Los Jonas Brothers siguen revolucionando España

Más de 15.000 personas llenaron el WiZinkCenter para dar apoyo a los Jonas Brothers. La noche se inundó de nueve temas del álbum "Happiness Begins" que estuvieron acompañados desde algunos temas de sus carreras fuera de los Jonas Brothers como "Cake By The Ocean" de DNCE (dirigido por Joe Jonas) hasta lo más reciente publicado por los hermanos como "What A Man Gotta Do".

Pero el repertorio no acabó ahí, ya que interpretaron algunos de los temas de su comienzo en Disney Channel, con forma de popurrí o independiente como entre otras "Gotta Find You", de la película Camp Rock o "S.O.S".

Todo comenzó con una espectacular entrada colgados de una plataforma que bajaba del techo mientras interpretaban "Rollercoaster" que hizo que todo aquel que en el WizinkCenter estuviera sentado se levantase de un salto.

Y sin haber casi arrancado el concierto los hermanos estadounidenses continuaron con una gran sorpresa, que todos los allí presentes cantaron, un tema de sus comienzos "S.O.S".

"Happiness Begins" volvió a entrar en escena con "Cool" que hizo de escalera para llegar a "Only Human". Que como era de esperar fue bailada por todos los asistentes. En este tema se pudo ver el feeling que tienen los tres artistas con su banda y con la cantante que les acompañó.

Con ese acompañamiento del público coreando "When I looked in your eyes" llegó "Strangers".

Dando una calurosa bienvenida dedicaron a todos sus seguidores "That's Just The Way We Roll" con la que retrocedieron más de 10 años atrás.

Quedándose estancados en 2009 entraron en el álbum "Lines, Vines and Trying Times" para cantar "Fly With Me", en la que Nick y Kevin demostraron su gran potencial con la guitarra eléctrica.

Pero por fin llegó uno de los grandes momentos de la noche que lleva el nombre de "What A Man Gotta Do". Su último tema que revolucionó las redes con un videoclip en el que salían con sus respectivas esposas, volvió a revolucionar en este caso el WizinkCenter.

Para calmar el ambiente y crear un clima muy cálido de unión con el público cantaron "Use to Be". Que acabó con los tres hermanos cruzando por en medio del público y llegando al pequeño escenario rodeado de fans por los 4 vértices.

Ya en ese pequeño escenario encendieron su alrededor con "Runaway", tema de Sebastian Yatra, Daddy Yankee y Nati Natasha en el que colaboraron como artistas invitados. Este "subidón" prosiguió con "Gotta Find You", que no sabemos que "necesitaban encontrar" pero lo que si encontraron fue miles de personas emocionadas escuchando a Joe Jonas.

A continuación fue "Jealous" y "Comeback", esta última acompañada a piano por Kevin.

Y de seguido llegaron los grandes momentos de la noche con "When You Look Me In The Eyes", "I Believe" y "Lovedug" que construyeron la cima del concierto, las dos acompañadas por todo el público de principio a fin. Estas dos últimas canciones estuvieron separadas por un remix de algunos clásicos del grupo.

Sin previo aviso llegó el festival de baile con "Cake By The Ocean". Festival de baile porque los asistentes no solo cantaron la canción sino que se liberaron de cualquier prejuicio y bailaron con la gente de su alrededor, creando con ello una unión entre el público que pocos artistas consiguen.

Lo siguieron "Year 3000" y "Burning Up", que encendieron literalmente de fuego el escenario, con llamas de gran altura. Con el concierto llegando a su fin se creó un auténtico espectáculo de efectos especiales acompañados de las 3 voces de los hermanos de Wyckoff.

Y tras una cálida despedida y decir que estaban encantados de haber podido cantar ahí, pero sobre todo de la noche increíble que estaban viviendo, finalizó el concierto como no podía ser de otra manera con "Sucker". Tema con más 250millones de reproducciones en YouTube y más de 650 millones en Spotify. Pero lo realmente importante es que los hermanos se fueron a lo grande con una gran despedida de Madrid, con unos asistentes que cantaron toda la canción y la vivieron como si estuvieran en el escenario.

Vemos que los Jonas Brothers podrán pasar los años por ellos, pero ni su energía corporal ni su calidad vocal desciende.

Siguen siendo los mismos agitadores de hormonas que hace 10 años llenaban conciertos allá donde iban. Con el mismo efecto que en aquellos años han vuelto más ilusionados y con mucha fuerza para hacer espectáculos y directos como el que pudimos ver ayer en el WiZinkCenter.