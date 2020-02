Lituania escoge a The Roop para Eurovision y sube como la espuma en las apuestas

Parece ser que Lituania ha empezado con el acelerador.

El país báltico anunciaba el pasado sábado 15 de febrero a su nuevo representante en el Festival de Eurovisión. El grupo The Roop se coronaba como ganador del Pabandom Iš Naujo, la preselección lituana por excelencia, con la interpretación del tema “On Fire”. Con ello, los lituanos optarán por pisar la final tras su paso por la primera semifinal el 12 de mayo en Róterdam.

Lo sorprendente, además de la propuesta, es la acogida del tema en términos de apuestas y sondeos. Tal y como ha ido avanzando Eurovisionario, la cuenta de datos eurovisivos más conocida y seguida entre los eurofans, Lituania ha llegado a conseguir su mejor cuota histórica en las casas de apuestas con el segundo puesto de la propuesta de The Roop. Y, además, de entre las once canciones que ya se conocen, The Roop obtiene el primer puesto un 25,5% del sondeo que ha realizado la cuenta entre sus seguidores; por encima del 19% de la segunda propuesta más alta, la de Noruega con la cantante Ulrikke y su tema “Attention”.

🔴💸 -🇱🇹Lituania continúa mejorando sus cuotas desde su elección el pasado sábado y ocupa ya su mejor posición histórica (2º).#Eurovision2020 #ESC2020 pic.twitter.com/sZPjzFcsED — 🔮Eurovisionario (@Eurovisionario) February 18, 2020

A estas alturas, nada es definitivo. Aún quedan treinta canciones por salir a la luz que se conocerán en menos de un mes, y aún son muchos los factores que determinan a un país y una canción merecedores del micrófono de cristal: la puesta en escena, la acogida del televoto y del jurado, el directo de los cantantes… Y aún es posible hacer algunos arreglos a las propuestas presentadas.

Sin embargo, The Roop parece que, con la puesta en escena usada en el Pabandom Iš Naujo y “On Fire”, ya tienen mucho ganado.

El baile, que se acerca al de uno de los reyes de la extravagancia eurovisiva, Conan Osíris (Portugal 2019); y el tema tan sumamente pegadizo, captó la atención de televoto y jurado lituano a partes iguales. "On Fire", que según cuenta Vaidotas Valiukevičius, el vocalista del grupo, habla sobre cuando nos subestimamos, es un tema pop que puede recordar por su cambio brusco a un sonido extravagante y repetitivo a "bad guy" de Billie Eilish. The Roop vienen con fuerza y saben dónde tienen que pisar para empezar a sonar:

¿Quiénes son The Roop?

El grupo lituano nació en 2014. En 2015 debutaron con su primer álbum "To Whom It May Concern", y, un año después, nació su segundo trabajo, "Ghosts". Los lituanos han actuado, además de en Lituania, en Bélgica, Serbia o han cruzado el charco hasta Brasil.

Su carrera eurovisiva comenzó en 2018, cuando se presentaron al Pabandom y quedaron en tercer lugar con el tema “Yes, I do”, mucho más de su rama rock.

Lituania en Eurovisión

El país báltico empezó con numerosos traspiés en Eurovisión. Su debut en 1994 fue tal catástrofe en puntuación (cero puntos) que hizo que el país se retirara hasta 1999. Con una canción en samogitiano (un dialecto lituano), obtuvieron un vigésimo puesto que no les permitió participar al año siguiente. Todo eran desgracias hasta que en 2001 obtuvieron un puesto número 13 que les realzó como participantes. Pero en los dos años siguientes, o fueron desclasificados por presentar la canción fuera de plazo o quedaron en último lugar.

Desde 2004, que ya nacieron las semifinales, Lituania ha obtenido el pase a la final en nueve ocasiones. Sus mejores marcas son dos puestos en el top 10: Atenas 2006 con el sexto puesto de LT United y su “We are the Winners” (visionarios ellos); y Estocolmo 2016 con el noveno puesto de “I’ve Been Waiting For This Night”, interpretado por Donny Montell, el artista lituano que mejor trayectoria ha tenido en el festival en sus dos participaciones.

Su último buen puesto fue el duodécimo en Lisboa 2018 de la mano de Ieva Zasimauskaité y su tema “When We’re Old”. Sin embargo, en Tel Aviv, Lituania se quedó en la semifinal.