al escuchar esta canción.

Foto: José Irun

NIA

Llegamos al plato fuerte de la noche. Nía puso a todo el mundo a sus pies con “Run the world (Girls)” de Beyonce, coronándose como reina de la Gala 5, y por qué no decirlo, reina de la edición. La triunfita llegó al plató con una especie de vestido blanco, que cuando sonaron las primeras notas de este tema, se convirtió en un body blanco con botas altas blancas, que le hicieron resaltar entre su sequito de bailarinas. Su melena estuvo controlada por un semi recogido, era la viva imagen de una diva. No le podemos encontrar ningún pero ni a la actuación ni a su vestuario, pero por pedir algo, hubiese sido ya inmejorable, el usar un body con algo más de brillo, mucho más elaborado. Algo como el que usó Alba Reche en “Crazy in love”, que dentro de su sencillez, los adornos dorados lo hacían más especial. ¡Bravo Nía, eres la reina de OT2020!

Foto: José Irun

MAIALEN Y FLAVIO

Fueron los últimos en cantar y en defender el tema “Perfect Day” de Lou Reed. Flavio llevo un traje de chaqueta en una línea muy informal en color marrón, que hacía juego con el conjunto de colores que llevaba Maialen en su mono de rayas, que combinaba colores muy neutros con notas de color turquesa. Iban muy sobrios a gusto de algunos, pero teniendo en cuenta la sencillez y seriedad de su actuación, es un acierto.

Foto: José Irun

Los de vestuario se están poniendo las pilas, pero gala tras gala, la audiencia se sigue quejando de que los concursantes más que vestidos van disfrazados, que en los duetos no van a juego, y que la ropa no tiene nada que ver con la atmósfera de las actuaciones. Esta edición pide a gritos una mejora cualitativa en cuanto a ropa, porque pocas veces hemos visto que alguien vaya decente en las galas. Entre otras cosas, esta edición será recordada por la vez que vestuario eligió la ropa con la luz apagada y tal vez, con malas intenciones.