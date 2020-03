Georgia revela la versión final de “Take Me As I Am” para Eurovisión

Georgia ya ha revelado la versión final de su canción.

El país fue el segundo en escoger a su candidato. El último día del 2019, Georgia celebró la final de su ya característico Georgian Idol en el que, Tornike Kipiani se hizo con la victoria. El georgiano obtuvo casi el 34% de los votos, dándole el billete para Róterdam 2020, tras haberlo intentado ya en 2017 con un tema que no pasó de las clasificaciones previas.

El pasado 3 de marzo, dos meses y poco después, Kipiani, conocido en Georgia como Kipo, presentó la versión de estudio y final que llevará al Festival. “Take Me As I Am” es una afirmación de la identidad propia, de que le quieran tal y como es y no con una imagen idealizada. Es una versión algo más 'pop' y electrónica, en comparación a la presentada en el Georgian Idol, pero sin dejar las influencias de rock duro atrás.

¿Quién es Tornike Kipiani?

Nacido hace 31 años, Kipiani lleva en la música desde que, con 19 años, formó su primer grupo. Saltó al terreno musical georgiano al participar en el Factor X del país en 2014, siendo su coach la representante de Chipre 2019, Tamta.

Su música, como puede verse en el tema eurovisivo, bebe del rock duro como influencia. En su discografía, se puede encontrar el tema “You Are My Sunshine”, con el que intentó representar a Georgia en 2017 junto a Giorgi Bolotashvili.

Georgia en Eurovisión

Georgia es otro de los países que forman parte de las incorporaciones de 2007. El país del Mar Negro ha participado doce veces desde su debut con un puesto 12, y tan sólo faltó a la cita en 2009 tras ser descalificados por no cambiar una canción que hacía referencia al presidente ruso, Vladimir Putin.

Su trayectoria en el Festival no ha llegado a superar el puesto noveno, conseguido en 2010 y 2011 con “Shine” y “One More Day”, respectivamente. Y, en la última década, tan sólo se ha clasificado tres veces más (2013, 2015, y 2016) con puestos por medio de la tabla, salvo el puesto número once en 2015 de Nina Sublatti con “Warrior”.

Georgia no ve su bandera en la Final desde hace tres años. Oto Nemsadze con “Sul tsin iare (Keep on going)” fue el último representante en el Festival: