5SOS lanza nuevo sencillo: Old Me

La banda australiana 5 Seconds of Summer (5SOS) ha publicado Old Me, el cuarto sencillo de su próximo álbum de estudio, Calm. El grupo empezó a hacerse famoso gracias al apoyo de la boyband One Direction. Sus descubridores fueron Louis Tomlinson y Niall Horan, quiénes consiguieron que el grupo se conviertera en telonero de 1D en dos de sus giras. Pero su mayor éxito hasta la fecha no llegó hasta la publicación del sencillo Youngblood, en 2017.

Old Me es un tema que se mantiene fiel a la esencia del grupo, donde se siguen viendo claras sus influencias. Es un tema de estilo pop-rock/pop-punk, que es el género que ha caracterizado al grupo desde sus inicios. Si bien es cierto, el sonido ha ido madurando durante los últimos años. Nada tienen que ver Easier o Teeth con Heartbreak Girl o She Looks So Perfect. Y no solo el sonido ha cambiado sino también el público. 5 Seconds of Summer ha pasado de compartir target con One Direction, a compartirlo con Green Day.

De momento no hay videoclip publicado de Old Me, pero no hace falta, el lyric video cumple su trabajo y muestra de forma clara el mensaje de la canción. El tema trata sobre la adolescencia del grupo, es una conversación del yo actual con el yo de presente. Luke Hemmings (líder y vocalista del grupo) se cuestiona todo lo que ha hecho durante su vida, sin lograr a entender como ha llegado hasta el presente. El lyric video muestra fotografías y videos de los cuatro integrantes del grupo, desde que eran pequeños hasta el día de hoy.

El próximo álbum de estudio de 5 Seconds of Summer, Calm, saldrá a la luz el 27 de marzo. De este trabajo ya conocemos cuatro temas, Easier, Teeth (que formó parte de la banda sonora de la última temporada de 13 Reasons Why), No Shame y por supuesto, Old Me. Con estos cuatro temas en el mercado, el público se puede imaginar cómo sonará este nuevo disco, mucho más adulto que todos los previos trabajos.