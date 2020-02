Selena Gomez sorprende a sus fans con 'Feel Me'

Apenas mes y medio después de que saliera a la luz el segundo album en solitario de Selena Gomez, 'Rare', la artista norteamericana sorprendió hace unos días a sus fans con el lanzamiento de la versión de estudio de un esperadísimo tema, 'Feel Me'. Se trata de una canción que la artista interpretó en su gira Revival Tour en 2016.

Hasta el pasado viernes 21 de febrero, 'Feel Me' tan solo estaba disponible para aquellos que se hicieran con la edición en vinilo de 'Rare'. Desde que los seguidores de Selena escucharan por primera vez el tema hace ya casi 4 años, son múltiples las veces que la artista ha sido preguntada acerca de la canción. No obstante, hace apenas unos meses, la estadounidense declaró que “esa canción era de cuando me encontraba en un momento diferente y no encaja con el lugar donde estoy ahora”.

Finalmente, y para la alegría de muchos fans, la versión final de estudio de 'Feel Me', que ahora es un bonus track de 'Rare', está disponible en todas las plataformas digitales desde el pasado viernes. Así lo anunció Selena a través de sus redes sociales:

"En el ‘Revival Tour’, presenté una canción de la que no habéis dejado de hablar desde entonces… vosotros lo pedisteis y yo os he escuchado. Hoy, ‘Feel Me’ está online y en vinilo, en todas partes”, declaró Selena

El tema ofrece un sonido pop propio de la artista, ya escuchado en su primer album 'Revival' y tiene un poderoso mensaje que va dedicado a un ex amor suyo.

'Rare', éxito mundial

Selena Gomez se ha estrenado este 2020 en lo más alto. Desde que lanzó su segundo album 'Rare' (que incluye los aclamados temas 'Lose You To Love Me' y 'Look At Her Now') a principios de enero, la nortemaricana ha cosechado un tremendo éxito. El disco llegó al Nº1 de la lista Billboard 200 y vendió entorno a 120.000 copias en su primera semana en Estados Unidos.