Crítica de 'Esta mierda me supera', el nuevo bombazo de Netflix

Netflix sigue demostrando su debilidad por las series de dramas sobrenaturales. Y es que, en esta nueva apuesta de la plataforma, podemos encontrar alguna que otra similitud con otras series emitidas también por la misma.

‘I am not okay with this’ (nombre original de la serie), cuenta la historia de una adolescente, Sydney Novak, que empieza a experimentar ciertos poderes en su interior que no puede controlar y que le hacen desestabilizarse emocionalmente. A lo largo de los siete capítulos que contiene la primera temporada conocerá a Stanley Barber, un chico bastante rarito que casualmente es su vecino. Esto, unido a los sentimientos de Syd hacia Dina, su mejor amiga, hará que la protagonista se cuestione su sexualidad y se encauce por un camino lleno de inseguridades y temores.

Esta serie protagonizada por los niños que algún día se enfrentaron a Pennywise en la saga de Stephen King 'It' está dirigida por Jonathan Enwistle, director también de The End of the F***ing World. Tal vez la primera pega que podamos ponerle a esta serie es que no sea del todo fiel a los cómics. Porque sí, al igual que la acabada de mencionar The End of the F***ing World está basada en uno de los cómics de Charlie Forsman. En el cómic, Sydney es consciente de sus poderes durante toda su vida, y también sabía que su padre los tenía. De hecho, en el cómic se puede ver cómo fue la misma protagonista la que termina con la vida de su padre, a petición de él. Al contrario, en la serie, Syd va descubriendo estas capacidades de telequinesia a lo largo de los episodios y se convierte en una serie de orígenes. Todos estos cambios tienen una explicación. Mientras que el cómic es una historia cerrada, la primera temporada de la serie es sólo el comienzo. Probablemente Netflix no tardará en renovar la serie por una segunda temporada el próximo año.

En cuanto al tema de la sexualidad de la protagonista, en la serie sólo queda demostrada a través de su relación con Stan y el beso a Dina, borrándose todo rastro de la que era su novia en el cómic.

Sophie Lillis, encarnando el papel protagonista, consigue llevar a cabo una interpretación de diez. Está perfecta en el papel de joven perdida en su propia adolescencia, sus impulsos sexuales y sus múltiples ataques de ira. Junto con Wyatt Oleff (Stan) y Sofia Bryant (Dina) se crea un reparto de sobresaliente.

Además, la serie contiene una brillantez visual que hace que la fotografía de la misma sea increíble. Esto, junto con el clima ochentero que se respira desde el minuto uno y que los encargados de ambientación han sabido llevar a la perfección, hacen que esta serie realmente merezca la pena ser vista.