Lady Gaga vuelve a sus inicios con "Stupid Love" 

El pop más bailable, transgresor y de efecto inmediato regresaba el pasado 28 de febrero con el nuevo single de Lady Gaga, "Stupid Love". Con casi 23 millones de visualizaciones, el videoclip, dirigido por Daniel Askill, cuenta con miles de comentarios por parte de los seguidores. Estos se muestran muy contentos de ver a la cantante feliz y libre en el formato que le hizo triunfar en sus orígenes. De hecho, muchos de ellos bromean con comentarios como: "Le voy a contar a mis hijos que esta canción es la cura del Coronavirus".

La artista usó un look totalmente extravagante, así como el maquillaje. Eligió una vestimenta de color rosa que serán tendencia en las próximas temporadas: prendas de vinilo que reviven la década de los 70, hombreras súper exageradas o estética lencera con un corsé satinado y medias con incrustaciones de pedrería.

La publicación de Stupid Love dejaba en el aire el título de su próximo disco que fue confirmado por la propia Lady Gaga en la tarde del 2 de marzo. "Chromatica" es el nombre del sexto álbum de estudio de la neoyorquina que saldrá a la luz el 10 de abril, aunque ya se puede hacer la pre-reserva.

En el mismo tweet donde se hacía oficial la noticia se contempla una foto con la letra C completamente de color rosa. Además, en la esquina inferior derecha se puede leer las siglas LG-6, el acrónimo que indica su sexto disco.

Welcome to “Chromatica”, coming April 10. Pre-order now ⚔️💓 https://t.co/GjJUC3PRWz



This is not the album cover but we made it for you to enjoy in the meantime 😘 pic.twitter.com/dz2KWt1MzN