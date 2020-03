Katy Perry vuelve por todo lo anto y con sorpresa incluida

Hacía ya bastante tiempo que Katy Perry no daba noticias sobre su nuevo disco, desde que sacó los singles Never Really Over, Small Talk y Harleys in Hawaii la cantante no se había pronunciado sobre el tema y ha sido ahora cuando ha decidido anunciar su último single coincidiendo con la fecha elegida para gritarle al mundo la gran noticia.

El padre de su futuro hijo es nada más y nada menos que Orlando Bloom, actor con el que la cantante tiene una relación desde 2016 y con el que confirmó su compromiso el pasado año, pero desde entonces no se sabía nada más de su relación ya que la pareja la mantiene con bastante privacidad. Por parte de ella este será su primer hijo aunque para él, esto no es nada nuevo ya que tiene dos hijos de su anterior relación con Kate Bosworth .

Katy Perry y Orlando Bloom en una premiere // Instagram: Billboard

La sorpresa llega cuando, tras anunciar el día 4 de mayo que al día siguiente sacaría nuevo video musical, este termina con la cantante en ropa interior de perfil y acariciándose la barriga, la cual tiene ya bastante abultada. Desde ese momento, Perry ha publicado bastante contenido en sus redes en las que confirma su embarazo.

La canción comienza con una marcha nupcial y todo el videoclip se basa en una temática de flores y colores alegres. Primero ella vestida con el vestido blanco del cual habla la canción “'Cause I've never worn white, but I wanna get it right, yeah I really wanna try with you, No I've never worn white”. La californiana le declara su amor a Bloom y le manifiesta su deseo a casarse y comenzar una familia con él.