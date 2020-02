SV 2020 estrena con éxito la edición VIP más anónima y desvela su as bajo la manga: el reality este año se juega en plató

Ayer por fin se estrenaba uno de los realitys estrellas de T5. Supervivientes daba su pistoletazo de salida y, a pesar de que los pronósticos no le acompañaban, el resultado no podía haber sido mejor: Un 32,7% de share y 3,2 millones de espectadores seguían el inicio de la edición. Comparado con el estreno de la edición anterior, sus cifras son algo inferiores. La edición de Isabel Pantoja marcó máximo histórico de audiencia con 4,1 millones y un 36,5% de share. La diferencia es de tan solo 4 puntos, por lo que Telecinco puede respirar tranquilo. Su casting VIP menos VIP parece haber llamado la atención de la audiencia y anota su segundo mejor dato histórico.

En Mediaset son unos hachas en esto de los realitys, su formato más característico. Nadie daba un duro por el casting, que estaba lleno de caras poco conocidas (por no decir desconocidas). Sin embargo, ellos saben hacer muy bien su trabajo. Después del éxito de La Isla de las Tentaciones, formada por concursantes en su mayoría anónimos, Mediaset ha elegido a caras nuevas con mucho potencial para esta nueva edición de Supervivientes. Hay concursantes que son auténticos desconocidos como Antonio Pavón, Cristian Suescun o Jorge Pérez; otros que son famosos por parentesco pero que apenas se han dejado ver en televisión como Alejandro Reyes o Ana María Aldón y, algunos nombres de bajo perfil que llevan un tiempo copando todos los programas de Telecinco como Hugo Sierra y Elena Rodríguez. Y ¿por qué tienen potencial estos concursantes si apenas la audiencia sabe quiénes son? La respuesta es sencilla: Sus defensores. El plató de Supervivientes es un auténtico campo de batalla, un pequeño paseo de la fama made in Telecinco que, seguramente, nos dará muchos más momentos que la isla: Ivonne Reyes, Antonio David Flores, Gloria Camila, su enemiga íntima Sofía Suescun, Christopher (“Estefaníaaaaaaa”), la ex de Hugo Sierra y ganadora de GH VIP 7 Adara Molinero, su excuñado… Las tormentas de los Cayos Cochinos se van a quedar en nada al lado de los enfrentamientos que se van a vivir en plató.

Los fichajes VIP de la edición están en plató: Gloria Camila Vs Sofía Suescun | Clip del programa

Las bases ya están sentadas, ahora toca que los concursantes terminen de funcionar, y ayer no lo consiguieron precisamente. La gala inicial fue muy dinámica y tuvo muy buen ritmo. Se agradece que los saltos en helicóptero no se pospusieran hasta tarde. En otras ediciones se han recreado bastante en los dramas previos de los concursantes, sin embargo, ayer fueron directos al grano: Saltos, presentaciones, pruebas y nominaciones. Y entre media, algunos videos de la convivencia durante estos días. Un no parar. La gala se pasó volando. Esta escaleta tan bien planteada fue esencial ayer y es que cuando tienes concursantes tan poco conocidos, al final, tienes que buscar el interés de otra manera. Y ayer lo lograron. Lástima que algunos concursantes empañaran tanto esfuerzo por parte de la productora. Algunos de ellos estaban muy pasados de rosca: Yiya, José Antonio Avilés, Ferre, Cristian Suescun y Fani rozaron la sobreactuación en algunos momentos. Eso de buscar foco a toda costa, forzando las situaciones no le viene bien al concurso. Yiya y José Antonio fueron los más cantosos, sin duda. No esperaron ni siquiera a que empezara el concurso. Sabían a quienes tenían que atacar y cómo tenían que hacerlo para ganar un poco de protagonismo. Está muy bien que haya conflictos ya antes de empezar el concurso, pero sin necesidad de forzarlos. “Yo he venido a trabajar” decía ayer José Antonio Avilés. Flaco favor le hace a la cadena, al programa y a la productora si cree que para contribuir al éxito de la edición hay que fingir y forzar los enfrentamientos. Frente a ellos tenemos el caso opuesto, concursantes que parece que no saben dónde se han metido y que parecen querer ir de tapadillo desde el primer momento. Barranco, Bea Retamal y Nyno Vargas fueron la nada más absoluta. Además de parecer huecos, no querían mojarse (o no les interesaba), nominaron lo que la mayoría con la única intención de salvarse a sí mismos, apenas, tuvieron relevancia en esta primera gala. Resultaron bastante soporíferos, la verdad.

