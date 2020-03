Greta Gerwig y Saoirse Ronan, mujeres que hacen historia 

Con motivo del próximo 8M, el día de la mujer, en este artículo vamos a hablar de dos de ellas que han hecho el mundo del cine un poco más igualitario y justo. La primera es una de las cineastas del momento que no para de sorprender a los espectadores con todas sus películas, y la segunda se trata de una actriz que pese a lo joven que es ha hecho historia por ser una de las intérpretes femeninas en tener cuatro nominaciones a los premios más importantes del cine americano, Los Óscar, con tan solo 25 años. Aunque sus recorridos son por separado, ambas forman un tándem increíble que hace que cada vez que se juntan sus trabajos sean llevados a lo más alto. Hablamos de Greta Gerwig y Saoirse Ronan.

Greta Gerwig y Saoirse Ronan en Ladybird. Fuente: Culto

Greta Gerwig era conocida principalmente por sus trabajos como actriz en la pantalla americana, sin embargo, en 2017 debutó como directora y guionista y las cosas no le han ido nada mal desde entonces. Con Ladybird, protagonizada por Saoirse Ronan, Laurie Hedges o Timothée Chamalet ( Call me by your name), consiguió que la revista Time la posicionara entre una de las diez mejores películas del año. Además, en la 90 edición de los premios Óscar el largometraje fue nominado a mejor película, mejor actriz principal, mejor actriz de reparto, mejor guion, y lo más importante, a mejor directora, la única mujer en su año. Esta nominación es una de la más importantes de la gala y que una mujer cineasta pudiera optar al premio significó un pequeño paso en la lucha americana por los derechos de las mujeres MeToo, aunque finalmente no se llevó la estatuilla.

Greta Gergir y Saoirse Ronan en Mujercitas. Fuente: Sensacine

Este año ha vuelto a hacer historia adaptando una de las novelas más conocidas de nuestro planeta, Mujercitas, de la autora Louisa May Alcott. Era difícil superar la adaptación cinematográfica más conocida por todos los amantes del cine, con actrices como Susan Sarandon, Winona Ryder o Kirsten Dunst, pero lo cierto es que sin entrar en una competición, la versión que Gerwig le dio a la historia no fue ni mejor ni peor, si no que con ese toque tan mágico que le da a las películas, el espíritu revolucionario y activista de Alcott se vio de nuevo reflejado en una época en la que más que nunca se lucha por la libertad de las mujeres y la búsqueda de una misma.

De nuevo, con esta película consiguió ser nominada a mejor guion adaptado, y aunque no se lo llevó, la cineasta sigue siendo una de las figuras femeninas más relevantes del cine actual.

Por otro lado, tenemos a la otra mitad de este maravilloso tándem, una de las mejores actrices del momento y quizás del año, Saoirse Ronan. Como decíamos anteriormente, la actriz ha hecho historia por ser una de las intérpretes más jóvenes en conseguir cuatro nominaciones al Oscar con tan solo 25 años. La primera de ellas fue en 2007, optaba al premio a mejor actriz de reparto con la película Atonement y tan sólo tenía doce años. La próxima fue ocho años después con Brooklyn, y las más recientes de la mano de Greta Gerwig con Ladybird en 2017 y Mujercitas ( Little Women), en 2019.

Greta Gerwig y Saoirse Ronan. Fuente: Yahoo Enterteinment

En ninguna ocasión se lo ha llevado, pero lo cierto es que esto poco importa pues la actriz demuestra en cada uno de sus trabajos el gran talento que posee. Durante todo el tiempo que lleva en el foco mediático la actriz se ha posicionado siempre a favor de las mujeres, convirtiéndose así en uno de los iconos de la lucha, pues tal y como dijo el pasado mes de diciembre, aún queda mucho por hacer.

Como ellas, artistas del mundo del cine como Natalie Portman están haciendo del mundo del cine americano algo mejor y sobre todo necesario para seguir avanzando como civilización. Esta lucha no sólo abarca el mundo cinematográfico, si no que se expande a cada uno de los sitios del mundo, y sólo con la sororidad y el apoyo entre mujeres seguiremos avanzando.