Joven Dolores: “La música es compartir y cuanta más gente te siga o te venga a ver mejor, eso es lo más grande que puede tener un artista”

No habían estado nunca por Sevilla como grupo ya que cuando lo intentaron con la antigua banda tuvieron que cancelar la visita. Ahora están aquí para atender a los medios y Vavel se encuentra entre los afortunados.

Joven Dolores nació en Ibiza y sus componentes siempre se habían movido por el territorio balear. Al darse cuenta de la necesidad de abrir sus fronteras y cambiar de aires, los integrantes decidieron iniciar un nuevo proyecto al que le pusieron el nombre de una barca. Por lo que se ve, sus expectativas se han cumplido porque con su nuevo disco “Galopa los días” han cerrado fechas por Andalucía, Murcia, Madrid y, como no, Baleares, concretamente en su isla. Además, quieren llegar más lejos y no renuncian a la idea de cruzar el charco algún día. De hecho, a través de las redes sociales muchos ya lo están pidiendo.

David Serra y Joan Barbé nos han contado cómo vivieron experiencias anteriores en la música, en qué consisten sus trabajos o con quién les gustaría colaborar en un futuro, entre otras cuestiones.

Pregunta: Buenas tardes y muchas gracias por concederme esta breve entrevista.

Respuesta: A vosotras.

P: En primer lugar, me gustaría que nos contasen cuáles fueron sus inicios en la música y qué les une.

R: Empezamos siendo todos jóvenes, unos más que otros. Básicamente David y yo llevamos ya 18 años trabajando juntos. En un principio con una banda que se llamaba Statuas D Sal con la que estuvimos en Sony y por España. Luego estuvimos con otro grupo que se llamaba Projecte Mut con el que cantábamos en catalán y era un proyecto más folk, con otra onda. Nos movíamos por todo el territorio catalano-parlante: Valencia, Cataluña, sur de Francia, tuvimos oportunidad de ir también a Nueva York y finalmente, cambiamos de idioma y ampliamos un poco más el panorama.

P: ¿Qué es lo que más han disfrutado durante el tiempo compartido con Statuas D Sal y Projecte Mut?

R: Ha habido muchas cosas y las mejores nunca se pueden contar. Imagínate todo lo que aprendes. Cuando pasa el tiempo es cuando te das cuenta de lo que has aprendido. No eres consciente de lo que aprendes pero claro miras para atrás y ves que has aprendido, no solo de lo que hay que hacer, sino también de lo que no hay que hacer que es casi más importante a veces. Y más en un proyecto como este en el que somos cien por cien autogestionados. Al haber estado tanto tiempo trabajando siempre con un mánager, con una discográfica, o la mayoría de las veces con mánager y discográfica sí que al final aprendes a hacer lo que hay y lo que no hay que hacer y esa experiencia nos permite ahora a nosotros hacer de mánager.

Más independiente no se puede ser, como Juan Palomo yo me lo guiso yo me lo como.

P: ¿Cuál es la principal razón por la que deciden crear Joven Dolores?

R: Dejamos Statuas D Sal porque teníamos otras necesidades musicales, teníamos ganas de probar otros instrumentos, otros sonidos, incluso cambiar el idioma. Con Projecte Mut empezamos a hacer “Poetas de la Isla” que escriben en catalán. Entonces básicamente por cambiar de aires, de sonido y hacer otras cosas.

Con el segundo grupo, precisamente, pasó lo mismo. Ya habíamos rodado mucho por Cataluña cosechando frutos que nos había costado mucho trabajo pero nos dimos cuenta que el territorio era muy limitado y de la necesidad de cambiar de idioma porque yo también quería escribir en castellano, otra vez, y de ahí salió la idea de crear algo nuevo. No hemos disuelto el grupo, lo hemos congelado. Queremos recorrer más territorio, estamos pensando de cara a un futuro no muy lejano poder salir a Sudamérica, que eso te lo permite el idioma pero con el catalán poco podíamos hacer.

También podíamos haber cambiado de idioma con el otro grupo, con Projecte Mut, pero realmente era un cambio tan fuerte de sonoridad que por respeto al grupo y al público que lo seguía pues dijimos empezamos de cero. Somos así de inconscientes pero atrevidos y nos lanzamos a esta nueva aventura que es Joven Dolores.

P: ¿Qué les lleva a elegir Joven Dolores como nombre a este nuevo proyecto?

R: Resulta que Joven Dolores era una barca que hacía el trayecto Ibiza - Formentera, y viceversa, pero era la única que había en ese tiempo, en los años 60. Estuvo hasta el 95, 30 años, y en aquellos tiempos imaginaos el panorama. Todos los hippies en una barca que conectaba esas dos islas maravillosas que son Ibiza y Formentera. Era una barca muy querida: nacieron niños, hubo conciertos, hubo de todo hasta, como decía Juan y Medio, un entierro. Una barca que tenía mucha solera y era muy querida tanto por los habitantes de las islas como por los visitantes. Era un símbolo único. La barca tardaba una hora y media y ahora los ferries modernos tardan 25 minutos. Siempre salía contra viento y marea entonces también era un elemento de fortaleza, tenacidad.

