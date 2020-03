"Todo Pasa en Tel Aviv": un militar israelí, un guionista palestino y una telenovela por escribir

Este viernes 13 de mayo se estrena en España Todo pasa en Tel Aviv, un filme dirigido por el el director palestino de nacionalidad israelí Sameh Zoabi, que también dirigió películas como Man Without a Cellphone (2010) y Under the Same Sun (2013). Está comedia dramática nos ofrece una visión distinta de Israel, Palestina y un conflicto que ha durado ya más de siete décadas.

La sinopsis es la siguiente: Salam, un joven palestino de 30 años que vive en Jerusalén, trabaja en el set de la famosa telenovela palestina Arde Tel Aviv, producida en Ramallah. Todos los días, para llegar a los estudios de televisión, Salam debe pasar por un estricto control israelí. Allí trabaja Assi, el comandante a cargo del puesto, cuya esposa es fan de la telenovela. Para impresionarla, Assi se involucra en la escritura del guión. Salam se da cuenta de que las ideas de Assi podrían ser lo mejor que le ha pasado nunca."

La historia de la película está verdaderamente bien hecha. No solo es una historia que provocará grandes carcajadas entre los miembros del público. También es una película diferente que aunque es claramente crítica con las acciones de Israel en los territorios palestinos (acciones que se ven reflejadas en la relación que tienen los dos personajes principales, no su relación como jefe de puesto de mando y civil palestino sino su relación como co-guionistas) no pinta a los israelitas como unos demonios sin corazón, cosa que no hubiese sido raro esperarse de una película de un director palestino, sino como personas.

Además, no solo muestra la realidad del conflicto entre Israel y Palestina sino que muestra el conflicto generacional, la diferencia de opiniones entre los palestinos jóvenes la generación más anciana sobre el conflicto y sus posibles soluciones. Es una película que hará pensar al espectador.

Los personajes de la están fantásticamente escritos. Son personajes como unas personalidades bien definidas y nada clichés que actúan como personas en el mundo real, no como lo harían los personajes de una película, por ejemplo los personajes de la telenovela que se puede ver en la película (excepto posiblemente en la historia de amor entre el personaje principal y su interés amoroso, Mariam, que sí parece un poco una historia de amor de producción cinematográfica). Todos los personajes evolucionan a lo largo de la película, por lo menos los importantes, ninguno acaba como empezó, en especial el personaje principal Salam.

Las actuaciones de los miembros del reparto son estupendas. Ninguno de ellos pone solo el mínimo esfuerzo necesario para dar vida a sus personajes sino que lo dan todo. En particular, hay que elogiar las actuaciones de Kais Nashef y Yaniv Bitton que dan vida a Salam y Assi respectivamente y cuyo trabajo es brillante.

Es por todo esto que Todo Pasa en Tel Aviv se lleva una nota de 9/10. Todos los que quieran ir a verla pasarán un gran rato con esta película y no se puede dejar de recomendar su visionado.

Ficha de la Película

Director: Sameh Zoabi

Guionistas: Sameh Zoabi; Dan Kleinman

Reparto: Kais Nashef; Yaniv Bitton; Maisa Abd Alhady; Lubna Azabal; Salim Dau; Nadim Sawalha; Laëtitia Eïdo

Duración: 95 minutos

Países: Israel; Francia; Bélgica; Luxemburgo

Fecha de Estreno: 2 de septiembre de 2018.

Tráiler