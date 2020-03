“Story of my life”: Lesley Roy es la abanderada por Irlanda para Eurovisión

Irlanda ya está preparada para Eurovisión.

El pasado 5 de marzo, la RTÉ, emisora nacional irlandesa, anunciaba a primera hora de la mañana que Lesley Roy será la abanderada para Eurovisión por el país. La cantante de Dublín interpretará “Story Of My Life” en la primera semifinal del Festival, que se celebrará el 12 de mayo.

Un año más, Irlanda apuesta por un género atípico en el Festival. Este año apuesta por el pop rock de la década de 2010, ese que tuvo representantes como Avril Lavigne o los primeros temas de cantantes como Miley Cyrus o Demi Lovato. “Story Of My Life”, compuesto por Lesley, Robert Marvin, Catt Gravitt y Tom Shapiro, es una canción que busca la aceptación de uno mismo y vivir como queramos sin importarnos las opiniones de los demás. Para la puesta en escena, el equipo irlandés contará con la productora THISISPOPBABY, con el objetivo de darle un enfoque en favor de LGTBI.

¿Quién es Lesley Roy?

Nacida en 1987, la cantante y compositora natal de Balbriggan (Dublín) comenzó sus andaduras en el mundo de la música en 2008 cuando lanzó su primer álbum “Unbeautiful”, bajo la firma Jive Records. Después de aquello, Roy se dedicó al mundo de la composición, llegando a trabajar con Marc Jordán, director que lanzó la carrera de Rihanna. Lesley Roy ha compuesto canciones para artistas como Adam Lambert, Medina y Jana Kramer.

Como puede verse en “Story Of My Life”, la irlandesa se mueve entre el rock alternativo y el pop rock, siendo sus influencias artistas como Janis Joplin, Tom Petty o Bruce Springsteen. Entre sus temas más destacados, pueden encontrarse “Unbeautiful”, “I’m Gone I’m Going o “Misfit”.

Irlanda en Eurovisión

La república ya no es lo que fue en el Festival. Desde su no participación en 2002, el país que ostenta el récord de victorias y de cantante con mayor número de victorias no ha vuelto a levantar cabeza. Irlanda cuenta en su palmarés con siete micrófonos de cristal y dieciocho canciones que han terminado entre los cinco primeros puestos.

Debutó en 1965, y su primera victoria llegó en Ámsterdam 1970 con Dana y su “All Kinds Of Everything”. Luego volvieron a repetir en el mismo país, en La Haya 1980, con el que es el cantante más laureado del Festival: Johnny Logan ganó ese año con “What’s Another Year” y volvió a participar y a ganar en Bruselas 1987 con “Hold Me Now”.

Tras ello, Irlanda empezó su década de oro ganando en Malmö 1992 con “Why Me?” de Linda Martin (compuesta por Logan); en Millstreet 1993 con “In Your Eyes”; en Dublín 1994 con “Rock `n` Roll Kids” de Paul Harrington y Charlie McGettigan (que acudirán a Róterdam 2020 para actuar en el interval act con otros ganadores); y en Oslo 1996 con “The Voice”, la que es su última victoria.

En la última década, de diez participaciones, ha visto la Final en cuatro ocasiones, con dos puestos en el bottom. Sus dos mejores actuaciones fueron en Düsseldorf 2011 con el dúo gemelo Jedward y su “Lipstick” que quedó octavo (que volvieron al año siguiente) y en Lisboa 2018 con Ryan O’Shaughnessy y el tema “Together” que quedó en el puesto 16.

Su último envío fue Sarah McTernan y su “22” que no llegó a pasar a la Final: