Gala 6 ‘OT 2020’: mínimo histórico de audiencia para una noche de sorpresas

Al contrario de lo ocurrido en la Gala 5, en esta gala número 6 los datos de audiencia bajaban hasta un mínimo histórico. Tan solo el 10’7% del público decidió ver el programa ayer, 1’4 millones de espectadores, lo que nos hace pensar que TVE debería plantearse un cambio de día de emisión del programa para intentar remontar. Los nominados definitivos de la noche fueron Hugo, Bruno y Rafa.

La expulsada de la noche fue la benjamina de la edición, Anne. La pamplonica de tan solo 18 años abandonaba el concurso con el 26% de los votos de la audiencia tras su actuación de “Unchained Melody”, la canción principal de la película y musical “Ghost”. Incluso los actores del musical tuiteaban felicitando a Anne por haber escogido la canción y mostrándole su apoyo. Flavio y Bruno, por su parte, consiguieron mantenerse en el concurso con el 44% y el 30% de los votos de la audiencia, respectivamente.

Qué subidón nos ha dado en #GhostElMusical saber que Anne de Operación Triunfo ha elegido "Unchained Melody" para cantarla en la gala de este domingo. ¡Estamos contigo! @OT_Oficial @AOt2020 #OTGala6 pic.twitter.com/tc0JKiTfDu — Ghost el Musical - España (@GhostMusicalEsp) February 21, 2020

Anoche pudimos ver de nuevo el orden de las actuaciones alterado, puesto que los primeros en cantar tras la grupal, “Video killed the radio star”, fueron el dúo de Gèrard y Eva cantando “The Loco-motion” de Little Eva, quienes no consiguieron llegar a transmitir todo lo que habían trabajado durante la semana. Gèrard consiguió alzarse con el título de favorito de la noche con el 20% de los votos. Gracias al privilegio de la noche, por el cual podían salvarse a ellos mismos de la nominación o a otra persona, logró cruzar la pasarela al salvarse. De no haber sido así hubiese quedado nominado, como ocurrió con su compañera de actuación, quien sí que quedó en duda para continuar en el concurso, pero finalmente fue salvada por sus compañeros.

Tras esta actuación, los nominados hicieron acto de presencia en el escenario. Flavio emocionó a todo el plató con su versión de “That’s Life”, consiguió hacer un muy buen pase y cruzar la pasarela, siendo felicitado por el jurado. Bruno, por su parte, no logró hacerlo todo lo bien que podía interpretando “Lately”, lo que le hizo volver a estar nominado al final de la noche por problemas de afinación.

La particular “La lista de la compra” de los más positivos de la noche, Samantha y Rafa fue una de las actuaciones más comentadas de la noche, sobre todo por la actitud de Samantha, a la que ya la pasada semana Noemí recomendaba que hiciera cursos de actuación por su brillante capacidad de adaptarse a cualquier estilo. Ella logró cruzar la pasarela sin ninguna duda, mientras que Rafa fue puesto en duda para continuar en la academia. Nia y Jesús hicieron de “La última noche” un gran número en el que la tensión entre ambos podía palparse conforme avanzaba la actuación, consiguiendo ambos cruzar la pasarela sin ningún tipo de problema. Sin duda alguna, la actuación que más expectación causaba entre la audiencia era la versión de Las Ginebras de “Con altura”, tema original de Rosalía, interpretada por Anaju y Maialen, quienes no decepcionaron al público y consiguieron hacer una gran actuación que encantó en redes sociales. En último lugar actuaba Hugo, su particular versión de “Ya no quiero ná” de la ex-triunfita Mimi (Lola Índigo), no logró estar a la altura de lo esperado, lo que le costó la nominación al final de la noche.

El momento más emotivo fue la despedida de la pareja de la edición, Anne y Gèrard, quienes se fundieron en un sincero abrazo cuando ella tenía que abandonar el plató. Sus compañeros no dudaron en intentar brindarles un momento de intimidad rodeándolos en un cálido abrazo mientras entonaban su particular lema del abrazo colectivo.

Anne y Gèrard despidiendose Fuente: cuenta de twitter (@operaciontriunfo)

Los invitados de la noche fueron el grupo Sinsinati, la ex-triunfita de la edición de 2017 Miriam Rodríguez y Estrella Morente, la cual cantó una versión poco agraciada del tema “Volver”, con Nia, la favorita de la semana pasada Y es que la cantante modificó por sorpresa la letra de esta canción en favor de la tauromaquia, dejando a Nia y a todos los espectadores con la boca abierta y generando una gran polémica en redes, la mayoría en contra de este acto.

Otra sorpresa que dejó la noche fue que la academia decidió no salvar a ninguno de los nominados, consideraron que ninguno de ellos había estado a la altura y dejaron la decisión en manos de los concursantes y la audiencia.

Durante la gala se anunció que el próximo sábado 29 de febrero tendrán lugar las famosas firmas de la edición en Barcelona, Madrid, Valencia y Sevilla. El próximo domingo volveremos a ver a tres nominados, Bruno, Rafa y Hugo, enfrentándose por continuar en el concurso.