Mercedes Milá: un icono feminista que no todo el mundo sabe ver

Mercedes Milá es una periodista catalana conocida en nuestro país sobre todo por ser la presentadora del famoso programa Gran Hermano. Pero Mercedes es mucho más. Desde 1974 ha sido uno de los rostros más conocidos de la televisión y eso que no era fácil ser una mujer libre y empoderada en aquella época donde el franquismo se apagaba pero la sociedad mantenía un pensamiento patriarcal puro y duro. Mercedes es una mujer valiente y atrevida, con coraje para entrevistar a cualquier hombre y que ha llevado siempre el feminismo por bandera. A continuación vamos a analizar sus diferentes caras profesionales, porque "la Milá" es mucho más que Gran Hermano, y si no lo fuera, ¿por qué se le juzga tanto por haber llevado un reality líder de audiencia que rompió todos los récords?

Es una periodista con mil facetas y lo ha demostrado durante su trayectoria:

LA CARA DEPORTIVA E INFORMATIVA

Su andadura comenzó en El correo de Andalucía, en prensa escrita. Poco después la veríamos con una sección en la revista deportiva Don Balón convirtiéndose así en una de las primeras mujeres en trabajar en la prensa deportiva en nuestro país. Al poco tiempo comenzó a trabajar como reportera en los informativos de Televisión Española y más tardes pasaría a formar parte de su redacción deportiva mientras colaboraba en el programa de radio de Luis del Olmo.

LA CARA CULTURAL

La periodista catalana ha llevado muchos espacios en los que se trataba la cultura. Empezó con Dos por Dos, el programa que presentaba junto a Isabel Tenaille que le dio la fama y el reconocimiento a nivel nacional. En 1992 lanzó el programa Queremos Saber en Antena 3 donde nos dejó momentos memorables como la famosa entrevista a Francisco Umbral y su “vengo a hablar de mi libro”.

Dos años después la vimos con el programa Más que palabras que cosechó audiencias muy bajas y el cual fue cancelado por petición de la propia presentadora: “Lo primero que quiero dejar claro es que la culpa nunca es de la audiencia; es, sobre todo, mía…”; "No es honrado continuar cuando la audiencia es baja”. Aquí se aprecia que siempre ha sido una mujer de armas tomar, consecuente con su trabajo y libre de decir y tomar las decisiones que ha querido.

En Sin Límites, junto a Jesús Hermida, volvimos a ver a una gran profesional en un tono más desenfadado, ya que el programa era una tertulia sobre temas de actualidad.

No hace tanto, en 2016, presentó el programa Convénzeme en el que se recorría librerías y charlaba con lectores para animar a los espectadores a adentrarse en el mundo de los libros. Fue tras este programa, en 2018, cuando la presentadora abandonó Mediaset tras 17 años en la cadena.

LA CARA POLÉMICA

Si por algo se caracteriza esta profesional es por no tener pelos en la lengua. Dice todo lo que piensa, sin filtros, sin complejos... una joya para la televisión. Algunas veces hemos visto hacerse viral por intervenciones más o menos acertadas; un ejemplo de esto es cuando, tras visitar el programa Convénzeme, la youtuber Soy una Pringada declaró: “Me dijo que adelgazara, que me iría mejor en la vida” o cuando en Chester in Love cuestionó al biotecnólogo José Miguel Mulet. Si Mercedes se equivoca, es porque es real. No es un producto fabricado ni una periodista dominada por el miedo a "cagarla" y que no la vuelvan a llamar.

LA CARA CERCANA

Ya hemos hablado antes de que Mercedes Milá mandó cancelar su propio programa por los bajos datos de audiencia, y es que es una mujer honesta. Ella siempre ha estado al servicio del espectador y eso se agradece. De hecho, es una de las principales razones por la que los fans de Gran Hermano a día de hoy siguen pidiendo la vuelta de la presentadora al formato. Intentaba escuchar las críticas, saber qué demandaba la audiencia en cada momento y no se andaba con tonterías. Tenía un blog personal para mantener el contacto con los seguidores del programa, para saber las opiniones y es una firme defensora de que el espectador es el que manda.

LA CARA HUMANA

También ha contribuido de manera importante en el desarrollo del periodismo social en nuestro país con diferentes programas y formatos: Diario De, un programa de denuncia social que estuvo en emisión primero en Telecinco y luego en Cuatro que recibía feedback directo de la audiencia a través de un correo electrónico; su último programa: Scott y Milá, en Movistar +, donde analiza la sociedad bajo una mirada personal; y en varias intervenciones televisivas como su entrevista en 2018 en el programa Salvados en el que habla sin tapujos de un problema muy importante e invisibilizado: la depresión y la salud mental. En aquella entrevista Mercedes reconoció las causas por las que abandonó Mediaset y GH y afirmó que la gente debe pedir ayuda cuando lo necesite, que hay veces que es necesario parar y descansar.

LA CARA DEL ENTRETENIMIENTO

Si miramos años atrás, encontramos el programa Buenas noches, un espacio particular por el modo de hacer las entrevistas de la presentadora, algo nunca visto en una mujer y que le sirvió para consagrarse como un referente en la televisión en España.

Aquí podemos hablar de su formato estrella: Gran Hermano. Siempre ha sabido que gran parte de la sociedad calificaba su programa de telebasura pero le daba igual porque ella estaba segura de la función social que tenía: entretener, emocionar, contar historias reales que suceden cuando las personas se aíslan. Durante Gran Hermano hemos visto a Mercedes emocionarse, “descojonarse” como diría ella, llamar “zorras y putanescas” a la audiencia, vestirse con trajes típicos de cada comunidad autónoma de España....y denunciar muchas conductas que no estaban bien. Gran Hermano es un gran sitio para analizar los micromachismos que no identificamos en nuestro día a día y la presentadora ha protagonizado grandes broncas con concursantes porque no estaba dispuesta a tolerarlos. Recordemos cuando el concursante Sergio Muro, de la edición 12+1 le acusó de ser FEMINISTA después de que la presentadora le echase en cara actitudes misóginas con su novia y ella le contestó que sí, que era feminista y a mucha honra. Puede que ahora estemos acostumbrados a ver periodistas haciendo estos alegatos en prime time, pero hace unos años no era tan fácil encontrarlos.

Mercedes Milá tiene mil caras más, mil facetas más. Pionera, visceral y a veces un poco insensata es una de las mejores periodistas de nuestro país y toda una leyenda del feminismo en España. Lleva casi 50 años entrando en las casas españolas y luchando por acabar con el sexismo y el machismo.

Es todo un ejemplo de la lucha por romper por los roles de género, a través de pequeñas acciones pero a la vez importantes que mostraba a todo el país: empezar a llevar pantalones cuando las mujeres debían ir en vestidos o faldas, no ponerse tacones y denunciar la incomodidad de los mismos en horario de plena audiencia o por reivindicar que todas las mujeres son bellas.

Ella es mucho más que la presentadora de Gran Hermano. Abrió un camino en el mundo de la televisión y comenzó lucha feminista en los medios.