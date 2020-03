Entrevista. Paula Mattheus: ''Este nuevo single es bastante especial, creo que a la gente le va a encantar. Estoy muy orgullosa''

Paula Mattheus es una joven cantante y compositora, este próximo Viernes 6 de Marzo estrenará su primer single `Alguien diferente´,empezando así , su carrera en solitario.

Desde Vavel hemos tenido la ocasión de saber un poco más sobre su música y su carrera profesional, además de un pequeño adelanto de muchas de las cosas que están por venir.

Pregunta: En primer lugar, ¿cómo fueron sus primeros pasos en el mundo de la música?

Respuesta: Llevo componiendo desde que tengo 12 años, empecé antes componiendo que tocando la guitarra, por lo que empecé a tocar esta para ponerle música a mis letras. A los 15 años grabé mi primer disco, después estuve una temporada con una banda que se llamaba `Debajo del paraguas´ y ahora acabo de comenzar en solitario.

P: ¿Se ha sentido acogida y apoyada desde siempre en este `mundillo´?

R: Bueno, por supuesto que al principio no es fácil decirle a tus padres que te quieres dedicar a la música (risa), es un mundo muy difícil y no todo el mundo se atreve a tomar ese camino, pero bueno, a medida que van viendo que te lo tomas en serio y que trabajas mucho por ello, la gente comienza a apoyarte.

P: ¿Cuál es su mayor referente en el mundo de la música?

R: Uf , eso es muy complicado (risa), pero yo te diría que Rosana, es una gran cantautora y es una persona que admiro desde muy chiquitita.

P: ¿Con qué artista le gustaría colaborar de cara al futuro?

R: Uf, sinceramente , como están todo el día comparando con Rocío Aguilar, ya tengo hasta curiosidad por colaborar con ella (risa).

P: Además de cantante, también se dedica al mundo de la composición, ¿cuál es su proceso para crear las letras? ¿Tiene algún patrón fijo?

R: Bueno, yo a todo el mundo le digo lo mismo, creo que no hay un proceso de composición, sino que es algo que surge. En mi caso, yo tengo que estar extremadamente contenta, triste o enfadada y es como una forma de desahogarme, no sigo ningún proceso. No sabría como explicarlo, es como romperse en dos, por así decirlo.

P: El pasado Febrero, firmó como compositora de Warner Chappell Music Spain, ¿cómo se sintió al poder dar este paso?

R: Pues la verdad que fue algo fuerte para mí, porque bueno, aunque acabo de empezar en el mundo de la composición con Warner, yo siempre digo lo mismo, hace 10 años le dicen a la chiquilla que escribía en su habitación que iba a firmar con Warner y no se lo creería, entonces estoy muy emocionada la verdad.

P: A través de sus redes sociales ha anunciado el estreno de su primer single `Alguien diferente´. ¿Qué puede contarnos acerca de esto?

R: Puedo contar que es una canción bastante especial, que creo que cuenta una historia que a todo el mundo le ha podido pasar en algún momento, que es encontrarte con una persona del pasado y desear que todo vuelva a ser como antes, pero no poder. Bueno, creo que a la gente le va a encantar, a mi me encanta y estoy muy orgullosa de ella. Este viernes saldrá a las plataformas.

P: ¿Significa para usted una nueva etapa en su carrera profesional?

R: Sin ningún tipo de duda (risa). Es una nueva estapa para mi ,siendo un momento que llevo muchísimo tiempo esperando, que es mi carrera en solitario y bajo mi nombre. Creo que voy a empezar bien con ella , así que es muy importante.

P: En Instagram ha hecho referencia a que el próximo mes va a ser una locura ¿Nos esperan más sorpresas por descubrir?

R: ( risa) Si, bueno , no se hasta donde puedo contar, pero lo que si voy a decir es que si he estado tantos meses desaparecida no ha sido para sacar solamente una canción (risa). Tengo muchas cosas entre manos, conciertos y muchas cosas…

P: ¿Cómo definiría su música?

R: Mi música la definiría como más letra que música, esto es algo que siempre digo, me encanta cantar pero lo que más me gusta es escribir. La definiría como una especie de cuento, por así decirlo, con muchos capítulos en los que hay diferentes personajes donde cada persona se identifica con un personaje distinto que son las etapas de la vida. En general, el género te podría decir que no lo tengo muy claro, obviamente es una base pop pero hay canciones más rumberas, otras más folk, otras más rock… entonces dependiendo de como tuviese el día la verdad.

P: ¿Qué significa la música en su vida?

R: La música es mi vida (risa), así de simple, es mi vida, es algo que como siempre digo no te viene dado, no lo eliges sino que te elige. Es una forma de expresión y de libertad, donde no hay reglas y donde puedes ser quien quieras ser, para mi eso es la música.

P: ¿Cuál es su mayor sueño para el futuro?

R: Sinceramente, poder con mis canciones llegar a hacer sentir a las personas lo que yo he sentido muchas veces escuchando canciones de otras personas, ese es mi sueño.