Tras los saltos llegó el momento de los encuentros y reencuentros de los concursantes. Al fin pudimos ver a Ana María Aldón y Rocío Flores juntas y a Hugo Sierra y Elena Rodríguez coincidir después de todo el jaleo de Adara y Gianmarco. El reencuentro de la madre de Adara y su ex fue muy correcto. Puede que demasiado, sin embargo, se agradeció que no forzaran el enfrentamiento entre ellos. Está claro que lo tendrán, pero hacerlo solo de cara a la audiencia les hubiera hecho perder bastantes puntos.

Mucho tiempo llevaban limpios y divinos los concursantes, pero ya se encargó Supervivientes de que comenzaran a pasarlo mal. La mítica prueba del bautismo de barro ya estaba aquí. Fue una pena no ver a los concursantes escurriéndose el barro unos a otros, pero siempre es un gusto verles así de sucios. Eso sí, no llegaron a alcanzar el placer que fue ver Chelo embarrándose en la primera gala de SV 2019. Simplemente maravilloso.

Mientras estos concursantes se convertían ya en supervivientes, los renegados de los tres grupos se reunían en otra parte de la isla: Yiya, Pavón y José Antonio se ponían caras los unos a los otros. Su condición de rechazados nos privó de verles caer del helicótero, pero al menos nos dio un meme que pasará a la historia de Twitter: Yiya se quitaba la peluca y lo hacía una gracia y una telegenia que hizo que valiera la pena.

Yiya se quita la peluca ante el asombro de Jorge Javier | Clip del programa

A partir de ahí, ya vino el reencuentro de los concursantes, la llegada a la palapa y las nominaciones. Es una faena meter nominaciones en la primera gala, que además se saldarán con la expulsión de 2 concursantes, pero también es un revulsivo muy beneficioso, y más en Supervivientes pues, la expulsión no significa que abandonen la experiencia como en GH, sino que pasarán a tener otro estatus dentro de la Isla. Los primeros nominados (para la desgracia de la audiencia y el programa) fueron José Antonio Avilés, Yiya, Vicky Larraz y Fani. Los dos concursantes que más tramas han dado hasta el momento, la única VIP de la edición y uno de los fichajes más sonados. Mal empieza esto. Estando ahí personajes tan intrascendentes, la marcha de cualquiera de ellos será una mala noticia. Aún es pronto para decidir quiénes deben irse, pero creo que José Antonio y Yiya como piratas olvidados robando a sus compañeros pueden ser muy buenos.

Hay que resaltar, antes de acabar una situación que tuvo lugar durante el programa y que resultó ser bastante bochornosa. Durante el momento de las nominaciones Nyno Vargas y Fani decidieron nominar a Vicky Larraz. La nominación es totalmente respetable. Lo que no estuvo nada bien fueron los términos en los que se refirieron a ella. “La señora esa” decían ambos riéndose, jactándose de no saber quién era. Fue tan vergonzoso que hicieran alarde de su incultura. Vicky Larraz es una gran cantante y artista, miembro de uno de los grupos más famosos de la historia de España y voz de una de las canciones más cantadas de los karaokes “No Controles”. Que dos personas a las que apenas les conocen en su casa, no sepan quien es Vicky Larraz dice mucho de ellos. Y encima la comparan con Omar Montes. Eso fue ya el culmen.

Rocio Flores y Cristian Suescun, el fichaje más conocido y uno de los más anónimos | Clip del programa

Lo que pase a partir de ahora ya es cosa de los concursantes. Su perfil de desconocidos puede ser un factor positivo, pero sus ansias por televisión pueden jugar en contra de ellos y del programa. Habrá que ver cómo avanza. Por ahora lo que podemos esperar de ellos es: