Entrevista a Stefano Navona, director de La Familia Samouni: "supe que quería concentrarme en los problemas contemporáneos"

En la periferia rural de la ciudad de Gaza, una pequeña comunidad de agricultores, la familia Samuni, se dispone a celebrar una boda. Es la primera fiesta desde la última guerra. Amal, Fuad, sus hermanos y primos han perdido a sus padres, sus hogares y sus olivos. El barrio en el que viven está siendo reconstruido. Plantan los árboles y labran los campos, pero una tarea aún más difícil recae sobre estos jóvenes supervivientes: reconstruir su propia memoria.

Dirigida por Stefano Navona, La familia Samouni traza un profundo retrato de una familia antes, durante y después de los trágicos sucesos que cambiaron sus vidas para siempre. El documental fue seleccionado para proyectar en la sección Quincena de Directores en el Festival de Cine de Cannes 2018, y ganó el premio Œil d'or al mejor documental.

Se estrenará en los el cine del Círculo de Bellas Artes en Madrid el 20 de Marzo.

¿Cómo definiría su película?

Yo lo llamaría así como un cuento de hadas “negro” de alguna manera. Es una historia real y usan la animación porque quieren contarla para concentrarse en la historia real, que es horrible y muy dramática. Pero al mismo tiempo la historia tiene de alguna manera, esperanza con esta chica que logra regresar de la muerte casi literalmente. Ella regresa del mundo de los muertos, los muertos y las percepciones.

Los cuentos de hadas a veces son realmente dramáticos y eso es lo que es, es una historia contemporánea, que realmente sucedió y también lo hizo la protagonista a través de dos personas que han pasado por esta tragedia. Pero en cierto modo es una historia universal por lo que es en términos de una resistencia total, la lucha contra un poder más grande que puede destruir cualquier cosa pero no logra destruir la esperanza y el poder de voluntad personal.

Stefano, estudiaste arqueología y antropología, ¿quería saber cómo finalmente te convertiste en cineasta? ¿Alguien te enseñó?

No, nadie me enseñó. Así que tuve que aprender bajo mis gastos, sabiendo el significado de cometer muchos errores y tratar de arreglarlos. Fue algo complicado, porque llevo en el campo desde muy joven, y trabajando como arqueólogo. Ser arqueólogo era el sueño de mi infancia y trabajaba en Cercano Oriente, en Palestina, Egipto y Sudán. Así que esas son las regiones que eventualmente trataría en mis películas. Me enfrenté a una realidad que fue un descubrimiento mucho más interesante de lo que nunca hubiera imaginado. Entonces, en cierto modo, no sabía qué hacer, pero supe que quería concentrarme en los problemas contemporáneos. Entonces, fue cuando se comenzó a hacer fotos, y me dediqué a hacer fotos. Aunque no me estaba funcionando, porque era complicado contar historias solo con las imágenes.

Los finales de los 90, o principios de la década de 2000, fue un período muy bueno para el documental porque teníamos ya una cámara digital. Así que compré una cámara digital, una de las primeras que apareció en el mercado y la usé de la misma manera que usaba mi cámara fotográfica.Entonces pude grabar algo y editar alguna película. Luego se vendieron de inmediato y eso me dio los medios para poder volver a casa y aprender.

Cuando haces fotos, a veces se toman y publican y están fuera de contexto. Recuerdo que las primeras imágenes que vendí eran publicadas completamente fuera de contexto. Así que dije que no, eso no era lo que quería hacer. Los primeros documentales cortos que presenté eran muy básicos, Y luego dijo que incluso los primeros documentales cortos para los presentadores eran muy básicos, me sonrojo si los vuelvo a ver. Pero se mostraron en los festivales. Ahora, lo que es paradójico, es que enseño en muchas escuelas.

Yo siempre digo que aprendí en el campo, pero cuando mis alumnos hablan de la necesidad de la escuela, es algo que comprendo gracias a mi experiencia como arqueólogo. Fue realmente útil para lo que hago ahora porque muchas veces cuando haces películas y acabas de conocer el mundo a través del cine, y no sabes mucho.

Entonces, la experiencia es lo mejor que se puede aprender para el documental e incluso para la ficción. Es cierto que tengo algunos antecedentes teóricos para entender a las diferentes culturas, por eso quizás no hice películas principalmente muy lejos de donde pertenezco. En cierto modo, es complicado para mí imaginar películas que tomen lugar en mi casa o en mi condado porque mi cámara ha estado lejos para descubrir el resto del mundo, a veces de alguna manera, como si la arqueología fuera una forma de descubrir algo. otra realidad para los reclusos desaparecidos que esperan algún medio para descubrir el otro universo. No es la forma de decirme a mí mismo y contarlo. En teoría o historias o tal vez soy demasiado tímido para hacerlo.

¿Por qué crees que la animación es importante y por qué pensaste en incluirla en tu documental?

En realidad no tenía un proyecto previo para incluir la animación en la película por adelantado. Quería contar la parte documental, pero luego sentí que faltaba algo. El pasado no fue fácil y sentí que lo que tenía que grabar era la vida real y no me estaba moviendo para tratar de escenificar cosas. Así que sentí que faltaban cosas y que el pasado que quería contar podría provocar una reacción tan grande en la gente. Quiero decir que todo lo que habían filmado era muy íntimo, pero sentían que no podían compartir esto con la audiencia porque teníamos que construir esta intimidad, y sólo con imágenes no podían. No sentí que la película pudiera comenzar con la tragedia, pero igual es necesario para poder conocer a alguien.

Por eso iba a preguntar que no sé si has visto o si conoces Another Day of Life. Es un documental español, que trata una guerra y también utiliza la animación para representar las partes más duras.

Sí, la conozco. De hecho salió exactamente la misma semana en Cannes que La Familia Samouni. Y tenían el compromiso con los chicos que estaban trabajando en eso antes porque a veces estaba en Berlín en el mismo conocimiento o el año anterior. Dos o tres años antes, cuando estábamos buscando socios, hubo algún productor que había visto esta película, por lo que nos dijeron lo que estaban haciendo. Su técnica es bastante diferente, pero en cierto modo su objetivo era el mismo que el nuestro.

Además yo conocí a Ryszard Kapuscinski (el autor del libro en el que se basa "Another Day of Life"). Hace muchos años, fue una de las peores entrevistas de mi vida. De verdad. Fue al comienzo de mi carrera y creo que fue una pesadilla. En la entrevista se negaba a responder porque mi pregunta era demasiado “estúpida”. Tenían este video de él haciendo cualquier cosa menos responder mis preguntas. Eso fue como cazarme, fue realmente una experiencia humillante, pero es uno de mis escritores favoritos. Él es una de las personas que creó en mí el deseo de viajar a este rincón del mundo.

Y sí, al contar una revolución, las situaciones que son similares a lo que dicen en mi mente es el hecho de que con estas películas la técnica no es la misma. Nuestra técnica utiliza blanco y negro, necesitaba que el trabajo fuese manual, que no incluyese los gráficos a ordenador. Entonces necesitaba algo que pudiera funcionar bien con el conjunto y tuviera una relación muy diferente con el documental. Es por eso que decidí usar esta técnica con Simone. Ella es como Marie Mark Erickson muy hecha a mano.

En 2009 dirigió Cast Lead, una película hecha con imágenes que filmó en Gaza durante el ataque del ejército israelí contra el enclave palestino. ¿Qué te llevó a hacer esta nueva película nueve años después?

Hice el rodaje para esta película justo después de Cast Lead, así que estaba en Gaza para esa guerra. La primera parte del documental la rodé en ese momento, y la segunda parte, es más especial y se creó en 2010. Así que no es que ahora decidiera hacer otra película, es que tomaron ocho años terminarla. Añadí la animación porque sentía que necesitaba otra forma de contar la historia.

Toda la investigación que hice con la familia me hizo acceder a una realidad más profunda. Y entonces supe que quería contar esta realidad. Pero finalmente me llevó mucho tiempo concebir una forma de trabajar para contarla.

Relacionado con la traducción al español, debido a su estreno en España este mes, ¿qué opina de la traducción de Samouni Road a La familia Samuni?

De alguna manera el título es más “directo” en Español. Creo que sintieron (distribución) que era más sencillo y podrían haberlo llamado la familia. Porque es su película. Quiero decir, es la película de esta familia.