P: ¿Cómo podrían describir sus nuevos trabajos musicales?

R: Describirlo es complicado siempre, pero básicamente lo que nosotros hacemos es indie-rock o pop alternativo, aunque cada vez es más rock que pop. Pero como muchas de las canciones son pegadizas porque la gente nos lo dice, esa sería la parte pop vestida de rock. Hay cierto elemento indie por la sonoridad del grunge de los 90, del rock alternativo. Pero lo de poner etiquetas es muy complicado aunque necesario para que la gente lo entienda y en la tienda de discos, cosa que ya no se vende mucho, pero bueno para colgarlos necesitan esa etiqueta.

P: De las canciones nuevas, ¿cuál es su preferida y por qué?

R: Pues en vez de estar media hora diciendo que son todas muy buenas yo te voy a decir que la suya es Monstruo y la mía Miedo a ganar. ¿O no es Monstruo la tuya?

Podría ser. Es que es complicado. Como siempre cuando escuchas un disco hay una temporada que te da por una y temporadas que te dan por otra. Pero por poner una, como todas son hijas mías, pues Monstruo está bien.

P: ¿Cómo fue la grabación de “Galopa los días”?

R: Tenemos la suerte de que yo me gano la vida con un pequeño estudio de grabación que tengo en Ibiza y desde hace tiempo todos los discos que grabamos lo hacemos allí por lo que casi no tenemos la sensación de entrar en un estudio de grabación porque es como nuestra casa. Trabajamos tanto las maquetas previas, de manera que al grabar el disco, no te voy a decir que las copiamos, pero están muy cerca. También decir así como dato destacado que las canciones las grabé en la maqueta y al final quedaron las voces de la maqueta. Nos gustó tanto la interpretación de las voces que no quisimos volver a grabarlas otra vez porque con las de la maqueta estaban bien.

P: ¿Qué se siente al saber que el videoclip de “Más Palabras” ha sido escrito por el guionista de la película Campeones, ganadora de los Goya 2019?

R: Orgullo y satisfacción. Es muy amigo nuestro y siempre hemos colaborado desde 2004. En Statuas ya nos hizo en videoclip y nos ha hecho unos cuantos. Se fue a Madrid hace unos años y tuvo la gran suerte, merecida, de cosechar todos estos premios.

P: Bueno y, ¿cuándo y dónde podrán disfrutar los seguidores y seguidoras de Joven Dolores de su directo?

R: El 29 de febrero en Sevilla, Sala X; el 26 de marzo en la sala Planta Baja de Granada y el 27 de marzo en el Manchester Club de Almería. Eso por ahora, luego habrá más, de momento estamos trabajando. Es la primera vez que venimos osea que no está mal hacer tres conciertos en Andalucía más uno que ya hicimos en Murcia el sábado pasado. No habíamos venido mucho por el sur, sino más de Madrid para arriba.

P: ¿Cuál es su mayor sueño de cara al futuro?

R: Bueno un sueño largo. Cuando eres más joven tienes un sueño más grande pero nuestro sueño es que cada vez nos conozca más gente, trabajar y seguir teniendo inspiración y ganas. Eso es importantísimo, la motivación para seguir haciendo canciones y para darnos a conocer. Es un día a día, un partido a partido, pero también hay que disfrutar de todas las entrevistas. Para mí personalmente es un sueño ver que cada vez vas abriendo más territorio, la piel de toda España. Un sueño más especial es salir a Argentina, México Chile… aunque de hecho ya tenemos en las redes muchos seguidores de Latinoamérica. Todo eso podríamos llamarlo como un sueño.

La música es compartir y cuanta más gente te siga o te venga a ver mejor, eso es lo más grande que puede tener un artista.

P: ¿Con qué artista les gustaría colaborar en el futuro?

R: No somos muy mitómanos pero bueno yo diría Bunbury por lo diferente que es o Ferreiro por la temática.

P: A parte de estos dos, ¿quiénes son sus mayores ídolos en el ámbito musical o en quién se inspiran mayoritariamente al componer?

R: Yo personalmente no me inspiro, pero sí que es verdad que inconscientemente te van entrando cosas de las que más te gustan. Yo te diría, por la trayectoria que llevo, Pearl Jam como grupo rockero e internacional y Santiago Auserón de Radio Futura, Juan Perro, como elementos que me han marcado tanto en la música, en la letra, la forma de cantar… todo ese universo.

P: Acabamos de llegar al fin de la entrevista, ha sido un placer conocerles. Mucha suerte con todo lo que les depare el futuro.

R: Gracias, estáis invitadas a venir a la Sala X.

