Entrevista. María Artés: "Ya no quería ser más insegura, quería superar todas esas barreras que me impedían ser quien soy ahora"

VAVEL ha tenido la oportunidad de entrevistar a la gran María Artés. Hemos podido conocer todas las curiosidades de su nuevo disco "Valiente de tus miedos" viendo de forma clara el gran trabajo que ha conllevado hacerlo.

Pregunta: Quería comenzar con una pregunta introductoria ¿Quién es María Artes y en que momento vio que este mundo, el de la música, era del que quería vivir?

Respuesta: Empecé cantando desde muy pequeña, pero a los 15 años me descubrió Maki y estuve 4 años cantando con él. Ahí fue cuando empecé mi etapa de composición. Maki vio que había material para sacar un primer disco y él quiso que me separara para salir en solitario, me lanzó. Es decir, empecé mi etapa profesional, con gran ayuda de Maki.

P: En referencia al disco, ¿cuánto ha tardado desde que comenzó a escribirlo hasta su finalización?

R: Ha sido el que más he tardado, porque desde el disco anterior hasta este han pasado casi 3 años. En estos años tuve un proceso en el que fui mamá, pero en esa etapa yo seguí mi gira y mis conciertos. Y el conjunto de toda esa experiencia me inspiro mucho.

P: ¿Qué nos vamos a encontrar en este nuevo disco, es decir, si lo tuviera que definir en alguna frase?

R: Es un disco totalmente pop, es decir, yo quería buscar sonidos más del pop nacional, es verdad que siempre he tenido un toque del sur que no voy a perder porque mi voz es del sur y tiene ese toque flamenco. Pero queríamos quitar el flamenco, manteniendo mi voz y con el toque pop, a si que yo diría que es un sonido pop nacional.

P: ¿Qué significado tiene el título del disco "Valiente de tus miedos"?

R: A raíz de ese proceso en el que yo fui mamá me enfrentaba a un miedo grandísimo, cuando tienes un hijo se despiertan en ti muchas inseguridades y tienes que afrontarlas porque no queda otra. Y bueno ya me sentía suficientemente madura, todos estos discos me han enseñado muchas cosas y ya me veo capaz de hacer cosas que antes no. Ya no quería ser más insegura, quería superar todas esas barreras que me impedían ser quien soy ahora.

P: En referencia a las letras ¿se inspira en su vida, es decir, letras mas autobiográficas, o juega más con un ejercicio empático de inspirarte en historias de otros?

R: Siempre me he inspirado en mis cosas. Pero de unos años para acá las historias que me cuentan mis seguidores en los conciertos o por mensajes, me inspiran y me emocionan, y me ayudan a escribir.

P: Nos gustaría saber como nació el tema "Mis ganas", que es el single del disco y ya ha tenido una gran repercusión positiva.

R: Pues cuando la comencé estaba en un momento que veía esto que ocurre a veces de que tu lo das todo por una persona y la otra persona no te valora. Empieza a pasar el tiempo y esa persona ya no quiere compartir nada contigo y llega un momento en el que tú ya te cansas de esa situación, tienes personas al lado que te echan un cable y te ayudan a salir de eso. Y cuando lo consigues y ya te sientes bien, llega esa persona otra vez arrepentida, porque ya no quiere perderte, porque se ha dado cuenta de lo que ha perdido, pero ahora ya es tarde y le dices que no. Es decir, que ya eres valiente y ya no tienes ganas de volver. Y con esta historia nació ese tema.

P: ¿Cuáles son las similitudes y diferencias de este nuevo disco con respecto al anterior? en referencia a los medios con los que ha trabajado, las letras, la producción etc.

R: Ha habido una evolución en el sonido, es un sonido mucho mas pop. Las composiciones son totalmente renovadas, porque he compuesto este disco a piano, es un instrumento que conocí hace unos años y me ha ayudado mucho a componer.

Hubo una época, en la que utilicé la guitarra y compuse algunas canciones con ella, una muy conocida es “Que nos ha pasado” con Demarco Flamenco. Pero por lo general, las melodías de piano siempre me dan mas sentimiento.

P: En referencia a los directos, ¿cómo siente que haya gente que vaya a escucharte y a cantar sus letras?

R: No puedo estar más agradecida, yo soy quien soy y estoy donde estoy gracias a ellos. Yo creo que ellos al recibir tanto cariño, te lo demuestran y te lo devuelven así, yendo a todos los conciertos, estando allá donde toquemos... por ello al final se crea un vínculo familiar. Yo hablo mucho más con ellos que con mi familia, estoy todo el día enganchada a las redes.

P: Has colaborado desde muy pronto con grandes artistas como Maki o más tarde con Daniel Ruiz, en todo este tiempo y rodeada de grandes profesionales ¿qué ha aprendido de la industria musical, del mundo de la música?

R: De cada disco, de cada productor he aprendido algo diferente. Maki siempre está ahí conmigo y siempre me sigue aconsejando, pero de él he aprendido la forma de componer, el darle ese toque comercial a las canciones. Pero de todos mis productores cada uno me ha aportado algo que ha ido marcando con un “sellito” cada disco.

También he aprendido que hoy en día las redes sociales tienen una gran importancia, tienes que estar muy activo en ellas. Y es uno de los puntos que intento aplicarme día a día, porque al final ayuda a esa unión con tus seguidores.