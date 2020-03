5 Seconds of Summer vuelve a sus comienzos con Old Me

CALM es como se llama el nuevo disco de 5 Seconds of Summer, banda formada por Luke Hemmings, Michael Clifford, Calum Hood y Ashton Irwing. Este disco formará parte de su discografía como cuarto álbum de estudio, el estreno está previsto para el próximo 27 de marzo y ya llevan bastantes meses con las entradas a la venta para su próxima gira, la cual comenzará en Dublín el 11 de mayo y por la que la banda está bastante preocupada debido a si será posible por el COVID-19.

Old Me ha sido el cuatro single nacido de el nuevo disco. Antes de este, la banda ya nos dejó escuchar Easier, Teeth y No Shame, todos estos con un estilo musical nuevo y bastante característico de la banda desde que en su pasado disco Youngblood, consiguieran el estilo que, tal y como dijeron ellos “llevaban bastante buscando”. El grupo, que comenzó en 2011 comenzó con un estilo muy pop rock aunque sus referentes siempre hayan sido Green Day, All Time Low o Blink-128, y desde entonces han estado variando hasta llegar a esta especie de “tecno-punk-rock”.

El nuevo video se basa en la historia de la banda desde sus comienzos tal y como expresa la letra de la canción “Shout out to the old me, And everything he showed me, Glad you didn’t listen when the world was trying to slow me, No one could control me, Left my lovers lonely, Had to fuck it up before I really got to know me” . Para eso la directora: Hannah Lux Davis, quien ha dirigido otros videos como los del nuevo disco de Ariadna Grande: “Thank u, next”, “7 rings” o “Don´t Call Me Angel”, además de todos los demás del nuevo disco de los australianos, se ha hecho con cuatro chicos adolescentes bastante parecidos a la banda en aquellos tiempos y ha seguido el recorrido de 5SOS desde entonces. A través de un tren en el desierto de Australia como metáfora de toda su historia, desde cuando empezaron siendo solo Luke Hemmings grabando covers en internet, hasta cuando anunciaron que se unía a la banda Ashton Irwing y grababan canciones en el garaje de este.

En el video ha habido algunos detalles que no han pasado desapercibidos para los fans, como una clara referencia a One Direction, con los actores vestidos como 1D en su primer video “What Makes You Beautiful” o que el antiguo símbolo de 5SOS que consistía en cinco barras atravesadas por otra en diagonal, ha tenido que ser reemplazado por seis barras después de la denuncia de plagio que sufrió la banda hace ya unos años.

El recibimiento que ha tenido el video ha sido bastante bueno debido a toda la melancolía que ha transmitido a los fans más antiguos, además de contar con una fotografía bastante vintage por los colores elegidos. Todo muy cuidado para transportar a todo espectador a el 5SOS de los inicios.